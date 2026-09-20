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Michael Carrick - مايكل كاريك - Kooora OnlyKooora.com
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La malédiction de l'entraîneur intérimaire : pourquoi ce scénario étrange se répète-t-il à Manchester United ?

FEATURES
Fulham vs Manchester United
Fulham
Manchester United
Premier League
M. Carrick
Angleterre

La stabilité ne connaît pas le fief de Manchester United

Il y a quelque chose d'étrange qui se répète à Manchester United ces dernières années, comme si l'équipe possédait une version différente d'elle-même lorsqu'elle est dirigée par un entraîneur intérimaire, avant de retomber dans ses vieilles habitudes dès que l'entraîneur est confirmé et se voit confier l'intégralité du projet.

Le paradoxe, c'est que l'entraîneur intérimaire arrive généralement dans des circonstances difficiles, au milieu du chaos, de la pression des supporters et d'une baisse de résultats, mais il parvient en peu de temps à redonner de la vitalité aux joueurs et à obtenir de meilleurs résultats. Puis vient l'étape suivante : sa titularisation définitive, et c'est là que tout commence à s'effondrer progressivement.

Ce scénario est apparu clairement avec Ole Gunnar Solskjær, et il se répète aujourd'hui avec Michael Carrick, ce qui soulève une question plus large qu'une simple coïncidence : le problème vient-il de l'entraîneur lorsqu'il devient permanent, ou de la nature même de Manchester United ?

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  • Fenerbahce v Besiktas - Turkish Super LeagueGetty Images Sport

    Solskjaer : les débuts qui ont trompé tout le monde

    Lorsque Solskjær prit les rênes de Manchester United par intérim en décembre 2018, l'équipe traversait une période difficile sous la direction de José Mourinho. Mais l'entraîneur norvégien renversa rapidement la situation, enchaînant une série de résultats positifs qui donnèrent l'impression que l'équipe avait retrouvé son identité.

    Les joueurs affichèrent davantage de liberté, l'attaque gagna en vitesse et les résultats s'améliorèrent nettement, au point que Solskjær décrocha un contrat permanent en mars 2019, après un intérim couronné de succès.

    Mais une fois confirmé à son poste, le tableau changea. L'équipe n'atteignait plus les mêmes standards, et les problèmes refirent surface, tant au niveau des résultats que des performances, avant que l'aventure ne s'achève par son limogeage en novembre 2021.

    Le paradoxe, c'est que la meilleure version de Solskjær apparut lorsqu'on lui demandait seulement de sauver l'équipe, et non de bâtir un projet à long terme, ce qui fait de son histoire l'un des exemples les plus marquants de ce phénomène.

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  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Carrick : l'histoire va-t-elle se répéter ?

    Michael Carrick apparaît désormais sur le devant de la scène, dans un contexte différent, mais avec un début qui présente beaucoup de similitudes. L'entraîneur anglais a pris ses fonctions durant une période de transition, et il lui est demandé de gérer une équipe qui a perdu une grande partie de sa confiance et de sa stabilité.

    Mais dès son arrivée, l'équipe a commencé à obtenir de meilleurs résultats, et les joueurs sont apparus plus libérés, comme si le fait de se débarrasser de la pression liée au projet à long terme leur avait rendu la capacité de jouer de façon plus simple.

    C'est là que réside le paradoxe : l'entraîneur intérimaire ne porte pas le fardeau de construire une équipe pour plusieurs années, et il ne s'engage ni dans les batailles du marché des transferts ni dans l'imposition d'une philosophie complète au groupe. Sa mission est limitée : apaiser la situation, restaurer la confiance et obtenir des résultats.

    Mais lorsque ce même entraîneur devient l'homme permanent, la nature de la mission change totalement. Il lui est alors demandé de construire une identité, de choisir les recrues, de gérer les blessures, de diriger le vestiaire et de supporter la pression des supporters et de la direction. C'est là que peuvent apparaître des points faibles qui n'étaient pas visibles durant la période intérimaire.

  • Le problème ne réside pas uniquement dans l'entraîneur

    Il serait peut-être erroné de voir dans ce phénomène la preuve qu'un entraîneur intérimaire vaut mieux qu'un entraîneur permanent, car la réalité est bien plus complexe que cela.

    Manchester United lui-même évolue depuis des années dans un environnement extrêmement sous pression, marqué par des changements fréquents d'entraîneurs, de direction et de joueurs, ce qui donne parfois à tout bon départ un éclat supérieur à ce que la situation réelle permet.

    De plus, l'entraîneur intérimaire bénéficie d'un avantage psychologique important : les joueurs abordent la nouvelle étape comme s'ils repartaient de zéro, tandis que l'entraîneur permanent commence rapidement à orienter l'équipe vers ses propres idées et à modifier les détails, ce qui peut engendrer une résistance ou un recul temporaire des performances.

    Ainsi, l'histoire ne se résume pas simplement au fait que « l'entraîneur intérimaire réussit là où le permanent échoue », mais plutôt au fait que Manchester United a démontré à plus d'une reprise sa capacité à réagir vite au changement, tout en éprouvant de plus grandes difficultés à transformer ce changement en un projet stable et durable.

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  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Coïncidence ou véritable malédiction ?

    Ce qui se répète à Manchester United, c'est qu'un nouvel entraîneur peut parfois obtenir un élan immédiat de la part du groupe, tandis que le véritable test survient lorsque cet élan disparaît et qu'il lui est alors demandé de bâtir une équipe capable de durer.

    Et c'est là la question qui déterminera l'histoire de Carrick : peut-il transformer un bon départ en un système durable, ou bien United reproduira-t-il le vieux scénario, où l'entraîneur intérimaire donne l'impression d'avoir trouvé la solution, avant que tout ne commence à décliner dès que cette solution devient officielle ?

    Si le phénomène se répète une fois de plus, le problème ne résidera pas dans le résultat d'un match ou d'une série de matches, mais dans une question plus vaste qui concerne tout le club : pourquoi Manchester United semble-t-il meilleur lorsqu'il n'a pas de projet à long terme ?

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