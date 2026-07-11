À 41 ans, l’aventure de Ronaldo s’est arrêtée avec l’élimination tardive du Portugal en huitièmes de finale face à l’Espagne ; le Brésilien Neymar et le Croate Modric ont également quitté la compétition avec leurs sélections respectives. De son côté, Messi (39 ans) a quasi à lui seul guidé l’Argentine, championne en titre, au travers de la phase de groupes, puis jusqu’en quarts de finale grâce à des succès éclatants face au Cap-Vert et à l’Égypte ; la Suisse l’attend dans la nuit de samedi à dimanche. Chaque rencontre pourrait marquer la dernière pirouette de sa carrière en sélection.

Ce scénario n’est toutefois pas nouveau : depuis plusieurs années, la « dernière danse » des deux plus grandes superstars est annoncée prématurément, transformée en un modèle marketing durable. Déjà, le tournoi de 2018 en Russie avait parfois été présenté comme leur dernier ; en 2022 au plus tard au Qatar, le monde entier s’attendait à un adieu – alimenté notamment par les déclarations de Messi et Ronaldo eux-mêmes.

Entre-temps, un « dernier » Euro ici, puis un autre, une « dernière » Copa América là-bas, puis une autre, sans oublier divers « derniers » matchs à domicile, et ainsi de suite. La plus longue « dernière danse » de l’histoire s’achèvera-t-elle vraiment après cette Coupe du monde ? Ou le slogan se révèlera-t-il encore une fois prématuré, permettant à Messi et Ronaldo de prolonger leur carrière internationale ?