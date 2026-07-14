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Senegal Morocco Africa Cup of Nations 2026Getty

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La « malédiction du Maroc » a-t-elle vraiment précipité le déclin du football sénégalais ?

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Maroc
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K. Koulibaly
Sadio Mané
P. Thiaw
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Le football sénégalais est sur la sellette en raison d'une succession de scandales

Le football sénégalais est sous tension après l’élimination précoce des Lions de la Teranga de la Coupe du monde.

Les Lions de la Teranga ont d’abord perdu leurs deux premiers matches contre la France et la Norvège, puis se sont repris en dominant l’Irak, ce qui leur a permis de rallier les seizièmes de finale comme l’une des meilleures troisièmes.

En seizièmes face à la Belgique, les coéquipiers de Sadio Mané menaient 2-0 à la 86^e minute, avant une remontée spectaculaire des Européens, qui l’emportaient 3-2 après prolongation.

Cette élimination précoce a suscité la colère des supporters sénégalais, poussant la Fédération sénégalaise de football à limoger l’entraîneur Babi Thiaw et son staff technique.

La crise ne s’est pas arrêtée là : la colère a continué de monter à mesure que des révélations choquantes, assimilables à de vrais « scandales », étaient rendues publiques.

Les supporters sénégalais espéraient un parcours plus long, portés par les performances des Lions de la Teranga lors de la CAN, mais la « malédiction marocaine » semble avoir pesé sur le football sénégalais depuis la crise de la finale.

Les Lions avaient pourtant remporté la finale de la CAN aux tirs au but après prolongation, mais la CAF a ensuite retiré le titre pour l’attribuer au Maroc, en raison du chaos provoqué par ce forfait.

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La rébellion de Thiaw avant la Coupe du monde

    Selon plusieurs sources presse, l’entraîneur Babi Thiaw aurait fait part de son mécontentement et refusé de rejoindre la délégation sénégalaise à la Coupe du monde, en raison de l’expiration de son contrat et de l’absence d’accord sur son renouvellement.

    La Fédération sénégalaise a alors publié un communiqué pour démentir ces rumeurs, expliquant que le départ de la sélection avait été plusieurs fois reporté pour des raisons administratives et logistiques.

    Le site « The Athletic » a relayé ce communiqué, précisant que les discussions contractuelles avec Thiaw étaient légitimes mais n’avaient pas perturbé le calendrier de déplacement de l’équipe.

    Max Matthews, correspondant de « The Athletic », a estimé que ces spéculations, à quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde, ne pouvaient qu’affecter le moral de l’équipe, les joueurs et le staff technique ressentant inévitablement inquiétude et instabilité.

    De fait, les Lions ont affiché un niveau de performance modeste lors de leurs deux premières sorties, s’inclinant 1-3 face à la France puis 2-3 contre la Norvège.

    • Publicité
  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L’affaire Coulibaly révèle une ingérence extérieure dans les choix sportifs de Thiou.

    Le remplacement du défenseur Kalidou Koulibaly à la 72^e minute, lors de la défaite du Sénégal face à la Norvège, a suscité de nombreuses interrogations. 

    Selon SeneNews, qui cite des sources au sein du camp des Lions de la Teranga, l’entraîneur Thiaw n’avait pas prévu de remplacer Koulibaly, malgré une prestation du capitaine nettement en deçà des attentes.

    Selon ce rapport, la décision de remplacer le défenseur expérimenté n’émanait pas directement du coach, mais aurait été dictée par l’intervention et la pression exercées par plusieurs leaders sur la pelouse, en l’occurrence Sadio Mané et Idrissa Gana Guèye.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Médecin de l’équipe nationale du Sénégal, ce spécialiste en gynécologie-obstétrique assure le suivi médical des Lionnes.

    Le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdallah Fall, a affirmé que le médecin de l’équipe nationale manquait des compétences spécialisées nécessaires pour accompagner les joueurs durant la Coupe du monde 2026.

    L’agence Reuters a rapporté ses déclarations lors d’une conférence de presse organisée par la Fédération sénégalaise pour tirer le bilan d’une participation décevante à la compétition.

    Il a révélé que ce praticien était spécialisé en gynécologie-obstétrique, une découverte tardive qui a suscité l’inquiétude des joueurs quant à la qualité de la prise en charge médicale durant la compétition.

    « D’après les retours qui m’ont été transmis, les joueurs ne se sentaient pas suffisamment rassurés quant à l’accompagnement médical qui leur était proposé », a déclaré le président de la Fédération sénégalaise.

    Il a ajouté : « Nous devions mettre à disposition des compétences médicales supplémentaires et convaincantes afin que les joueurs se sentent rassurés, car leur santé passe avant tout. »

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