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La journée des triplés et la chute du champion : le championnat Joy Elite débute par des scènes exceptionnelles !

FEATURES
Al Taawoun U21 vs Al Najmah U21
Al Taawoun U21
Al Najmah U21
Jawwy Elite League U-21
Al Fayha U21 vs Al Ahli U21
Al Fayha U21
Al Ahli U21
Al Wehda U21 vs Al Riyadh U21
Al Wehda U21
Al Riyadh U21
Al-Tadamon U21 vs Al Ettifaq U21
Al-Tadamon U21
Al Ettifaq U21
Al Kholood U21 vs Al Okhdood U21
Al Kholood U21
Al Okhdood U21
Al Faisaly U21 vs Al Hilal U21
Al Faisaly U21
Al Hilal U21
Al Fateh U21 vs Al Ansar U21
Al Fateh U21
Al Ansar U21
Damac U21 vs Al Ittihad U21
Damac U21
Al Ittihad U21
Arabie saoudite

Une journée explosive et pleine de suspense

Le rideau est tombé sur la première journée de la deuxième édition du championnat « Joy » de l'élite des moins de 21 ans, après trois jours d'émotion et de buts qui ont vu la réalisation de 36 buts en 11 matchs, ainsi que de larges succès et la chute surprise du tenant du titre, sans oublier un éclat offensif remarquable emmené par Al-Ettifaq, Al-Ahli et Al-Fateh.

Al-Ettifaq a signé le départ le plus fort de tous, après avoir écrasé Al-Tadamon sur le score de 10-1, la plus large victoire de la journée, pour dominer la scène offensive dès le début.

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La journée a également connu d'autres larges victoires, dont la plus notable est celle d'Al-Ansar face à Al-Fateh 6-0, tandis qu'Al-Ahli s'est imposé sur Al-Feiha 3-1, et qu'Al-Khaleej a battu Al-Qadisiyah 3-1.

  • الاتفاق - دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًاx/EttifaqSa

    Al-Ettifaq inscrit le score le plus large, la journée s'enflamme avec les buts

    Al-Ettifaq s'est imposé comme la meilleure attaque de la première journée, après avoir inscrit 10 buts pleins dans les filets d'Al-Tadamon, dans un match qui s'est transformé en festival de buts dès ses premières minutes. L'équipe a ainsi adressé un message précoce quant à ses capacités offensives et son ambition dans la compétition.

    À lire aussi : festival de buts, Al-Ettifaq lance le championnat avec une victoire historique

    Cette large victoire n'a pas été la seule à donner un caractère offensif à la journée, puisque la rencontre entre Al-Ansar et Al-Fateh s'est terminée par une victoire du premier 6-0. Al-Najma a également battu Al-Taawoun deux buts à zéro, et Al-Orobah a dominé Neom sur le même score, tandis qu'Al-Riyadh a remporté son match face à Al-Wehda un but à zéro.

    Parmi les autres résultats, Al-Hilal a pris le dessus sur Al-Faisaly 2-1, tandis que la rencontre entre Al-Ittihad et Damac s'est achevée sur un match nul et vierge, seule affiche à ne pas avoir vu de buts parmi les rencontres disputées lors de cette journée.

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  • 3 triplés enflamment la course au meilleur buteur

    La première journée ne s'est pas contentée d'une abondance de buts : elle a également été marquée par trois triplés, lançant ainsi la compétition individuelle très tôt et de manière frappante.

    Mohamed Al-Issa a été la vedette de l'Ittifaq, après avoir inscrit un « super triplé » lors de la large victoire face à Al-Tadamon, tandis que Ziyad Aba a brillé avec Al-Ahli en marquant trois buts durant la victoire contre Al-Feiha, au moment où En Ras a inscrit un triplé pour Al-Fateh malgré la lourde défaite de son équipe face à Al-Ansar.

    Ce début donne aux buteurs une impulsion forte dans une course précoce qui devrait connaître une concurrence acharnée au cours des prochaines journées, notamment avec l'apparition de plus d'un joueur sous un jour offensif remarquable dès la première journée.

  • فريق الحزم تحت 21 عامًاAl Hazem's X Official Account

    Le tenant du titre encaisse un coup dès l'entame

    Al-Jabalain a signé l'une des principales surprises de la journée en faisant tomber Al-Hazm, tenant du titre de la première édition, sur le score de 2-1. Ce dernier entame ainsi la défense de son titre par une défaite inattendue.

    Al-Hazm avait abordé la nouvelle saison avec l'ambition de conserver le titre remporté lors de la première édition du tournoi, mais le début s'est déroulé à l'inverse des prévisions, après avoir échoué à préserver son avance et quitté la rencontre sans le moindre point. De son côté, Al-Jabalain a envoyé un message précoce à ses adversaires : il ne sera pas un concurrent facile.

    En revanche, Al-Hilal a réussi ses débuts en s'imposant face à Al-Faisaly 2-1, tandis qu'Al-Ittihad s'est contenté d'un match nul et vierge contre Damac. Les deux équipes récoltent ainsi un point chacune au coup d'envoi de leur parcours dans le tournoi.

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  • Clean sheet et calculs reportés

    La journée a vu six équipes terminer avec leurs cages inviolées, à savoir Damac, Al-Ittihad, Al-Fateh, Al-Taawoun, Al-Wehda et Neom, une liste qui révèle une bonne présence défensive pour un certain nombre d'équipes malgré la grande abondance de buts qu'ont connue les autres matchs.

    Il y a eu également deux matchs qui ont été reportés au mois de décembre, puisque la rencontre entre Al-Khaleej et Al-Akhdoud n'a pas eu lieu, de même que le match d'Al-Nassr contre Al-Watan, laissant l'image complète du classement en attente de la conclusion de ces matchs reportés.

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    Entre le festival de buts mené par Al-Ettifaq, les triplés qui ont volé la vedette et la chute surprise du tenant du titre, on peut dire que la ligue « Joy » d'élite a entamé sa deuxième édition sur un rythme rapide et palpitant, confirmant dès la première journée que la lutte pour le titre sera ouverte et que la course individuelle des buteurs pourrait être aussi chaude que la bataille collective.