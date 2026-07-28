Que veut Al-Hilal du mercato estival ? Une question que se posent les supporters du club saoudien, sans trouver de réponse claire, alors que la direction du club traverse une phase de confusion, notamment au niveau des transferts étrangers.
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La malédiction de l'argent : le calvaire de Mbappé et Vinicius va-t-il passer du Real à Al-Hilal ?
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Al-Hilal a-t-il recruté Somerville pour en faire un remplaçant ?
Al Hilal a déjà bouclé sa première recrue étrangère du mercato estival, en s'attachant les services de l'ailier néerlandais Crysencio Summerville en provenance de West Ham United, pour un montant de 80 millions d'euros, selon certaines informations de presse.
D'après ces informations, Summerville est ainsi devenu le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du championnat saoudien, derrière le Brésilien Neymar da Silva, qui avait rejoint Al Hilal en provenance du Paris Saint-Germain à l'été 2023 pour 90 millions d'euros.
Sitôt le transfert de Summerville conclu, le nom d'Al Hilal a été associé au recrutement de plusieurs autres joueurs offensifs, et le plus étonnant est que certains d'entre eux évoluent également au poste d'ailier gauche, celui qu'occupe le joueur néerlandais.
Le plus grand nom parmi ceux-ci était le Colombien Luis Diaz, ailier du Bayern Munich, ainsi que l'Anglais Jack Grealish, de retour à Manchester City après la fin de son prêt à Everton.
Les négociations avec ces joueurs ont soulevé de nombreuses interrogations sur la situation de Summerville, et sur la question de savoir si Al Hilal l'a recruté pour cette somme colossale afin qu'il soit la doublure d'un autre joueur étranger au nom plus prestigieux, à l'image de Diaz et Grealish.
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En parallèle, le nom d'Al-Hilal a été associé au recrutement d'autres joueurs, plus à l'aise au poste d'ailier droit ou d'avant-centre, à l'image de l'attaquant anglais Harry Kane, de l'ailier français Ousmane Dembélé et du Sénégalais Iliman Ndiaye.
Le recrutement de l'un de ces trois joueurs demeure plus compréhensible, car il impliquerait de se séparer d'un joueur déjà présent dans l'effectif, et non d'un joueur récemment arrivé.
Si Al-Hilal parvient à recruter Harry Kane, il pourrait sacrifier sa star française Karim Benzema, une hypothèse qui n'est pas à exclure, compte tenu de la malédiction des blessures qui l'a frappé durant la seconde moitié de la saison dernière.
En cas d'arrivée de Ndiaye, le joueur le plus proche d'un départ serait l'ailier brésilien Malcom, ce qui est également envisageable, compte tenu du souhait de certains clubs brésiliens, qatariens et émiratis de s'attacher ses services.
En cas d'arrivée de Dembélé, il reviendra à l'entraîneur italien Simone Inzaghi de désigner sa victime, sachant que la star française peut évoluer au poste d'ailier droit, mais aussi comme véritable avant-centre, comme il le fait depuis peu.
La leçon n'est pas dans les noms
Selon les révélations du journaliste Sacha Tavolieri, Al-Hilal a alloué un budget colossal de 350 millions de dollars pour ses transferts lors de l'actuel mercato estival, un montant considérable à l'échelle du Championnat saoudien.
Toutefois, si cette somme peut permettre d'attirer certaines stars de premier plan du football mondial, elle pourrait également nuire à l'équipe d'Al-Hilal elle-même, si elle n'est pas investie en fonction des besoins réels du club et si l'on privilégie plutôt la course aux noms clinquants.
Recruter Luis Díaz serait une opération très solide si elle venait à se concrétiser, mais cela valait avant l'arrivée de Summerville. Désormais, un tel transfert engendrerait une crise majeure, car l'ailier néerlandais serait contraint de changer de poste ou de se contenter d'un rôle de remplaçant.
Al-Hilal serait le grand perdant : au lieu de compter dans son effectif 8 joueurs étrangers capables d'évoluer tous comme titulaires à leur poste, le club serait obligé d'en installer certains sur le banc, ou de les faire jouer à des postes qu'ils n'apprécient pas.
La tragédie de Mbappé et Vinícius
Rien ne l'illustre mieux que le Real Madrid, qui possède une pléiade de noms brillants, mais qui a échoué à décrocher le moindre titre, à l'exception de la Supercoupe d'Europe et de la Coupe intercontinentale des clubs, lors des deux dernières saisons.
Le point commun entre ces deux saisons a été l'arrivée de la star française Kylian Mbappé, dans le cadre d'un transfert libre, après l'expiration de son contrat avec son ancien club, le Paris Saint-Germain.
Depuis l'arrivée de Mbappé, tous les entraîneurs du Real, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et Álvaro Arbeloa, ont tenté de l'associer à la star brésilienne Vinicius Junior sur le terrain, que ce soit en modifiant le poste de l'un d'eux, ou en les alignant au même poste.
Et le résultat a été le même : les entraîneurs ont échoué dans cette idée sur le plan technique, et l'équipe en a subi les conséquences, tant sur le plan offensif que défensif.
À cela s'ajoute que la série de problèmes dans les vestiaires n'a jamais pris fin, dont certains ont éclaté au grand jour, comme la contestation de Vinicius Junior face à la décision de Xabi Alonso de le remplacer lors du Clasico de Liga.
Ce dilemme, le Real Madrid tente de le résoudre actuellement, en vendant Vinicius Junior, s'il n'accepte pas de prolonger, afin de prouver que ce qui compte n'est ni le nom des stars ni leur valeur marchande, mais leur rendement sur le terrain.
Et au moment où le Real Madrid apprend la leçon de la manière la plus difficile, après deux saisons quasiment blanches, Al-Hilal s'apprête à commettre la même erreur, en attendant un autre résultat, ce dans quoi il ne doit pas tomber.
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