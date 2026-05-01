Sans surprise, plusieurs grands clubs européens surveillent de près les performances de Kostov à Belgrade, alors qu’il réalise une excellente première saison avec le Red Star. À court terme, il devrait se concentrer sur l’objectif d’aider son club à conquérir un neuvième titre national consécutif, alors que la phase finale de la Super Liga approche. Mais cet été, son avenir suscitera toutes les convoitises.
Le jeune joueur est déjà pressenti pour rejoindre des clubs tels qu’Arsenal, l’AC Milan, Barcelone – contre lequel il a réussi un Panenka audacieux en UEFA Youth League en 2024 –, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Les liens entre Stankovic et l’Inter laissent supposer que le géant italien est également dans la course. Néanmoins, ayant prolongé son contrat jusqu’en 2028 seulement en octobre dernier, le club serbe se trouve en position de force dans d’éventuelles négociations.
Reste à savoir si le club décidera, cet été, de monétiser ce qui s’annonce comme un montant record pour un joueur serbe. Pour l’heure, le joueur affirme ne pas se laisser distraire par les rumeurs.
« Je ne me laisse pas emporter par les rumeurs sur mon départ », a-t-il confié à Sportal. « Tous ces montants astronomiques, 25 millions d’euros… Cela n’affecte en rien mon jeu ni mon quotidien ici. »
Kostov a toutefois laissé entendre qu’il avait déjà dépassé le niveau de l’élite serbe et a donné un indice sur sa future destination : « Je ne peux pas dire que le niveau soit trop facile, car il y a beaucoup de joueurs expérimentés et vraiment bons en Super Liga. Bien sûr, je pense que je peux jouer à un niveau supérieur, c’est certain. Pour l’instant, cela me convient tout à fait. »
Il conclut : « Je pense que je serais le plus performant en Allemagne ou en Italie. Comme je l’ai déjà souvent dit, je ne pense pas tant à mes propres souhaits. Ce n’est pas mon objectif principal de partir quelque part cet été. »