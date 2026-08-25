Le rideau est tombé sur la première journée de la deuxième édition du championnat « Joy » de l'élite des moins de 21 ans, après trois jours d'émotion et de buts qui ont vu la réalisation de 36 buts en 11 matchs, ainsi que de larges succès et la chute surprise du tenant du titre, sans oublier un éclat offensif remarquable emmené par Al-Ettifaq, Al-Ahli et Al-Fateh.

Al-Ettifaq a signé le départ le plus fort de tous, après avoir écrasé Al-Tadamon sur le score de 10-1, la plus large victoire de la journée, pour dominer la scène offensive dès le début.

La journée a également connu d'autres larges victoires, dont la plus notable est celle d'Al-Ansar face à Al-Fateh 6-0, tandis qu'Al-Ahli s'est imposé sur Al-Feiha 3-1, et qu'Al-Khaleej a battu Al-Qadisiyah 3-1.