La Juventus a officialisé le rachat de l’ailier Boga

La Juventus a décidé d’activer l’option d’achat de Jérémie Boga, arrivé en janvier en prêt en provenance de Nice. Selon Gianluca Di Marzio, le club turinois va donc lever cette clause pour s’assurer les services du joueur.





Rappel des termes de l’accord conclu en janvier entre la Juventus et Nice : « Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir conclu un accord avec le club OGC Nice pour l’acquisition temporaire, à titre gratuit, jusqu’au 30 juin 2026, des droits sur les prestations sportives du footballeur Jérémie Boga. L’accord prévoit également la possibilité pour la Juventus d’acquérir définitivement les droits sur les prestations sportives du joueur. Le montant convenu pour l’éventuelle acquisition définitive s’élève à 4,8 millions d’euros, payables en deux versements.»

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