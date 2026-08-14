La milieu de terrain de Liverpool Sofie Lundgaard rejoint définitivement l’Eintracht Francfort

Le départ de Lundgaard a été accueilli avec une profonde reconnaissance par le club de la Mersey, qui a salué le dévouement et la résilience de la milieu de terrain tout au long de sa difficile convalescence après blessure.

Dans un communiqué officiel du club, Liverpool Women a confirmé le transfert : « Le passage de trois ans et demi de la milieu de terrain sur la Mersey prend fin avec ce départ pour l'Allemagne. Lundgaard a rejoint Liverpool en janvier 2023 et a ensuite disputé 31 matches lors de ses 18 premiers mois au club. La malchance de subir deux blessures au ligament croisé antérieur a fait que la Danoise n'a pu jouer qu'à 11 reprises lors des deux dernières campagnes. Elle fait désormais ses adieux à Liverpool pour rejoindre l'Eintracht en Frauen-Bundesliga. Tout le monde à LFC Women remercie Sofie pour sa contribution et lui souhaite le meilleur pour la suite. »

Revenant sur son départ pour l'Allemagne, la joueuse de 24 ans a partagé un message d'adieu émouvant aux fidèles d'Anfield : « Liverpool, mon chez-moi loin de chez moi depuis ces 3,5 dernières années. Je n'aurais jamais pensé qu'il serait si difficile de dire au revoir, mais je pars avec bien plus que tout ce que j'aurais pu imaginer.

« J'ai créé des souvenirs que je garderai avec moi pour toujours, mais surtout des amitiés pour la vie. Je leur en serai toujours tellement reconnaissante. Porter l'écusson de Liverpool a été un rêve devenu réalité, quelque chose dont je serai toujours fière ! Jouer devant tous les supporters a été quelque chose de très spécial. Tout votre soutien a compté plus que vous ne l'imaginez, et je serai maintenant l'une des vôtres moi aussi ! Merci Reds. Sof x ».