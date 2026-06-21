Achraf Hakimi, défenseur vedette de l’équipe nationale du Maroc, est au cœur d’une polémique depuis que la justice française a ordonné son renvoi en procès pour un viol présumé.

Après cette décision, le défenseur a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux.

Depuis, il s’est abstenu de tout commentaire supplémentaire et s’est concentré sur ses performances sur le terrain.

Selon le journal AS, la Fédération marocaine et ses coéquipiers ont décidé de « protéger le joueur », modèle sportif auréolé de deux titres de champion d’Europe avec le Paris Saint-Germain.

Certains espéraient le voir apparaître, ou au moins traverser la zone mixte après la rencontre face à l’Écosse, les joueurs étant tenus de s’y présenter, même s’ils peuvent choisir de ne pas s’exprimer.