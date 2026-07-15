Selon Romeo Agresti, la Juventus accueille un nouveau membre dans l’encadrement de Luciano Spalletti : Simone Beccaccioli. Ce dernier a déjà collaboré avec l’entraîneur toscan et a contribué au titre de champion d’Italie de Naples en 2022-2023. Beccaccioli endosse désormais les rôles d’analyste vidéo et de collaborateur technique.
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La Juventus annonce l’arrivée de Simone Beccaccioli au sein de l’encadrement de Luciano Spalletti
L'équipe technique de Spalletti est désormais au complet, tout comme la direction, avec l'arrivée de Giovanni Carnevali et Frédéric Massara. Il ne reste plus au club bianconero qu'à ouvrir le bal du mercato, qui se limite pour l'instant au seul recrutement de Jeff Ekhator.
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