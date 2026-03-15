Jérémie Boga est officiellement la meilleure recrue de la Juventus sur le marché des transferts, si l'on additionne les sessions de l'été dernier et de janvier. Buteur pour le troisième match consécutif (contre la Roma, Pise et l'Udinese), l'Ivoirien né en 1997 est en train de marquer cette phase de la saison bianconera de son empreinte, et surtout, il donne une leçon à la Juventus, ou plutôt, il lui rappelle une leçon : pour réaliser de bonnes affaires sur le marché des transferts, il n'est pas indispensable de dépenser des sommes colossales, parfois, des idées et de l'intuition suffisent.

En effet, cela donne à réfléchir de comparer ce que la Juventus a payé pour Boga par rapport à tant d’autres achats de ces dernières années, des joueurs qui, sur le papier, auraient dû offrir un rendement bien supérieur à celui de l’ancien joueur de Sassuolo. Et pourtant, c’est exactement le contraire qui se produit.