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« La goutte d’eau de trop » : Pierre-Emerick Aubameyang quitte la sélection du Gabon après une rupture amère liée à la CAN
Une fin amère pour le capitaine des Panthers
Meilleur buteur de l’histoire du Gabon, Aubameyang a officiellement mis un terme à sa carrière internationale après une période de vives tensions avec les instances dirigeantes du football du pays. L’attaquant de 37 ans, qui a longtemps été le visage du football gabonais sur la scène mondiale, a expliqué que sa décision était motivée par un sentiment de trahison et de manque de respect public de la part de responsables gouvernementaux après l’échec de l’équipe à la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN) au Maroc.
S’exprimant sans détour sur les retombées de cette affaire lors d’une interview télévisée, l’ancien joueur d’Arsenal et de Barcelone n’a pas mâché ses mots dans son analyse du traitement qu’il a subi. Aubameyang a déclaré : « Ils m’ont humilié et ont terni mon image quand j’ai joué à la Coupe d’Afrique des nations en étant blessé. C’était la goutte de trop, et je préfère en rester là. »
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Retombées politiques et suspension nationale
La tension entre le joueur et l’État s’est rapidement aggravée après l’élimination désastreuse du Gabon dès la phase de groupes au Maroc. Les Panthères n’ont pas pris le moindre point, enchaînant trois défaites consécutives, dont un dernier revers 3-2 face à la Côte d’Ivoire. Dans le sillage de ce désastre sportif, le gouvernement gabonais a pris la mesure exceptionnelle d’intervenir directement dans les affaires du football.
Cette pression politique a conduit à des mesures drastiques visant à la fois le staff technique et le groupe des joueurs cadres. S’exprimant à l’époque, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a fait part de sa profonde inquiétude, soulignant qu’un élément clé de leur identité nationale était en train de s’éroder. En conséquence, le gouvernement a décidé de dissoudre l’ensemble du staff technique et de suspendre l’équipe nationale jusqu’à nouvel ordre. Fait crucial, Aubameyang et l’autre vétéran Bruno Ecuele Manga, âgé de 38 ans, ont été spécifiquement visés, en étant écartés complètement du groupe.
Des problèmes plus profonds au sein du football gabonais
Malgré son impressionnant bilan en sélection, avec 40 buts en 83 apparitions avec le Gabon, Aubameyang a été présenté comme l'une des principales raisons du manque de succès de l'équipe. Cependant, l'attaquant n'a pas tardé à souligner que les problèmes auxquels est confrontée la sélection ne sont pas centrés sur des individus, estimant que l'attention portée à ses performances personnelles et à son comportement détourne des défaillances structurelles qui minent ce sport dans son pays.
Aubameyang s'est montré ferme dans sa conviction que sa présence ou son absence n'était pas le facteur déterminant du déclin de l'équipe. Il a déclaré : « Je pense que les problèmes de l'équipe nationale sont bien plus profonds que le rôle insignifiant que j'y joue. »
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Migne fait face à un défi de reconstruction
La retraite d’une figure aussi talismanique laisse un vide immense dans l’effectif gabonais à l’approche des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2027. Placé dans le groupe A aux côtés du Maroc, du Niger et du Lesotho, le nouveau sélectionneur Sebastien Migne fait désormais face à la tâche ardue de mener cette campagne cruciale sans son arme offensive la plus redoutable.
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