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BogaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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La Juventus a officialisé le rachat de l’ailier Boga

Juventus FC
Mercato
J. Boga

Premier coup sur le marché des transferts pour le nouveau directeur général de la Juventus, Giovanni Carnevali.

La Juventus a décidé d’activer l’option d’achat de Jérémie Boga, arrivé en janvier en prêt en provenance de Nice. Selon Gianluca Di Marzio, le club turinois va donc lever cette clause pour s’assurer les services du joueur.


Rappel des termes de l’accord conclu en janvier entre la Juventus et Nice : « Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir conclu un accord avec le club OGC Nice pour l’acquisition temporaire, à titre gratuit, jusqu’au 30 juin 2026, des droits sur les prestations sportives du footballeur Jérémie Boga. L’accord prévoit également la possibilité pour la Juventus d’acquérir définitivement les droits sur les prestations sportives du joueur. Le montant convenu pour l’éventuelle acquisition définitive s’élève à 4,8 millions d’euros, payables en deux versements.»

exercices.



  • Recruté en 2022 par la Juventus, l’ailier ivoirien Boga, né en 1997, a déjà pris part à 16 matchs et marqué 4 buts lors de ses cinq premiers mois sous le maillot bianconero. Giovanni Carnevali, le nouvel administrateur délégué du club turinois, connaît bien le joueur pour l’avoir dirigé à Sassuolo de 2018 à janvier 2022, avant son transfert à l’Atalanta contre un chèque de 22 millions d’euros.

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