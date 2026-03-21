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Gianluca Minchiotti

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La Guinée : « Rendez-nous la Coupe d'Afrique de 1976 ». Le Maroc a quitté le terrain !

La décision retentissante concernant le Sénégal et le Maroc ravive de vieilles rancœurs dans le cadre de la Coupe d'Afrique des nations

La Confédération africaine de football ravive le passé et déclenche une nouvelle polémique. Après la décision d’attribuer la Coupe d’Afrique des nations 2026 au Maroc, 58 jours après la finale perdue sur le terrain face au Sénégal, la Fédération guinéenne de football passe elle aussi à la contre-attaque : c’est l’édition de 1976 qui est dans le collimateur.


À Addis-Abeba, avec l'ancien format de phase finale à poules, le dernier match entre la Guinée et le Maroc s'est avéré décisif : les Guinéens devaient gagner, tandis qu'un match nul suffisait aux Marocains. Après l'ouverture du score par la Guinée, le Maroc a quitté le terrain pour protester contre une décision de l'arbitre, ne revenant qu'après plus de dix minutes. En fin de match, le score s'est établi à 1-1, offrant le titre aux Nord-Africains.


  • Aujourd'hui, dans le sillage de ce précédent récent, la Guinéeréclame une révision historique : « Rendez-nous le trophée de 1976 », tel est l'argument de son recours, fondé sur la nécessité d'appliquer des critères disciplinaires uniformes.


    Mais la situation est compliquée : la règle qui prévoit aujourd’hui une défaite 3-0 par forfait pour ceux qui quittent le terrain n’existait pas à l’époque. La CAF prend son temps, tandis que l’affaire risque d’être portée devant le Tribunal arbitral du sport. Cinquante ans plus tard, le match n’est toujours pas terminé.




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