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La Fédération marocaine met en place un plan de protection rigoureux pour Hakimi

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A. Hakimi
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Achraf Hakimi, défenseur vedette de l’équipe nationale du Maroc, est au cœur d’une polémique depuis que la justice française a ordonné son renvoi en procès pour un viol présumé.

Après cette décision, le défenseur a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux.

Depuis, il s’est abstenu de tout commentaire supplémentaire et s’est concentré sur ses performances sur le terrain.

Selon le journal AS, la Fédération marocaine et ses coéquipiers ont décidé de « protéger le joueur », modèle sportif auréolé de deux titres de champion d’Europe avec le Paris Saint-Germain. 

Certains espéraient le voir apparaître, ou au moins traverser la zone mixte après la rencontre face à l’Écosse, les joueurs étant tenus de s’y présenter, même s’ils peuvent choisir de ne pas s’exprimer. 

  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    Hakimi applique à la lettre les recommandations de la Fédération marocaine.

    Cependant, conformément aux recommandations de la Fédération marocaine, Ashraf Hakimi n’a pas assisté à la séance et a rejoint directement le bus de l’équipe. 

    En son absence, plusieurs coéquipiers, sollicités sur son état d’esprit, sont restés muets, feignant de n’avoir pas entendu la question.

    Selon le journal AS, les consignes étaient claires : protéger au maximum Hakimi, l’une des plus grandes stars de la sélection marocaine, les responsables de la Fédération estimant qu’ils ont une occasion historique à saisir après l’épisode qatari de 2022.

    La Fédération marocaine entend ainsi préserver la sérénité de son effectif et laisser à la justice le soin de trancher. 

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