La peur au ventre et l'ennui au pied : Arsenal doit tuer ses démons au risque de tout perdre à Leeds

« Ils avaient l'air effrayés ». Le constat de Roy Keane après la défaite d'Arsenal contre Manchester United (2-3) est cinglant, mais juste. Alors qu'ils semblaient filer vers le titre, les Gunners ont vu leur avance fondre à quatre points, paralysés par une prudence excessive et une incapacité à gérer la pression. Ce samedi, ils se rendent à Leeds, terre maudite qui a déjà brisé leurs rêves de sacre en 1999 et 2003. Pour ne pas revivre le traumatisme des trois dernières saisons, Mikel Arteta doit abandonner son obsession du contrôle et libérer une équipe qui a oublié que le football devait aussi être une fête, pas seulement une équation tactique.

Patrick Vieira a mis le doigt sur la plaie : « Il y a encore des questions sur la force mentale de cette équipe. » Contre Manchester United, Arsenal n'a pas perdu parce qu'il était moins fort, mais parce qu'il a paniqué. Après avoir mené au score, les hommes d'Arteta se sont recroquevillés, tétanisés par l'enjeu.

L'obsession d'Arteta pour l'efficacité et le contrôle a transformé une équipe autrefois vibrante en une machine anxieuse. Martin Zubimendi, habituellement si sûr, a craqué nerveusement en offrant l'égalisation. Et quand United a pris l'avantage, la réponse du coach a été de déstructurer son milieu avec quatre changements simultanés, un signe de panique plus que de stratégie. Les sifflets de l'Emirates n'étaient pas ceux d'enfants gâtés, mais ceux de supporters qui sentent, une fois de plus, l'odeur rance de l'échec approcher.

    Le contrôle a tué la créativité

    Les chiffres sont alarmants pour une équipe qui a dépensé 250 millions de livres cet été. Viktor Gyokeres, recruté pour 64 M£, n'a plus marqué dans le jeu depuis 11 matchs. Saka et Martinelli traversent des déserts statistiques de plus de 10 matchs. Pourquoi ? Parce qu'Arteta a sacrifié l'expression individuelle sur l'autel de la discipline tactique.

    En 2023, Arsenal était irrésistible mais fragile. Aujourd'hui, Arsenal est solide mais stérile. L'innovation a laissé place à la désespérance : l'équipe ne cherche plus à déséquilibrer l'adversaire par le jeu, mais à gratter un corner ou une faute. Contre les équipes du "Big Six", Arsenal n'a gagné que deux fois en sept matchs, jouant souvent le nul petit bras (contre Liverpool et Chelsea). Cette approche minimaliste ne suffit plus quand la confiance s'effrite.

    Une autoroute vers le titre transformée en chemin de croix

    Le plus frustrant pour les fans, c'est qu'Arsenal n'a aucune excuse. City est l'ombre de lui-même, Liverpool est hors course, Villa est limité. L'effectif des Gunners est le plus complet d'Europe, doublé à chaque poste. Ils devraient survoler ce championnat.

    Au lieu de cela, l'ambiance est lourde, pesante. Les joueurs lèvent les bras au ciel à la moindre erreur, comme si le monde entier était contre eux — une attitude de victime ("woe-is-me") involontairement cultivée par Arteta. Declan Rice qui insulte ses coéquipiers contre Nottingham Forest est le symptôme d'un vestiaire sous cocotte-minute. La joie de jouer a disparu, remplacée par la peur de perdre.

    Leeds : le cimetière des éléphants d'Arsenal

    Le timing du déplacement à Elland Road ne pourrait pas être pire. Leeds est historiquement la bête noire des rêves de titre d'Arsenal. En 1999, la défaite dans le Yorkshire a offert le titre à United. En 2003, Mark Viduka et Harry Kewell ont brisé le cœur des Gunners à Highbury pour sauver Leeds et sacrer United.

    Daniel Farke n'aura même pas besoin de discours tactique : montrer les vidéos de ces matchs suffira. Leeds sent l'odeur du sang. Si Arsenal arrive avec la même fébrilité que contre United, l'histoire se répétera. Arteta doit briser ce cycle infernal.

    Lâcher les chevaux ou mourir

    La solution n'est pas tactique, elle est mentale. Arteta doit "lâcher les chevaux". Il a construit une équipe capable de gagner de manière "moche", mais pour franchir la dernière marche après 22 ans, il faut parfois accepter le chaos. Il faut redonner à Saka, Martinelli et Odegaard la liberté d'inventer, de rater, et de recommencer.

    Arsenal est devenu une équipe mécanique, efficace mais sans âme. Pour gagner à Leeds et sauver sa saison, Arteta doit accepter de perdre un peu de contrôle pour gagner beaucoup de vie. Sinon, cette saison ne sera qu'un chapitre de plus dans le livre des "presque champions", et l'ère Arteta restera comme celle d'une belle promesse jamais tenue.

