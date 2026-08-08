Le Real Madrid ne voulait certainement pas perdre Rodri de cette manière. L'histoire ne se résume pas à une opération avortée dans les dernières heures du mercato, ni à un joueur ayant choisi une autre offre après avoir arbitré entre plusieurs clubs. Il y avait une volonté claire du Real Madrid de s'attacher les services du milieu de terrain espagnol, et l'affaire a semblé un temps prendre la bonne direction, avant que ne survienne le retournement dramatique auquel le club merengue ne s'attendait pas.

Par la suite, la lenteur à conclure l'opération, et le fait de ne pas l'avoir traitée avec la rapidité et la détermination requises, ont offert à Rodri l'espace nécessaire pour repenser son avenir.

Puis est venu le plus grand coup dur : Rodri a choisi le Barça.

Et c'est précisément là que réside la sensibilité de cette histoire pour le Real Madrid. Perdre un joueur que l'on voulait au profit d'un autre club, c'est une chose qui arrive tout le temps dans le football, mais perdre un joueur d'une telle importance au profit du rival de toujours, et après que le nom du Real Madrid ait été présent avec force dans le paysage, voilà une tout autre histoire.

C'est une gifle.

Mais, dans le même temps, ce n'est pas la fin du monde.

La vraie question aujourd'hui n'est pas : pourquoi le Real Madrid a-t-il perdu Rodri ? La question la plus importante est : comment le Real Madrid va-t-il gérer la perte de Rodri ?