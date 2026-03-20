La main de fer de Velasco et la décision impopulaire de Gattuso : pourquoi il est juste de convoquer Chiesa en équipe nationale

La sélection de Chiesa en équipe nationale est un choix impopulaire, mais Gattuso est prêt à en assumer la responsabilité. Face à ses responsabilités, Rino n'a jamais reculé ; s'il a choisi de le convoquer, c'est parce qu'il est convaincu qu'il peut apporter une valeur ajoutée, et non par manque d'alternatives. Et il y a des raisons de le croire. Avec 51 sélections, l'actuel numéro 14 de Liverpool, qui n'a plus porté le maillot bleu depuis les huitièmes de finale de l'Euro 2024 (défaite contre la Suisse), est l'attaquant le plus capé de l'équipe, devant Raspadori (45), Retegui (26), Kean (24), Scamacca (22) et Pio Esposito (5). Au sein de ce groupe, il est le troisième joueur ayant disputé le plus de matches en équipe nationale, derrière Donnarumma (79) et Barella (68) seulement. Un joueur expérimenté, apprécié de ses coéquipiers, qui connaît l’importance des matchs décisifs, et qui est conscient de la délicatesse du moment. Un attaquant doté de qualités que personne d'autre n'a dans l'effectif, qui s'est amélioré à Merseyside, surtout sur le plan mental. Qui, en sortant du banc, peut vraiment faire la différence, par son intensité et sa qualité. Il l'a prouvé cette année avec les Reds. Dans cette équipe d'Italie, pour l'instant, il ne peut pas être titulaire, mais il peut être un atout majeur.