La malédiction de l'entraîneur intérimaire : pourquoi ce scénario étrange se répète-t-il à Manchester United ?

Il y a quelque chose d'étrange qui se répète à Manchester United ces dernières années, comme si l'équipe possédait une version différente d'elle-même lorsqu'elle est dirigée par un entraîneur intérimaire, avant de retomber dans ses vieilles habitudes dès que l'entraîneur est confirmé et se voit confier l'intégralité du projet.

Le paradoxe, c'est que l'entraîneur intérimaire arrive généralement dans des circonstances difficiles, au milieu du chaos, de la pression des supporters et d'une baisse de résultats, mais il parvient en peu de temps à redonner de la vitalité aux joueurs et à obtenir de meilleurs résultats. Puis vient l'étape suivante : sa titularisation définitive, et c'est là que tout commence à s'effondrer progressivement.

Ce scénario est apparu clairement avec Ole Gunnar Solskjær, et il se répète aujourd'hui avec Michael Carrick, ce qui soulève une question plus large qu'une simple coïncidence : le problème vient-il de l'entraîneur lorsqu'il devient permanent, ou de la nature même de Manchester United ?

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