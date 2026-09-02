Meilleur buteur de l’histoire du Gabon, Aubameyang a officiellement mis un terme à sa carrière internationale après une période de vives tensions avec les instances dirigeantes du football du pays. L’attaquant de 37 ans, qui a longtemps été le visage du football gabonais sur la scène mondiale, a expliqué que sa décision était motivée par un sentiment de trahison et de manque de respect public de la part de responsables gouvernementaux après l’échec de l’équipe à la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN) au Maroc.

S’exprimant sans détour sur les retombées de cette affaire lors d’une interview télévisée, l’ancien joueur d’Arsenal et de Barcelone n’a pas mâché ses mots dans son analyse du traitement qu’il a subi. Aubameyang a déclaré : « Ils m’ont humilié et ont terni mon image quand j’ai joué à la Coupe d’Afrique des nations en étant blessé. C’était la goutte de trop, et je préfère en rester là. »