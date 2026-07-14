Le football sénégalais est sous tension après l’élimination précoce des Lions de la Teranga de la Coupe du monde.

Les Lions de la Teranga ont d’abord perdu leurs deux premiers matches contre la France et la Norvège, puis se sont repris en dominant l’Irak, ce qui leur a permis de rallier les seizièmes de finale comme l’une des meilleures troisièmes.

En seizièmes face à la Belgique, les coéquipiers de Sadio Mané menaient 2-0 à la 86^e minute, avant une remontée spectaculaire des Européens, qui l’emportaient 3-2 après prolongation.

Cette élimination précoce a suscité la colère des supporters sénégalais, poussant la Fédération sénégalaise de football à limoger l’entraîneur Babi Thiaw et son staff technique.

La crise ne s’est pas arrêtée là : la colère a continué de monter à mesure que des révélations choquantes, assimilables à de vrais « scandales », étaient rendues publiques.

Les supporters sénégalais espéraient un parcours plus long, portés par les performances des Lions de la Teranga lors de la CAN, mais la « malédiction marocaine » semble avoir pesé sur le football sénégalais depuis la crise de la finale.

Les Lions avaient pourtant remporté la finale de la CAN aux tirs au but après prolongation, mais la CAF a ensuite retiré le titre pour l’attribuer au Maroc, en raison du chaos provoqué par ce forfait.