Selon Romeo Agresti, la Juventus accueille un nouveau membre dans l’encadrement de Luciano Spalletti : Simone Beccaccioli. Ce dernier a déjà collaboré avec l’entraîneur toscan et a contribué au titre de champion d’Italie de Naples en 2022-2023. Beccaccioli endosse désormais les rôles d’analyste vidéo et de collaborateur technique.