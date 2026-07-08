La Norvège est décimée par un virus : l’alerte est lancée à la veille du match contre l’Angleterre

En amont du quart de finale de laCoupe du monde face à l’Angleterre, la Norvège doit d’abord vaincre un adversaire inattendu : un virus. Ce dernier a déjà contaminé la moitié du groupe, provoquant toux, fièvre, fatigue et douleurs abdominales. Une partie du vestiaire est hors de combat, comme le reconnaît le sélectionneur Stale Solbakken : « Plusieurs joueurs toussent et ont la voix un peu enrouée », explique l’entraîneur norvégien.





Solbakken, lui-même affaibli par une forte grippe, n’a pas même pu savourer la victoire historique en huitièmes de finale contre le Brésil : « J’ai laissé le staff célébrer. J’étais trop épuisé, je me suis couché, j’ai revu le match, répondu à quelques messages. J’ai très peu dormi et très mal. »







