La Juventus tente de recruter Spinazzola, joueur de Naples

Sky rapporte que la direction de la Juventus a déjà entamé des discussions en vue d'un éventuel retour du joueur né en 1993, qui a déjà porté le maillot bianconero de 2010 à 2012 au sein de l'équipe Primavera, remportant le Tournoi de Viareggio, puis au sein de l'équipe première lors de la saison 2018/2019. Il y a disputé 12 matches, délivrant une passe décisive à Cristiano Ronaldo lors du derby nul 1-1 contre Turin, et remportant le Scudetto et la Supercoupe d'Italie.





Il est ensuite cédé à la Roma pour 6,7 millions d'euros plus le transfert de Luca Pellegrini (aujourd'hui à la Lazio). Après 5 ans sous le maillot giallorosso, avec 7 buts et 21 passes décisives en 151 apparitions et la conquête de la Ligue Europa Conférence, il rejoint Naples en tant de libre à l’été 2024, où il a jusqu’à présent disputé 65 matchs, marquant 4 buts et délivrant 6 passes décisives, remportant un autre Scudetto et une autre Supercoupe d’Italie. Sans oublier ses 26 sélections en équipe nationale A, avec 7 passes décisives et la victoire à l'Euro 2021. À ce jour, le club du président Aurelio De Laurentiis ne lui a pas proposé de renouvellement de son contrat qui expire en juin.







