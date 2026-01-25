Arsenal - Man Utd (2-3) : Le coup de canon de Cunha relance tout !

Le vent a tourné sur Londres, et il souffle désormais une brise glaciale sur les espoirs d'Arsenal. Dans un Emirates Stadium médusé, les Gunners ont vécu une après-midi de cauchemar face à un Manchester United transfiguré, concédant une défaite spectaculaire et lourde de conséquences (2-3). Alors qu'ils avaient l'occasion d'assommer le championnat il y a peu, les hommes de Mikel Arteta voient leur avance fondre comme neige au soleil, désormais réduite à quatre petits points. La machine s'enraye, la peur gagne les rangs, et Michael Carrick, le nouveau sorcier des Red Devils, continue de transformer tout ce qu'il touche en or.