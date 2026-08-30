Le Barça s'apprête à clôturer son marché des transferts estival avec des chiffres financiers exceptionnels, alors que le club n'a pas encore bouclé tous ses dossiers, mais se rapproche de recettes avoisinant les 120 millions d'euros.

Selon le journal Sport, ce montant potentiel ne correspond pas au solde de la différence entre la vente et l'achat de joueurs, mais représente uniquement l'argent que le Barça a récolté grâce aux départs de joueurs, qu'il s'agisse de ventes directes, de pourcentages conservés par le club lors de transferts précédents ou d'indemnités de solidarité (droit de formation) liées au transfert de joueurs issus de l'académie de La Masia.





Le transfert de Ferran Torres arrive en tête des ventes, après son départ au Paris Saint-Germain pour environ 48,5 millions d'euros, représentant à lui seul près de la moitié des recettes directes du club cet été.



