La situation sportive de l’Irak devient extrêmement complexe à l’approche de son match décisif pour la qualification à la Coupe du monde 2026. Entre tensions militaires au Moyen-Orient, problèmes de déplacement et difficultés administratives, la sélection nationale se retrouve dans une impasse. Face à ce contexte, la fédération irakienne a décidé de saisir la FIFA afin d’obtenir un report de la rencontre prévue à la fin du mois.
La FIFA aurait répondu à l’Irak qui demande le report de son barrage de la Coupe du monde 2026
L’Irak demande officiellement un report
La sélection nationale d’Irak de football traverse une période particulièrement délicate. Selon les révélations du média britannique The Guardian, la fédération irakienne a transmis une demande officielle à la FIFA afin de reporter son barrage intercontinental pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.
La raison tient au contexte géopolitique actuel. Depuis une dizaine de jours, la région connaît de fortes tensions militaires liées à des frappes et ripostes entre l’Iran et plusieurs pays. Résultat direct : l’espace aérien irakien reste fermé, au moins jusqu’au début du mois d’avril.
Dans ces conditions, organiser un déplacement international devient presque impossible pour la sélection.
Un match décisif prévu au Mexique
Le calendrier ne laisse pourtant que peu de marge. L’Irak doit disputer un barrage intercontinental le 31 mars prochain à Monterrey. L’adversaire sera le vainqueur de l’affiche entre la Bolivie et le Suriname.
L’enjeu reste énorme : le vainqueur de ce duel rejoindra le groupe de l’Équipe de France de football lors du Mondial 2026, aux côtés du Sénégal et de la Norvège.
Cependant, près de la moitié de l’effectif irakien se retrouve actuellement bloquée à Bagdad. Le déplacement vers le Mexique ne peut pas s’organiser tant que l’espace aérien du pays reste fermé.
Une solution jugée trop risquée
Face à cette situation, la FIFA aurait proposé une alternative. L’idée consistait à faire voyager les joueurs par la route jusqu’en Turquie. Le trajet aurait duré environ vingt-cinq heures avant un vol international vers le Mexique. Cette proposition n’a pas convaincu le staff irakien.
Le sélectionneur Graham Arnold aurait refusé cette option pour des raisons de sécurité. Ironie de la situation, le technicien australien ne peut lui-même rejoindre son équipe. Il reste actuellement bloqué à Dubaï. Le contexte régional rend tout déplacement extrêmement compliqué.
Des obstacles administratifs supplémentaires
La crise ne touche pas uniquement les déplacements. Les démarches administratives ralentissent également la préparation de la sélection. Certains joueurs n’ont toujours pas obtenu les visas nécessaires pour entrer au Mexique ou aux États‑Unis. La situation diplomatique explique en grande partie ces retards.
Les frappes américaines et israéliennes en Iran, suivies de représailles iraniennes dans plusieurs pays du Golfe, ont entraîné la fermeture de nombreuses ambassades dans la région. Des représentations diplomatiques en Irak, mais aussi au Qatar et aux Émirats arabes unis ont temporairement cessé leurs activités.
Sans ces documents officiels, certains membres de la délégation ne peuvent tout simplement pas voyager.
Une décision attendue rapidement
Selon The Guardian, la fédération irakienne accentue actuellement la pression afin d’obtenir une réponse rapide de la FIFA. Une annonce pourrait tomber dans le courant de la semaine.
Le média Arab News confirme également l’existence de cette demande de report concernant la rencontre prévue le 31 mars. Mais d’après les informations dudit média, relayées par Foot Mercato, l’instance dirigeante du football mondial n’aurait toutefois pas retenu l’option consistant à rallier la Turquie par la route ou à organiser un vol alternatif.
Le temps passe. Et l’incertitude grandit autour de la participation des Lions de la Mésopotamie à ce barrage crucial.