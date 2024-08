"La meilleure performance depuis Lionel Messi" - Revivez le match où le Barça a su que Lamine Yamal allait exploser au plus haut niveau

As the Blaugrana prepare to host the annual Joan Gamper Trophy, it is now 12 months since their teenage superstar showed he was set for big things

Le Trophée Joan Gamper n'a pas une grande résonance en dehors de l'Espagne. Nommé en hommage à l'un des membres fondateurs et anciens présidents du FC Barcelone, il est décerné au vainqueur d'un match d'exhibition organisé par les Blaugrana avant chaque saison. Cette compétition, qui comptait autrefois quatre équipes, n'en compte plus que deux aujourd'hui, et c'est Monaco qui sera l'hôte de l'édition 2025. Il y a douze mois, Tottenham était l'adversaire du FC Barcelone. Les Catalans avaient inscrit sur leur banc l'ailier Lamine Yamal, 16 ans, un joueur que très peu de gens connaissaient en dehors de l'Espagne. Il y avait probablement des informations sur le gamin de La Masia qui avait fait ses débuts à Barcelone à l'âge de 15 ans, mais allait-il confirmer sur la durée ? Le Barça était trop fauché pour combler un trou sur l'aile droit, et Xavi n'avait probablement pas d'autre choix que de le faire jouer. Tout a changé le 8 août 2023. Yamal n'avait pas été retenu dans le groupe du Barça lors de sa tournée d'avant-saison aux États-Unis. On l'a protégé des projecteurs. Puis, lors du Trophée Gamper, il s'est libéré. Ce qui s'ensuivit fut peut-être le quart d'heure le plus important de l'histoire récente du Barça, lorsque Yamal a martyrisé Tottenham à lui seul, prouvant ainsi qu'il était prêt à devenir un titulaire de l'équipe première et même à prendre d'assaut l'Espagne et l'Europe... Soudain, l'espoir renaît. Le Barça, à court d'argent et sans véritable raison d'être optimiste, disposait d'un prodige hors pair autour duquel tout pouvait s'articuler. Cette stratégie était risquée - elle l'est toujours d'ailleurs - mais depuis lors, Yamal est devenu la star européenne que les Catalans avaient toujours pensé qu'il pourrait être. L'article continue ci-dessous