La Juventus change d’avis sur Nico Gonzalez : une prolongation lui a été proposée

De joueur placé sur la liste des partants à valeur ajoutée de cette Juventus. En quelques mois, Nico Gonzalez est devenu indispensable, et pourtant pendant une bonne partie de l’été, la Juventus a essayé de le placer ailleurs et l’Argentin lui-même avait envie de faire ses valises. Ou plutôt, il voulait retourner à Madrid, à l’Atlético, chez Simeone, avec lequel il a bouclé la saison dernière. Il a essayé jusqu’au bout, mais les conditions n’ont jamais été réunies. Alors, en grand professionnel, il s’est mis au service de Spalletti, qui avait d’autres plans, et s’est retrouvé avec entre les mains un joueur qui peut avoir sa place à la Juve.