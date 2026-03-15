Goal.com
En direct
BogaGetty Images

Traduit par

La leçon de Boga pour la Juventus : à l'image de Pirlo-Vidal-Pogba-Marchisio

L'Ivoirien est la meilleure recrue de la Juventus : il n'a presque rien coûté, contrairement à d'autres. Une leçon qui rappelle le passé

Jérémie Boga est officiellement la meilleure recrue de la Juventus sur le marché des transferts, si l'on additionne les sessions de l'été dernier et de janvier. Buteur pour le troisième match consécutif (contre la Roma, Pise et l'Udinese), l'Ivoirien né en 1997 est en train de marquer cette phase de la saison bianconera de son empreinte, et surtout, il donne une leçon à la Juventus, ou plutôt, il lui rappelle une leçon : pour réaliser de bonnes affaires sur le marché des transferts, il n'est pas indispensable de dépenser des sommes colossales, parfois, des idées et de l'intuition suffisent.

En effet, cela donne à réfléchir de comparer ce que la Juventus a payé pour Boga par rapport à tant d’autres achats de ces dernières années, des joueurs qui, sur le papier, auraient dû offrir un rendement bien supérieur à celui de l’ancien joueur de Sassuolo. Et pourtant, c’est exactement le contraire qui se produit.

  • L'ARGENT DE BOGA

    Rappelons les termes de l'accord conclu avec Nice concernant Jérémie Boga : « Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir conclu un accord avec le club OGC Nice pour l'acquisition temporaire, à titre gratuit, jusqu'au 30 juin 2026, des droits sur les prestations sportives du joueur Jérémie Boga. L'accord prévoit également la possibilité pour la Juventus d'acquérir définitivement les droits aux prestations sportives

    du joueur. Le montant convenu pour l’éventuel rachat définitif s’élève à 4,8 millions d’euros, payables en deux exercices ».

    • Publicité

  • COMPARAISON AVEC KOOPMEINERS ET OPENDA

    Si la Juventus décidait d'exercer son option d'achat sur Boga, comme cela semble probable, elle s'offrirait un attaquant de 29 ans, de bon niveau et capable de s'imposer dans un championnat du calibre de la Serie A, pour seulement 4,8 millions d'euros. Une somme dérisoire comparée aux 61 millions dépensés pour Teun Koopmeiners et aux 40 millions que la Juventus devra verser à Leipzig pour respecter l'obligation de rachat de Lois Openda

  • LA LEÇON

    L'affaire Boga doit donc servir de leçon pour le prochain mercato de la Juventus : même en dépensant peu, voire rien, il est possible d'acquérir des joueurs intéressants. Grâce à des idées et à de l'intuition. Dans le cas contraire, si l'on souhaite investir des sommes importantes, il vaudrait mieux le faire uniquement pour recruter des champions confirmés, sur lesquels on mise sans risque, plutôt que des joueurs de second plan ou des prétendus champions.

  • L'HISTOIRE

    D'autre part, c'est aussi le passé de la Juventus qui rappelle cette leçon à la Juve d'aujourd'hui. Rappelons-nous par exemple le milieu de terrain composé de Pirlo, Marchisio, Vidal et Pogba, l'un des plus solides et des plus titrés de toute l'histoire de la Vieille Dame. Coût total de ce milieu de terrain ? 12,5 millions, soit la somme dépensée pour acheter Vidal au Bayer Leverkusen. Aucune dépense pour les autres protagonistes de ce milieu de terrain : Marchisio issu du centre de formation, Pogba et Pirlo arrivés en libre transfert. Intuitions et idées. Comme pour Boga.

    WHATSAPP : Toutes les MISES À JOUR en TEMPS RÉEL ! Rejoignez la chaîne WHATSAPP DE CALCIOMERCATO.COM : cliquez ici

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
0