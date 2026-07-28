Al Hilal a déjà bouclé sa première recrue étrangère du mercato estival, en s'attachant les services de l'ailier néerlandais Crysencio Summerville en provenance de West Ham United, pour un montant de 80 millions d'euros, selon certaines informations de presse.

D'après ces informations, Summerville est ainsi devenu le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du championnat saoudien, derrière le Brésilien Neymar da Silva, qui avait rejoint Al Hilal en provenance du Paris Saint-Germain à l'été 2023 pour 90 millions d'euros.

Sitôt le transfert de Summerville conclu, le nom d'Al Hilal a été associé au recrutement de plusieurs autres joueurs offensifs, et le plus étonnant est que certains d'entre eux évoluent également au poste d'ailier gauche, celui qu'occupe le joueur néerlandais.

Le plus grand nom parmi ceux-ci était le Colombien Luis Diaz, ailier du Bayern Munich, ainsi que l'Anglais Jack Grealish, de retour à Manchester City après la fin de son prêt à Everton.

Les négociations avec ces joueurs ont soulevé de nombreuses interrogations sur la situation de Summerville, et sur la question de savoir si Al Hilal l'a recruté pour cette somme colossale afin qu'il soit la doublure d'un autre joueur étranger au nom plus prestigieux, à l'image de Diaz et Grealish.