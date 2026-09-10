De joueur placé sur la liste des partants à valeur ajoutée de cette Juventus. En quelques mois, Nico Gonzalez est devenu indispensable, et pourtant pendant une bonne partie de l’été, la Juventus a essayé de le placer ailleurs et l’Argentin lui-même avait envie de faire ses valises. Ou plutôt, il voulait retourner à Madrid, à l’Atlético, chez Simeone, avec lequel il a bouclé la saison dernière. Il a essayé jusqu’au bout, mais les conditions n’ont jamais été réunies. Alors, en grand professionnel, il s’est mis au service de Spalletti, qui avait d’autres plans, et s’est retrouvé avec entre les mains un joueur qui peut avoir sa place à la Juve.
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La Juventus change d’avis sur Nico Gonzalez : une prolongation lui a été proposée
BON DÉBUT DE SAISON
L'ancien joueur de la Fiorentina et de Stuttgart a joué 33 minutes contre Parme, en entrant depuis le banc et en inscrivant le but de l'avantage (match terminé sur le score de 2-0, avec un but de Koopemeiners) ; contre Milan, il est resté 64 minutes sur le terrain, en envoyant des signaux positifs. Comme ailier offensif, en pointe ou en numéro 10, il peut jouer partout dans cette Juventus et, dans ce moment difficile en raison des nombreux blessés, il peut trouver du temps de jeu et devenir une certitude.
HYPOTHÈSE DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
Selon ce qu’écrit La Stampa, Gonzalez aurait fortement ressenti l’affection de ses coéquipiers et l’estime du coach Spalletti, des éléments qui l’auraient amené à se sentir de nouveau important à la Juventus et à se montrer disposé à prolonger son contrat. La Juventus évalue un renouvellement de son contrat, qui expire en 2029. Son salaire actuel est de 3,6 millions d’euros nets par saison.
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