Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-BARCELONA-TRAININGAFP

Traduit par

La malédiction va-t-elle enfin prendre fin ? Un défi de taille attend Flick face à l’Atlético de Madrid

FC Barcelone
Atletico Madrid vs FC Barcelone
Atletico Madrid
Ligue des Champions
H. Flick
Espagne
Allemagne

Que manque-t-il à l’entraîneur allemand pour s’imposer à Barcelone ?

Sous la conduite de Hansi Flick, le FC Barcelone a prouvé sa capacité à renverser la vapeur après avoir concédé l’ouverture du score dans les grandes rencontres. 

Depuis l’arrivée de l’entraîneur allemand en Catalogne, cette capacité à renverser la vapeur est devenue l’une des marques de fabrique du club catalan. 

Il est désormais presque habituel de voir les Blaugrana renverser la vapeur et conclure la rencontre par une victoire, même lorsqu’ils sont menés au score en début de match.

Selon le site officiel du club, cette remontée s’est déjà produite à dix reprises cette saison, la dernière fois en Liga au stade Metropolitano. Reste que, pour la première fois, le groupe affrontera bientôt un défi de taille.

Lire aussi :

Monaco envisage une initiative décisive avec Barcelone

Le club est par ailleurs accusé de manipulation en raison du cas Rashford.



  • La seule remontada que Flick n'a pas réussie avec Barcelone

    Sous les ordres de Flick, le FC Barcelone n’a encore jamais réussi une remontada dans une double confrontation à élimination directe après avoir perdu l’aller. 

    L’occasion se présente toutefois demain mardi, en déplacement face à l’Atlético de Madrid, lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, au stade « Riyadh Air – Wanda Metropolitano ».

    Battu 2-0 au Camp Nou, le club catalan est dos au mur, mais peut encore prouver sa force mentale.

    • Publicité

  • Que s'est-il passé en demi-finale de la Coupe du Roi ?

    Depuis l’arrivée de Flick, le FC Barcelone a disputé plusieurs rencontres à élimination directe sur le format aller-retour, en Ligue des champions comme en Coupe du Roi. 

    Il n’a concédé qu’une seule défaite à l’aller, c’était face à l’Atlético de Madrid en demi-finale de la Coupe du Roi cette saison. 

    Menés 4-0 après l’aller, les Catalans ont failli signer une remontada légendaire, ne concédant l’élimination qu’à un but près (score retour 3-0).

    Plus tôt cette saison, les Blaugranas avaient aussi partagé les points avec Newcastle à l’aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, avant de valider leur billet au retour.

  • Un effectif élargi souligne la force de frappe du FC Barcelone.

    Lors de la saison écoulée, le FC Barcelone s’était d’abord imposé sur la pelouse de Benfica lors du match aller des huitièmes de finale, avant de dominer largement le Borussia Dortmund en quarts. En demi-finale, les Blaugranas avaient partagé les points avec l’Inter Milan (3-3).

    En Coupe du Roi, toujours contre l’équipe de Simeone, l’aller s’était conclu par un spectaculaire 4-4. 

    Un but de Ferran Torres au stade Metropolitano avait alors qualifié les Blaugranas pour la finale. 

    Cette fois, les Blaugranas devront marquer au moins une fois pour l’emporter, ce qui reste à leur portée : leurs confrontations récentes avec l’Atlético ont souvent offert un festival de buts, malgré la prudence défensive parfois excessive des Rojiblancos.

    Lire aussi :

    Rafinha pourrait partir prochainement, et jusqu’à quand le Barça misera-t-il sur des « solutions stratégiques » pour s’en sortir ?


Ligue des Champions
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR