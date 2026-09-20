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La légende turque : ce Salah est un « Leo » pour ceux qui comprennent

Trabzonspor vs Galatasaray
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M. Salah
L. Messi
Turquie
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« Je suis là » : Trabzon envoie un message à tous ses concurrents

L'ancienne star du football turc Nihat Kahveci a exprimé sa grande admiration pour la prestation de la star égyptienne Mohamed Salah face à Galatasaray, samedi, alors qu'il a conduit son équipe de Trabzonspor à une victoire 4-0 lors de la sixième journée du championnat de Turquie.

Salah a ouvert la voie à la victoire de Trabzonspor avec un but précoce après trois minutes de jeu, avant de compléter un triplé aux 44e et 80e minutes, tandis que Noah Säviölö a inscrit le deuxième but à la 39e minute, sur une passe décisive du capitaine de la sélection égyptienne.


La rencontre a été marquée par l'expulsion de l'entraîneur de Galatasaray Okan Buruk à la 72e minute après ses protestations, tandis que Lesley Ugochukwu, entré en jeu à la 69e minute, a reçu un carton rouge à la 87e minute après recours à la VAR.

  • « Je suis ici pour la compétition » : Trabzonspor envoie un message à tous

    Qahvecioğlu a déclaré après le match : « C'était un très beau match. La région de la mer Noire est une région pluvieuse, surtout hier, où de fortes pluies sont tombées, et aujourd'hui Trabzonspor a inondé Galatasaray 4-0 avec une performance remarquable devant son public. »

    Il a ajouté : « Trabzonspor voulait adresser un message à tout le monde : je suis présent dans ce championnat pour rivaliser également. »

    Il a poursuivi : « Avant ce match, j'avais dit que le match de Trabzonspor était un match de finale, car en cas de défaite, l'écart de points avec le leader Galatasaray aurait été de neuf points. »

    Il a enchaîné : « Il a remporté cette finale, réduit l'écart de points avec le leader à trois et porté son total à 10 points. »

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  • Leo Salah

    Kahveci a réservé un éloge particulier au niveau de la star Mohamed Salah, allant jusqu'à le comparer à la légende Lionel Messi, selon ce qu'a publié le journal turc Hürriyet, en déclarant : « Je ne sais pas ce que je dois dire de Salah. À mon avis, c'est Leo Salah pour qui sait comprendre. »

    Il a poursuivi : « Il reçoit le ballon au milieu du terrain, dribble, réfléchit puis marque. C'est ce qui s'est passé sur le dernier but. »

    Il a ajouté : « Il a marqué le premier but, puis il a dit à Sané : Voilà, prends-la, et Sané a conclu l'action avec brio. »


    Il a continué à parler de Salah : « Dans une victoire écrasante sur le score de 4-0, il y a des stars et de bons joueurs, mais il y a aussi des stars étincelantes. Salah a dit aujourd'hui : Je suis une star étincelante, et il mérite les applaudissements, c'est un grand joueur. »

    Avec cette victoire, le total de Trabzonspor est monté à 10 points, à la cinquième place, tandis que Galatasaray est resté en tête avec 13 points.

    Après la trêve internationale, Trabzonspor jouera à l'extérieur face à Samsunspor, tandis que Galatasaray recevra Kasımpaşa sur son terrain.

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