La FIFA aurait répondu à l’Irak qui demande le report de son barrage de la Coupe du monde 2026

La sélection nationale d’Irak de football traverse une période particulièrement délicate. Selon les révélations du média britannique The Guardian, la fédération irakienne a transmis une demande officielle à la FIFA afin de reporter son barrage intercontinental pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

La raison tient au contexte géopolitique actuel. Depuis une dizaine de jours, la région connaît de fortes tensions militaires liées à des frappes et ripostes entre l’Iran et plusieurs pays. Résultat direct : l’espace aérien irakien reste fermé, au moins jusqu’au début du mois d’avril.

Dans ces conditions, organiser un déplacement international devient presque impossible pour la sélection.