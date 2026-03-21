La Juventus pense déjà au prochain mercato et reste en contact avec plusieurs joueurs, notamment ceux en fin de contrat. Selon Tuttosport, parmi eux, le club bianconero envisagerait un véritable coup de maître : Antonio Rüdiger, dont le contrat avec le Real Madrid arrive à expiration.





Le défenseur allemand, né en 1993, est sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 et, jusqu'à présent, aucun signe concret n'indique une prolongation avec les Blancos. Cette saison, l'ancien joueur de Chelsea a manqué plusieurs matchs en raison d'une blessure à la cuisse puis de problèmes au genou, et il retrouve progressivement sa régularité. La Juve, de son côté, suit plusieurs profils pour la défense, dont par exemple Marcos Senesi, mais ne veut pas se limiter à l’Argentin : c’est précisément pour cette raison que, selon Tuttosport, le club bianconero aurait entamé des contacts pour tâter le terrain avec Rudiger.





Selon Tuttosport, la Juventus serait en train de réfléchir à la formule et aux détails pour satisfaire les demandes du défenseur, qui reste très suivi tant en Premier League qu'en Arabie saoudite. À la Continassa, l'idée serait de proposer un contrat de deux ans, même si les chiffres du salaire restent un point crucial, étant donné que l'Allemand gagne environ 7 millions nets par an.







