



Kylian Mbappè a le cœur milanais. Quand on lui a demandé ce qu’il pensait de l’Inter et du match de ce soir, le crack du Real Madrid a esquissé un beau sourire : « Je préfère l’AC Milan, mais l’Inter mérite le respect ». Sa première passion prend racine dans une famille italienne avec laquelle le Français passait ses étés, Nicola et Beatrice Riccardi, sa nounou. À l’époque, Mbappé jouait à Bondy, où son père Wilfred occupait le poste de directeur sportif. Fayza, sa mère, raconte : « Quand l’AC Milan perdait, Kylian jetait la télécommande contre la télé et disait des grossièretés en italien ».

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PASSION POUR L’AC MILAN - En 2023, toujours dans la Gazzetta, il avait raconté : « Mon lien avec l’AC Milan est spécial. Quand j’étais petit, j’avais une nounou italienne et je passais beaucoup de temps avec sa famille, tous supporters de l’AC Milan. Grâce à eux, je supportais moi aussi l’AC Milan et je regardais plusieurs matches. J’ai toujours dit qu’un jour je jouerais à l’AC Milan… ».



