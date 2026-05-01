Vasilije Kostov est l’incarnation même d’une saison charnière. Il y a douze mois, il évoluait encore avec les moins de 19 ans de l’Étoile rouge ; aujourd’hui, il conclut une première campagne éclatante en équipe première, marquée par plus de 20 buts et autant de passes décisives.

À quelques semaines seulement de son dix-huitième anniversaire, ses statistiques impressionnantes et ses prestations éclatantes avec le futur champion de Serbie ont alerté l’élite européenne. Des formations de renom comme Arsenal, Barcelone et le Bayern Munich surveilleraient de près ce prodige.

Voici ce qu’il faut retenir de ce jeune homme en plein essor, qui conquiert actuellement le football serbe.