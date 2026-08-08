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La perte de Rodri n'est pas la fin du monde : comment le Real Madrid peut-il se remettre de la gifle du Barça ?

FEATURES
Opinion
Real Madrid
FC Barcelone
Rodri
A. Wharton
J. Mourinho
Espagne
Angleterre
Portugal

Le départ de Rodri vers Barcelone est assurément une gifle pour le Real Madrid, mais ce n'est pas la fin du monde

Le Real Madrid ne voulait certainement pas perdre Rodri de cette manière. L'histoire ne se résume pas à une opération avortée dans les dernières heures du mercato, ni à un joueur ayant choisi une autre offre après avoir arbitré entre plusieurs clubs. Il y avait une volonté claire du Real Madrid de s'attacher les services du milieu de terrain espagnol, et l'affaire a semblé un temps prendre la bonne direction, avant que ne survienne le retournement dramatique auquel le club merengue ne s'attendait pas.

Par la suite, la lenteur à conclure l'opération, et le fait de ne pas l'avoir traitée avec la rapidité et la détermination requises, ont offert à Rodri l'espace nécessaire pour repenser son avenir.

Puis est venu le plus grand coup dur : Rodri a choisi le Barça.

Et c'est précisément là que réside la sensibilité de cette histoire pour le Real Madrid. Perdre un joueur que l'on voulait au profit d'un autre club, c'est une chose qui arrive tout le temps dans le football, mais perdre un joueur d'une telle importance au profit du rival de toujours, et après que le nom du Real Madrid ait été présent avec force dans le paysage, voilà une tout autre histoire.

C'est une gifle.

Mais, dans le même temps, ce n'est pas la fin du monde.

La vraie question aujourd'hui n'est pas : pourquoi le Real Madrid a-t-il perdu Rodri ? La question la plus importante est : comment le Real Madrid va-t-il gérer la perte de Rodri ?

  • RodriGetty

    Rodri n'était pas une simple recrue

    Pour comprendre l'ampleur du problème, il faut d'abord comprendre pourquoi le Real Madrid voulait Rodri à ce point.

    Le club ne cherchait pas un nouveau milieu de terrain simplement pour ajouter un grand nom à l'effectif.

    Il cherchait un joueur capable de résoudre l'un des problèmes techniques les plus évidents de sa formation : qui contrôle le milieu de terrain ?

    Le Real Madrid possède des noms considérables dans son secteur offensif, et il n'y a pas grand-chose à expliquer lorsqu'on évoque ses capacités offensives, mais dominer les matches, en particulier face aux équipes qui pressent fort ou qui disposent d'un milieu de terrain solide, nécessite un joueur capable de recevoir le ballon sous pression, de faire tourner le jeu, d'organiser la relance depuis l'arrière, de protéger l'équipe lors des pertes de balle, puis de récupérer le ballon rapidement.

    Et c'est précisément dans ce domaine que Rodri était capable d'apporter une valeur exceptionnelle au Real Madrid.

    C'est pourquoi le remplacer ne consiste pas à chercher un joueur portant le même numéro ou évoluant au même poste.

    Ce qu'il faut, c'est compenser la fonction qu'il aurait remplie.

    Et c'est là que la mission de José Mourinho devient plus complexe.

    • Publicité
  • cm bastoni barcellona

    Bastoni : une excellente solution, mais qui ne règle pas tout

    Après la piste avortée menant à Rodri, la presse madrilène a commencé à évoquer d'autres noms susceptibles d'entrer dans les plans du Real Madrid. Ainsi, José Félix Díaz, rédacteur en chef du journal « As », a mentionné des noms tels qu'Ayyoub Bouaddi, Adam Wharton et Kees Smit.

    Dans le même temps, il est question du désir de Mourinho de recruter un défenseur gaucher, avec un intérêt pour Bastoni, dans la mesure où l'arrivée d'un joueur d'un tel niveau pourrait donner à la défense du Real Madrid sa forme définitive.

    Et là, à mon avis, il y a un point très positif : Bastoni serait une excellente recrue pour le Real Madrid, même s'il n'est pas le milieu de terrain que l'équipe recherche.

    Car Bastoni ne vous offre pas seulement un défenseur solide dans la ligne arrière, il vous offre aussi un joueur capable de contribuer à la construction du jeu.

    Et lorsque vous avez la capacité de porter le ballon depuis l'arrière et de progresser avec, puis de casser les lignes adverses par la passe, vous réduisez une partie de la pression exercée sur les milieux de terrain.

    La présence de Bastoni pourrait rendre la relance plus fluide et accorder aux milieux de terrain et aux ailiers davantage de liberté.

    Cela pourrait permettre à un joueur comme Bernardo Silva ou Arda Güler d'endosser des rôles plus importants dans la création du jeu en profondeur, au lieu de faire peser sur l'un ou l'autre l'ensemble des responsabilités de la construction offensive et de le contraindre à redescendre de façon excessive dans les zones arrières.

    Mais il y a un problème : Bastoni ne remplace pas Rodri, et c'est une différence que le Real Madrid ne doit pas perdre de vue.

    Recruter un grand défenseur maîtrisant la relance ne réglera pas automatiquement le problème du contrôle du milieu de terrain.

    Cela rendra l'équipe meilleure dans d'autres zones, assurément, mais cela n'apporte pas la solution complète au problème que Rodri aurait résolu.

  • Tchouameni(C)Getty Images

    Qu'en est-il de Tchouaméni ?

    C'est là que surgit la question à laquelle le Real Madrid ne peut échapper : Mourinho peut-il construire son milieu de terrain autour de Tchouaméni ?

    La réponse est simple : non.

    Car la question la plus importante est : Tchouaméni peut-il apporter à l'équipe tout ce qu'aurait apporté Rodri ?

    Là, la réponse devient plus complexe.

    Tchouaméni est un joueur doté de puissance physique, d'une capacité à récupérer le ballon, à couvrir et à assumer des rôles multiples.

    Mais faire de lui l'unique solution à tous les problèmes du Real Madrid au milieu de terrain serait un risque majeur.

    Car Rodri n'était pas un simple sentinelle classique, mais le point d'ancrage de tout un système.

    Or, s'appuyer sur Tchouaméni seul revient à demander au joueur français d'être à la fois récupérateur, organisateur de la relance, plaque tournante des passes et protecteur de la défense.

    Et c'est précisément le pire scénario dans lequel le Real Madrid pourrait tomber.

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  • Adam Wharton Crystal Palace 2025-26Getty

    Adam Wharton : ce n'est pas Rodri, mais il pourrait bien le devenir !

    Si le Real Madrid décide de revenir sur le marché à la recherche d'un véritable milieu de terrain, Adam Wharton me paraît l'une des options les plus intéressantes.

    Certes, Wharton n'est pas Rodri.

    Et toute tentative de le comparer aujourd'hui à la star espagnole serait injuste pour le joueur anglais. Mais l'enjeu n'est pas de trouver une copie de Rodri.

    L'enjeu est de trouver un joueur qui possède les caractéristiques dont le Real Madrid a besoin, et Wharton en a beaucoup : le calme sous pression, la capacité à conserver le ballon, la relance depuis la profondeur, une bonne vision du jeu, ainsi que la capacité à participer au pressing après perte de balle et à récupérer le ballon.

    Et surtout, il n'a encore que vingt-deux ans. Un atout qui ne peut être ignoré.

    En cas de recrutement de Wharton, le Real Madrid ne s'apprêterait pas à acheter un joueur ayant déjà atteint le sommet de son niveau, mais un joueur susceptible de progresser considérablement au cours des prochaines années, et peut-être de devenir l'un des meilleurs à son poste en Europe.

    L'opération pourrait nécessiter de la patience, et Wharton ne serait peut-être pas en mesure de vous offrir une version de Rodri dès le premier jour, mais son plafond technique est très élevé.

    Et dans un projet dirigé par Mourinho, ce type de joueur pourrait s'avérer extrêmement important.

  • Jose MourinhoGetty Images

    Mourinho face à une équation difficile

    Ce qui rend la chose intéressante, c'est que la perte de Rodri pourrait pousser Mourinho à repenser la structure du Real Madrid plutôt que de simplement chercher un remplaçant direct.

    Et c'est là que Bastoni pourrait devenir une partie de la solution, mais pas toute la solution.

    La présence d'un défenseur capable de construire le jeu depuis l'arrière pourrait réduire la pression sur le milieu de terrain, celle d'un joueur de position comme Tchouaméni pourrait apporter l'équilibre défensif, puis les rôles créatifs viendraient de joueurs tels que Bernardo Silva et Arda Güler.

    Et si le Real Madrid décide de recruter Wharton, Mourinho disposerait d'une option supplémentaire lui permettant de bâtir un milieu de terrain plus à même de contrôler le ballon.

    Autrement dit, la solution ne doit pas nécessairement être : Rodri sort, un nouveau Rodri entre.

    La meilleure solution serait peut-être de redistribuer les fonctions.

    Le Real Madrid face à deux choix

    Au final, j'estime que le Real Madrid se trouve face à deux choix clairs.

    Le premier : que le club décide que le milieu de terrain actuel est capable d'accomplir la mission, qu'il investisse son argent pour renforcer la ligne arrière en recrutant Bastoni, puis qu'il confie à Bernardo ou à Güler des rôles plus importants dans la construction du jeu, tout en s'appuyant sur Tchouaméni comme joueur de position.

    Ce choix est possible, mais il nécessite d'être pleinement convaincu que le groupe actuel est réellement capable de compenser les fonctions qu'aurait assurées Rodri.

    Le second choix, le plus ambitieux à mon avis, serait que le Real Madrid reconnaisse que la perte de Rodri a révélé un véritable besoin au milieu de terrain, et qu'il retourne sur le marché à la recherche d'un joueur capable de faire évoluer le système. Et là, Adam Wharton serait l'une des meilleures options disponibles.

    Non pas parce qu'il est Rodri, mais parce qu'il pourrait être le Wharton dont le Real Madrid a besoin.

  • La véritable gifle n'est pas dans la perte de Rodri

    La perte de Rodri au profit du Barça est peut-être douloureuse pour les supporters du Real Madrid.

    Il faut même reconnaître qu'il s'agit d'une gifle, surtout parce qu'elle est venue du rival traditionnel et dans un dossier où le Real Madrid disposait d'une véritable chance avant de tarder et de voir la situation prendre une autre tournure.

    Mais le football ne vous laisse pas beaucoup de temps pour pleurer les transferts manqués.

    Aujourd'hui, le Real Madrid dispose d'un nouvel entraîneur, d'un nouveau projet et d'une équipe à construire. Le véritable problème n'est pas que Rodri soit parti au Barça, mais il surviendrait si le Real Madrid laissait cette gifle le pousser à prendre une mauvaise décision.

    Le pire scénario possible serait que le club perde Rodri, puis décide simplement que Tchouaméni est capable de tout faire, car ce genre de décision rend la question légitime : le Real Madrid cherche-t-il réellement une solution à ses problèmes ? Ou tente-t-il de se convaincre que les problèmes n'existent pas ?

    Perdre Rodri n'est pas la fin du monde.

    Mais la manière dont le Real Madrid se relèvera de cette gifle déterminera beaucoup de choses.

    Soit la perte de Rodri ne sera qu'un transfert manqué qui aura poussé le club à bâtir une équipe plus équilibrée, soit le Real Madrid découvrira dans quelques mois que le Barça ne lui a pas seulement subtilisé un joueur, mais lui a révélé un problème que le club tentait de repousser.

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