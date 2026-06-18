La Juventus se lance dans une course aux plus-values avant le 30 juin : Miretti est le premier sacrifié

La Juventus doit générer environ 12 à 13 millions d’euros de plus-values d’ici au 30 juin afin de tenir ses engagements budgétaires et de satisfaire aux critères du fair-play financier de l’UEFA. Une mission délicate pour la direction bianconera, qui pourrait passer par la vente d’un des talents issus du centre de formation.





En pole position, le milieu de terrain Fabio Miretti, né en 2003, totalise déjà 106 apparitions et 3 buts avec l’équipe première. Issu du centre de formation, il pourrait, en cas de vente, générer une plus-value quasi intégrale au bilan. Un bilan qui, rappelons-le, devra, d’ici un an, c’est-à-dire d’ici le 30 juin 2027, enregistrer des cessions pour un montant total de 100 millions d’euros.