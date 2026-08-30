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La Masia, la mine d'or : 120 millions d'euros bientôt dans les caisses du Barça

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FC Barcelone vs Rayo Vallecano
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F. Torres
M. Casado
A. Ezzalzouli
H. Fort
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Un possible record sous l'ère Laporta

Le Barça s'apprête à clôturer son marché des transferts estival avec des chiffres financiers exceptionnels, alors que le club n'a pas encore bouclé tous ses dossiers, mais se rapproche de recettes avoisinant les 120 millions d'euros.

Selon le journal Sport, ce montant potentiel ne correspond pas au solde de la différence entre la vente et l'achat de joueurs, mais représente uniquement l'argent que le Barça a récolté grâce aux départs de joueurs, qu'il s'agisse de ventes directes, de pourcentages conservés par le club lors de transferts précédents ou d'indemnités de solidarité (droit de formation) liées au transfert de joueurs issus de l'académie de La Masia. 


Le transfert de Ferran Torres arrive en tête des ventes, après son départ au Paris Saint-Germain pour environ 48,5 millions d'euros, représentant à lui seul près de la moitié des recettes directes du club cet été.


  • La Masia : la mine à profits

    L'académie du Barça a joué un rôle central dans le bilan financier, puisque plus de la moitié des revenus sont liés à des joueurs formés au club, de manière directe ou indirecte.

    Barcelone a réalisé environ 11 millions d'euros grâce au départ d'Ansu Fati, et un montant similaire avec le transfert de Tommy Marqués, en plus de trois millions d'euros liés au transfert d'Iñaki Peña.

    Des sommes moins importantes sont également entrées grâce au départ de Dani Rodríguez, pour environ 600 000 euros, et d'Andrés Cuenca, dont le transfert a atteint une valeur d'environ 700 000 euros.

    D'autres opérations sont encore en cours de finalisation : Héctor Fort rejoint la Real Sociedad pour environ 8,5 millions d'euros, tandis que le départ d'Álvaro Cortés rapporte plus de trois millions d'euros, et la valeur du transfert de Toni Fernández à Venise s'élève à environ quatre millions d'euros.

    Et si la vente de Casadó se concrétise au montant fixé par Barcelone, à savoir environ 20 millions d'euros, le total des recettes issues des seules ventes directes dépassera la barre des 110 millions d'euros.

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  • Un possible record sous l'ère Laporta

    Ce montant ferait du mercato estival actuel le plus rentable en termes de ventes depuis le retour de Joan Laporta à la présidence du Barça en 2021, à condition que les transferts en attente se concrétisent aux valeurs prévues.

    En 2023, le club avait enregistré 81,5 millions d'euros de recettes issues des ventes de joueurs, mais le calcul de l'époque tenait compte des sommes effectivement parvenues au Barça. Par exemple, le Paris Saint-Germain avait versé 50,4 millions d'euros pour recruter Ousmane Dembélé, mais le Barça n'a perçu que 35,4 millions, les 15 millions restants étant allés au joueur et à ses représentants.

    Le bilan de cet été-là comprenait également des sommes provenant des transferts d'Antoine Griezmann, Francisco Trincão, Franck Kessié, Nico González et Abde Ezzalzouli. Le départ de Jofre Torrents vers l'Ajax n'entre pas dans le calcul actuel, bien que l'opération puisse rapporter au Barça entre cinq et six millions d'euros, car une grande partie de cette somme est liée à des bonus et à des variables qui ne se sont pas encore réalisés.

    Il en va de même pour d'autres primes figurant dans différents contrats, qui ne devraient pas être comptabilisées financièrement avant leur échéance effective.

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  • Gains reportés : les droits de parrainage

    Les revenus du Barça ne se sont pas limités à la vente de joueurs de son effectif actuel. Le club a en effet perçu près de 4,8 millions d'euros à l'occasion du transfert de Jan Virgili du Real Majorque au Club Bruges, grâce à un pourcentage conservé sur une future revente.

    Par ailleurs, les mécanismes de solidarité et les droits de formation des jeunes ont ajouté près de quatre millions d'euros, à la suite de transferts concernant d'anciens joueurs de l'académie, parmi lesquels Nico González, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo et Sergi Altimira. Ce montant pourrait légèrement augmenter si les transferts de Marc Guiu ou de Mateo Mori venaient à se concrétiser.

    Ainsi, les recettes du Barça approchent les 120 millions d'euros, en distinguant toutefois environ 110 millions d'euros provenant de ses ventes directes cet été, et près de neuf millions d'euros issus de pourcentages de revente et de mécanismes de solidarité liés à des opérations de transfert entre d'autres clubs.

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  • Garantir les gros salaires

    Le Barça a également réalisé des gains importants en dehors du volet des ventes, après avoir allégé sa masse salariale. La fin du contrat de Robert Lewandowski, ainsi que les prêts de Marc-André ter Stegen et Ronald Araujo, n'ont pas injecté d'argent directement dans les caisses, mais ils ont libéré une marge financière importante qui aide le club à enregistrer de nouveaux joueurs.

    La direction du Barça mise sur une formule qui garantit aussi des bénéfices futurs, en insérant des pourcentages sur une prochaine revente, des options de rachat ou des primes liées à des objectifs dans plusieurs transactions.

    Le transfert de Jan Verg"élève" en offre l'exemple le plus marquant, après que le club a profité d'une clause qu'il avait conservée lors d'une opération précédente, lorsque le Club Bruges a décidé de payer la clause libératoire du joueur.

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