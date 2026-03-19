La Juventus se montre de plus en plus active sur le marché des joueurs dont le contrat expire le 30 juin prochain et qui pourraient partir libre de tout engagement : parmi eux figurent le Polonais Robert Lewandowski (Barcelone) en attaque ; le Portugais Bernardo Silva (Manchester City), l'Allemand Leon Goretzka (Bayern Munich), l'Autrichien Xaver Schlager (Leipzig), l'Ivoirien Franck Kessié (Al-Ahli) et l'Italien Lorenzo Pellegrini (Rome) au milieu de terrain ; le défenseur central argentin Marcos Senesi (Bournemouth), l'arrière droit espagnol Oscar Mingueza (Celta Vigo) et le Turc Zeki Celik (Rome) en défense. Sur le flanc gauche, on retrouve un autre joueur apprécié des Bianconeri : Leonardo Spinazzola.
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La Juventus tente de recruter Spinazzola, joueur de Naples
Sky rapporte que la direction de la Juventus a déjà entamé des discussions en vue d'un éventuel retour du joueur né en 1993, qui a déjà porté le maillot bianconero de 2010 à 2012 au sein de l'équipe Primavera, remportant le Tournoi de Viareggio, puis au sein de l'équipe première lors de la saison 2018/2019. Il y a disputé 12 matches, délivrant une passe décisive à Cristiano Ronaldo lors du derby nul 1-1 contre Turin, et remportant le Scudetto et la Supercoupe d'Italie.
Il est ensuite cédé à la Roma pour 6,7 millions d'euros plus le transfert de Luca Pellegrini (aujourd'hui à la Lazio). Après 5 ans sous le maillot giallorosso, avec 7 buts et 21 passes décisives en 151 apparitions et la conquête de la Ligue Europa Conférence, il rejoint Naples en tant de libre à l’été 2024, où il a jusqu’à présent disputé 65 matchs, marquant 4 buts et délivrant 6 passes décisives, remportant un autre Scudetto et une autre Supercoupe d’Italie. Sans oublier ses 26 sélections en équipe nationale A, avec 7 passes décisives et la victoire à l'Euro 2021. À ce jour, le club du président Aurelio De Laurentiis ne lui a pas proposé de renouvellement de son contrat qui expire en juin.