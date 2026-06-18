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Gianluca Minchiotti

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La Juventus se lance dans une course aux plus-values avant le 30 juin : Miretti est le premier sacrifié

Juventus FC
F. Miretti
Mercato

La direction du club bianconero doit procéder à des ventes rapides.

La Juventus doit générer environ 12 à 13 millions d’euros de plus-values d’ici au 30 juin afin de tenir ses engagements budgétaires et de satisfaire aux critères du fair-play financier de l’UEFA. Une mission délicate pour la direction bianconera, qui pourrait passer par la vente d’un des talents issus du centre de formation.


En pole position, le milieu de terrain Fabio Miretti, né en 2003, totalise déjà 106 apparitions et 3 buts avec l’équipe première. Issu du centre de formation, il pourrait, en cas de vente, générer une plus-value quasi intégrale au bilan. Un bilan qui, rappelons-le, devra, d’ici un an, c’est-à-dire d’ici le 30 juin 2027, enregistrer des cessions pour un montant total de 100 millions d’euros.

  • Bologne et la Fiorentina manifestent un intérêt concret pour le joueur. Selon *Il Corriere dello Sport*, les deux clubs auraient déjà pris contact avec la Juventus pour évaluer l’opération, ce qui pourrait donner lieu à une bataille sur le marché des transferts.


    La Juventus a fixé ses conditions : Miretti peut partir, mais uniquement contre un transfert définitif. Les Bianconeri estiment le milieu de terrain à pas moins de 15 millions d’euros et rejettent pour l’instant toute formule de prêt, jugée insuffisante pour garantir la plus-value nécessaire. Une éventuelle surenchère entre la Fiorentina et Bologne pourrait toutefois faire grimper le prix.


    Entre contraintes budgétaires et impératifs sportifs, le dossier Miretti demeure l’un des plus brûlants de la Juventus cet été.


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