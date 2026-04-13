La malédiction va-t-elle enfin prendre fin ? Un défi de taille attend Flick face à l’Atlético de Madrid

Sous la conduite de Hansi Flick, le FC Barcelone a prouvé sa capacité à renverser la vapeur après avoir concédé l’ouverture du score dans les grandes rencontres.

Depuis l’arrivée de l’entraîneur allemand en Catalogne, cette capacité à renverser la vapeur est devenue l’une des marques de fabrique du club catalan.

Il est désormais presque habituel de voir les Blaugrana renverser la vapeur et conclure la rencontre par une victoire, même lorsqu’ils sont menés au score en début de match.

Selon le site officiel du club, cette remontée s’est déjà produite à dix reprises cette saison, la dernière fois en Liga au stade Metropolitano. Reste que, pour la première fois, le groupe affrontera bientôt un défi de taille.

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Le club est par ailleurs accusé de manipulation en raison du cas Rashford.