Propaganda Photo
Traduit par
La milieu de terrain de Liverpool Sofie Lundgaard rejoint définitivement l’Eintracht Francfort
Lundgaard boucle son transfert à Francfort
La milieu de terrain danoise Lundgaard a officiellement mis fin à son passage de trois ans et demi à Liverpool Women après avoir finalisé un transfert définitif vers Francfort, pensionnaire de la Frauen-Bundesliga. La joueuse de 24 ans était initialement arrivée en provenance de Fortuna Hjorring en janvier 2023, avec un impact immédiat grâce à 31 apparitions au cours de ses 18 premiers mois sur les bords de la Mersey. Cependant, son temps de jeu a été fortement réduit à seulement trois entrées en jeu la saison dernière, après de longues périodes de rééducation à la suite d'une lésion des ligaments du genou et d'une fracture du pied.
- Getty Images Sport
Liverpool confirme le départ d’un milieu de terrain
Le départ de Lundgaard a été accueilli avec une profonde reconnaissance par le club de la Mersey, qui a salué le dévouement et la résilience de la milieu de terrain tout au long de sa difficile convalescence après blessure.
Dans un communiqué officiel du club, Liverpool Women a confirmé le transfert : « Le passage de trois ans et demi de la milieu de terrain sur la Mersey prend fin avec ce départ pour l'Allemagne. Lundgaard a rejoint Liverpool en janvier 2023 et a ensuite disputé 31 matches lors de ses 18 premiers mois au club. La malchance de subir deux blessures au ligament croisé antérieur a fait que la Danoise n'a pu jouer qu'à 11 reprises lors des deux dernières campagnes. Elle fait désormais ses adieux à Liverpool pour rejoindre l'Eintracht en Frauen-Bundesliga. Tout le monde à LFC Women remercie Sofie pour sa contribution et lui souhaite le meilleur pour la suite. »
Revenant sur son départ pour l'Allemagne, la joueuse de 24 ans a partagé un message d'adieu émouvant aux fidèles d'Anfield : « Liverpool, mon chez-moi loin de chez moi depuis ces 3,5 dernières années. Je n'aurais jamais pensé qu'il serait si difficile de dire au revoir, mais je pars avec bien plus que tout ce que j'aurais pu imaginer.
« J'ai créé des souvenirs que je garderai avec moi pour toujours, mais surtout des amitiés pour la vie. Je leur en serai toujours tellement reconnaissante. Porter l'écusson de Liverpool a été un rêve devenu réalité, quelque chose dont je serai toujours fière ! Jouer devant tous les supporters a été quelque chose de très spécial. Tout votre soutien a compté plus que vous ne l'imaginez, et je serai maintenant l'une des vôtres moi aussi ! Merci Reds. Sof x ».
Nouveau départ en Allemagne
Rejoindre la Frauen-Bundesliga offre à Lundgaard une occasion en or de retrouver sa meilleure forme dans l’un des championnats phares du football féminin européen. L’ancienne internationale danoise chez les jeunes est largement considérée comme possédant la qualité technique et le potentiel nécessaires pour s’imposer comme un élément essentiel à l’ancrage du milieu de terrain de Francfort. Pour Liverpool, valider ce transfert représente une nouvelle étape dans l’évolution continue de l’effectif menée par l’entraîneur Gareth Taylor avant une campagne de Women's Super League particulièrement relevée.
- Propaganda Photo
Le défi de la Bundesliga attend le Danois
Lundgaard se concentre désormais sur une intégration rapide au sein du dispositif de Francfort, alors qu’elle cherche à s’assurer une place de titulaire avant les campagnes nationale et européenne du club. Sa nouvelle équipe a besoin de qualité confirmée et de profondeur au milieu de terrain pour soutenir sa lutte dans le haut du classement de Frauen-Bundesliga. Pour la milieu de terrain danoise, le maintien d’une pleine forme tout au long d’une saison sans interruption reste la priorité immédiate afin de montrer son véritable potentiel en Allemagne.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles