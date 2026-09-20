L'ancienne star du football turc Nihat Kahveci a exprimé sa grande admiration pour la prestation de la star égyptienne Mohamed Salah face à Galatasaray, samedi, alors qu'il a conduit son équipe de Trabzonspor à une victoire 4-0 lors de la sixième journée du championnat de Turquie.

Salah a ouvert la voie à la victoire de Trabzonspor avec un but précoce après trois minutes de jeu, avant de compléter un triplé aux 44e et 80e minutes, tandis que Noah Säviölö a inscrit le deuxième but à la 39e minute, sur une passe décisive du capitaine de la sélection égyptienne.





La rencontre a été marquée par l'expulsion de l'entraîneur de Galatasaray Okan Buruk à la 72e minute après ses protestations, tandis que Lesley Ugochukwu, entré en jeu à la 69e minute, a reçu un carton rouge à la 87e minute après recours à la VAR.