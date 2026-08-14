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Nottingham Forest v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport

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La FIFA place Hamza Abdelkrim dans une dimension historique

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H. Abdelkarim
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L'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim n'est plus seulement l'un des principaux paris d'avenir du FC Barcelone. 

Le journal Sport a rapporté que la progression rapide de Hamza au cours des derniers mois a fait que son nom a commencé à acquérir une notoriété qui dépasse l'entourage du club catalan. 

La Fédération internationale de football a mis en lumière l'ascension du joueur et ses prestations remarquables, l'instance internationale ayant inscrit l'attaquant égyptien parmi 7 jeunes talents qui se sont illustrés lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans au Qatar.

La FIFA place la progression de Hamza au même niveau que 6 autres jeunes talents qui ont également laissé leur empreinte dans ce tournoi, à savoir : Samuel Inacio (Borussia Dortmund), Cavan Sullivan (Philadelphia Union), Rémy Himbert (Lyon), Matthew Baker (Melbourne City), Noah Fernandez (Eindhoven) et Zé Lucas (Cruzeiro).

Il ne fait aucun doute que le parcours de Hamza explique pourquoi la FIFA le met en lumière aujourd'hui, car sa prestation lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans au Qatar a été l'une des principales raisons ayant poussé le Barça à prendre la décision de recruter un attaquant qui avait déjà laissé de bonnes impressions dans les catégories de jeunes d'Al Ahly d'Égypte.

Avec la sélection égyptienne, Hamza a inscrit deux buts en 4 matchs dans ce tournoi, et sa progression ne s'est pas arrêtée après la fin du Mondial. 

Le Barça a d'abord finalisé son recrutement sous forme de prêt en février dernier, et Hamza n'a eu besoin que de 9 matchs avec l'équipe des jeunes pour prouver ses qualités, après avoir inscrit 6 buts et joué un rôle important dans la dernière phase de la saison.

Mais son véritable bond en avant est survenu lorsque Hossam Hassan a décidé de le convoquer pour disputer la Coupe du monde 2026. Hamza ne s'est pas rendu au tournoi simplement pour compléter la liste de l'Égypte, mais il a participé à 4 des 5 matchs disputés par l'Égypte, qui a réussi à atteindre les huitièmes de finale.

Cette expérience a contribué à accélérer un parcours qui progressait déjà à très grande vitesse, et alors qu'il était avec la sélection de son pays est également parvenue la confirmation que le Barça avait décidé d'activer l'option d'achat présente dans son contrat, qui était initialement fixée à 1,5 million d'euros et qui peut atteindre 6,5 millions d'euros selon les variables et les primes.

  • imago-sport-1080799571.jpgGribaudi/ImagePhoto

    Une performance remarquable face à Birmingham

    Après la Coupe du monde, l'attaquant égyptien a décidé de ne pas attendre et est revenu directement à Barcelone pour rejoindre la préparation de l'équipe première et travailler sous la direction de Flick.

    Il n'a eu besoin que d'une seule occasion pour attirer de nouveau les regards. Lors du match amical face à Birmingham City, Hamza Abdelkarim a été la vedette de Barcelone après avoir inscrit un doublé en 62 minutes.

    Dans un premier temps, il a transformé un penalty qu'il avait lui-même obtenu, avant de surgir dans la surface de réparation pour profiter d'un ballon relâché et signer son doublé.

    Au-delà de ses deux buts, sa prestation a mis en évidence certaines qualités qui ont davantage convaincu le club : sa capacité à lire les situations à l'intérieur de la surface, son grand sens du placement pour trouver les espaces et sa détermination à conclure les actions.

    Flick n'a pas non plus tardé à le féliciter. Le technicien allemand a salué son humilité, sa personnalité et sa faculté à se montrer présent dans les situations que doit maîtriser un véritable attaquant de pointe.

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  • imago-sport-1080801685.jpgNurPhoto

    Une opportunité se présente à lui avec l'équipe première

    L'éclosion de Hamza intervient également à un moment particulièrement important pour l'attaque du Barça, alors que le club a perdu les services de Robert Lewandowski et cherche encore des solutions pour le poste d'avant-centre pur.

    Le club continue de considérer Julian Alvarez comme l'une de ses principales options, mais la difficulté des négociations avec l'Atlético Madrid laisse la planification offensive ouverte à plusieurs scénarios. À cela s'ajoute le départ imminent de Ferran Torres.

    Dans ce contexte, la progression ascendante de Hamza prend encore plus d'importance, car sa destination naturelle demeure l'équipe réserve, où il devra poursuivre son développement.

    Mais son niveau durant la préparation lui a permis de rester pour le moment dans la dynamique de l'équipe première, afin de continuer à travailler avec le groupe de Flick et de frapper avec force à la porte de l'équipe première.

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