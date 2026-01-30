La peur au ventre et l'ennui au pied : Arsenal doit tuer ses démons au risque de tout perdre à Leeds

Patrick Vieira a mis le doigt sur la plaie : « Il y a encore des questions sur la force mentale de cette équipe. » Contre Manchester United, Arsenal n'a pas perdu parce qu'il était moins fort, mais parce qu'il a paniqué. Après avoir mené au score, les hommes d'Arteta se sont recroquevillés, tétanisés par l'enjeu.

L'obsession d'Arteta pour l'efficacité et le contrôle a transformé une équipe autrefois vibrante en une machine anxieuse. Martin Zubimendi, habituellement si sûr, a craqué nerveusement en offrant l'égalisation. Et quand United a pris l'avantage, la réponse du coach a été de déstructurer son milieu avec quatre changements simultanés, un signe de panique plus que de stratégie. Les sifflets de l'Emirates n'étaient pas ceux d'enfants gâtés, mais ceux de supporters qui sentent, une fois de plus, l'odeur rance de l'échec approcher.