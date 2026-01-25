Le vent a tourné sur Londres, et il souffle désormais une brise glaciale sur les espoirs d'Arsenal. Dans un Emirates Stadium médusé, les Gunners ont vécu une après-midi de cauchemar face à un Manchester United transfiguré, concédant une défaite spectaculaire et lourde de conséquences (2-3). Alors qu'ils avaient l'occasion d'assommer le championnat il y a peu, les hommes de Mikel Arteta voient leur avance fondre comme neige au soleil, désormais réduite à quatre petits points. La machine s'enraye, la peur gagne les rangs, et Michael Carrick, le nouveau sorcier des Red Devils, continue de transformer tout ce qu'il touche en or.
Arsenal - Man Utd (2-3) : Le coup de canon de Cunha relance tout !
- AFP
Arsenal frappe, Mbeumo répond
Tout avait pourtant bien commencé pour les leaders. Dominateurs, ils ouvraient le score grâce à un coup du sort : un centre-tir d'Odegaard dévié dans ses propres filets par Lisandro Martinez. Mais Arsenal est fébrile. Une relance catastrophique de Martin Zubimendi offrait sur un plateau l'égalisation à Bryan Mbeumo, clinique face à Raya. Ce but a coupé les jambes des Londoniens, incapables de retrouver leur sérénité face à des Mancuniens revigorés après leur victoire dans le derby la semaine passée.
- Getty Images Sport
Dorgu et Cunha, les artificiers
La seconde période fut un festival de buts venus d'ailleurs. Patrick Dorgu, d'une frappe surpuissante sous la barre, donnait l'avantage à United, plongeant l'Emirates dans le doute. Si Mikel Merino pensait sauver les siens en égalisant sur corner – la spécialité maison –, le destin avait choisi son camp. À trois minutes de la fin, Matheus Cunha, sorti du banc, décochait une merveille de frappe enroulée de 25 mètres. 2-3. David Raya ne pouvait que constater les dégâts. C'était le coup de grâce.
- Getty Images Sport
Carrick, le faiseur de miracles
Ce succès porte la griffe de Michael Carrick. Après avoir fait tomber City, le nouveau coach de United s'offre le scalp du leader. Son équipe, courageuse et létale en contre, grimpe à la quatrième place, doublant Liverpool et Chelsea. Pour Arsenal, en revanche, c'est la soupe à la grimace. Sans victoire depuis trois matchs, les Gunners craquent sous la pression, comme si les fantômes des échecs passés revenaient hanter l'Emirates.
- Getty Images Sport
Le titre relancé
La Premier League est plus vivante que jamais. Avec Manchester City et Aston Villa en embuscade à quatre points, la course au titre est totalement relancée. Arsenal, qui semblait intouchable, doit désormais se battre contre ses propres démons. Roy Keane a prévenu : "Ils jouent l'occasion, pas le match". Si Arteta ne trouve pas vite la clé pour redonner confiance à ses troupes, le rêve d'un sacre pourrait bien, une nouvelle fois, s'envoler dans le ciel anglais.