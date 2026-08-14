L'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim n'est plus seulement l'un des principaux paris d'avenir du FC Barcelone.

Le journal Sport a rapporté que la progression rapide de Hamza au cours des derniers mois a fait que son nom a commencé à acquérir une notoriété qui dépasse l'entourage du club catalan.

La Fédération internationale de football a mis en lumière l'ascension du joueur et ses prestations remarquables, l'instance internationale ayant inscrit l'attaquant égyptien parmi 7 jeunes talents qui se sont illustrés lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans au Qatar.

La FIFA place la progression de Hamza au même niveau que 6 autres jeunes talents qui ont également laissé leur empreinte dans ce tournoi, à savoir : Samuel Inacio (Borussia Dortmund), Cavan Sullivan (Philadelphia Union), Rémy Himbert (Lyon), Matthew Baker (Melbourne City), Noah Fernandez (Eindhoven) et Zé Lucas (Cruzeiro).

Il ne fait aucun doute que le parcours de Hamza explique pourquoi la FIFA le met en lumière aujourd'hui, car sa prestation lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans au Qatar a été l'une des principales raisons ayant poussé le Barça à prendre la décision de recruter un attaquant qui avait déjà laissé de bonnes impressions dans les catégories de jeunes d'Al Ahly d'Égypte.

Avec la sélection égyptienne, Hamza a inscrit deux buts en 4 matchs dans ce tournoi, et sa progression ne s'est pas arrêtée après la fin du Mondial.

Le Barça a d'abord finalisé son recrutement sous forme de prêt en février dernier, et Hamza n'a eu besoin que de 9 matchs avec l'équipe des jeunes pour prouver ses qualités, après avoir inscrit 6 buts et joué un rôle important dans la dernière phase de la saison.

Mais son véritable bond en avant est survenu lorsque Hossam Hassan a décidé de le convoquer pour disputer la Coupe du monde 2026. Hamza ne s'est pas rendu au tournoi simplement pour compléter la liste de l'Égypte, mais il a participé à 4 des 5 matchs disputés par l'Égypte, qui a réussi à atteindre les huitièmes de finale.

Cette expérience a contribué à accélérer un parcours qui progressait déjà à très grande vitesse, et alors qu'il était avec la sélection de son pays est également parvenue la confirmation que le Barça avait décidé d'activer l'option d'achat présente dans son contrat, qui était initialement fixée à 1,5 million d'euros et qui peut atteindre 6,5 millions d'euros selon les variables et les primes.