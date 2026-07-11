Que l’on arpente les rues de New York ou les promenades en bord de mer de Los Angeles, il est impossible d’échapper à la « Last Dance » dans les quartiers touristiques des villes hôtes de la Coupe du monde. Partout, t-shirts, affiches et autres produits dérivés arborent ce slogan non officiel de la Coupe du monde, illustré par les images des superstars Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, parfois celles de Neymar et Luka Modric, qui devraient faire leurs adieux à la compétition.
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La devise officieuse de cette Coupe du monde n'est-elle qu'un nouveau mensonge ? Les performances de Lionel Messi devraient apporter une réponse claire
À 41 ans, l’aventure de Ronaldo s’est arrêtée avec l’élimination tardive du Portugal en huitièmes de finale face à l’Espagne ; le Brésilien Neymar et le Croate Modric ont également quitté la compétition avec leurs sélections respectives. De son côté, Messi (39 ans) a quasi à lui seul guidé l’Argentine, championne en titre, au travers de la phase de groupes, puis jusqu’en quarts de finale grâce à des succès éclatants face au Cap-Vert et à l’Égypte ; la Suisse l’attend dans la nuit de samedi à dimanche. Chaque rencontre pourrait marquer la dernière pirouette de sa carrière en sélection.
Ce scénario n’est toutefois pas nouveau : depuis plusieurs années, la « dernière danse » des deux plus grandes superstars est annoncée prématurément, transformée en un modèle marketing durable. Déjà, le tournoi de 2018 en Russie avait parfois été présenté comme leur dernier ; en 2022 au plus tard au Qatar, le monde entier s’attendait à un adieu – alimenté notamment par les déclarations de Messi et Ronaldo eux-mêmes.
Entre-temps, un « dernier » Euro ici, puis un autre, une « dernière » Copa América là-bas, puis une autre, sans oublier divers « derniers » matchs à domicile, et ainsi de suite. La plus longue « dernière danse » de l’histoire s’achèvera-t-elle vraiment après cette Coupe du monde ? Ou le slogan se révèlera-t-il encore une fois prématuré, permettant à Messi et Ronaldo de prolonger leur carrière internationale ?
- AFP
Lionel Messi : la victoire à la Copa América 2021 a tout changé
Revenons d’abord sur les faits. Depuis leur première Coupe du monde en 2006, les deux superstars ont poursuivi de front, mais en vain, le plus prestigieux titre du football mondial. Sur le plan continental, Ronaldo a remporté l’Euro 2016 avec le Portugal, tandis que Messi a perdu les finales de la Copa América 2015 et 2016 avec l’Argentine, à chaque fois aux tirs au but. En 2016, Messi a même manqué un penalty. En Argentine, des voix ont critiqué son engagement, jugé plus fort pour le FC Barcelone que pour la sélection. Ému, il a annoncé sa retraite à seulement 29 ans, avant de revenir sur sa décision peu après.
Lors de la Coupe du monde 2018, les deux superstars sont tombées en huitièmes de finale. Si Ronaldo demeurait une valeur sûre, l’avenir de Messi en sélection paraissait incertain, en raison de tensions avec le sélectionneur Jorge Sampaoli. Finalement, c’est Sampaoli qui partit, laissant Lionel Scaloni prendre le relais. Et soudain, tout a fonctionné à la perfection.
En 2021, Messi remporte enfin la Copa América, puis, dans un climat d’une grande émotion, il soulève la Coupe du monde au Qatar en 2022, tandis que Ronaldo, éliminé en quarts avec le Portugal par le Maroc, fond en larmes. Depuis, Messi a rejoint l’Inter Miami en MLS et Ronaldo s’est engagé avec Al-Nassr en Arabie saoudite. Ces choix de carrière, loin des grands championnats européens, leur permettent de rester compétitifs en sélection sans être soumis à la pression quotidienne du haut niveau.
- AFP
En terminant deuxième de son groupe, le Portugal a évité un affrontement direct en quarts de finale.
Messi a remporté une nouvelle fois la Copa América en 2024, tandis que Ronaldo a décroché sa deuxième Ligue des Nations en 2025 ; puis, à 38 et 41 ans, ils ont de nouveau fait sensation lors d’une Coupe du monde. Les États-Unis ont offert la scène idéale pour ce rendez-vous. Si le football n’est pas universellement adoré aux États-Unis, la passion pour les superstars, quel que soit leur sport, demeure intacte. Messi et Ronaldo ont été acclamés dès l’entame, et la perspective d’un duel direct entre les deux a électrisé les foules.
Le « Clash of GOATs » tant attendu aurait pu se produire en quarts de finale, à condition que l’Argentine et le Portugal terminent tous deux en tête de leur groupe. Mais Ronaldo, auteur d’un doublé contre l’Ouzbékistan mais trop discret lors des matchs nuls face à la RD Congo et la Colombie, a dû se contenter de la deuxième place. Dans l’autre moitié du tableau, le Portugal a d’abord éliminé les Croates de Modrić avant de tomber face à l’Espagne. À ce jour, Messi et Ronaldo ne se sont jamais croisés en match officiel avec leurs sélections, seulement lors de deux rencontres amicales en 2011 et 2014.
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Cristiano Ronaldo a laissé planer le doute sur son avenir après l’élimination de son équipe en Coupe du monde.
Après l’élimination face à l’Espagne, Ronaldo a laissé planer le doute sur son avenir en sélection. Il s’est contenté d’indiquer que c’était « très probablement » sa dernière Coupe du monde. L’attaquant, qui nourrit depuis longtemps le rêve de franchir la barre des 1 000 buts en carrière, sait que chaque rencontre, avec le Portugal ou Al-Nassr, lui offre une occasion d’avancer vers cet objectif. Il en compte pour l’instant 976.
Après le départ de Roberto Martínez, Jorge Jesus, proche de la star, devrait prendre les commandes de la sélection portugaise. Il y a quelques semaines, les deux hommes ont d’ailleurs conquis ensemble le championnat d’Arabie saoudite avec Al-Nassr.
Sous contrat avec Al-Nassr jusqu’en 2027, il pourrait ensuite prendre part à l’Euro 2028 en Grande-Bretagne, puis à la Coupe du monde 2030 que le Portugal coorganisera. Âgé de 45 ans lors de ce Mondial, il aurait alors l’occasion de dépasser l’Égyptien Essam El Hadary et de devenir le joueur le plus âgé de l’histoire de la compétition. À condition toutefois qu’il soit aligné lors de la finale, le 21 juillet 2030.
Hypothèse certes marginale, mais l’ego de la star et son statut intouchable au Portugal pourraient lui permettre de repousser l’échéance. Sportivement, ses prestations ternes et individualistes au Mondial n’ont guère plaidé en faveur d’une prolongation sous le maillot national.
- Getty Images Sport
Sur le plan statistique, Lionel Messi signe la meilleure Coupe du monde de sa carrière.
Tout l’inverse de son éternel rival, Messi. Statistiquement, l’Argentin vit même sa meilleure Coupe du monde. Il a marqué lors des cinq matchs disputés jusqu’ici, inscrivant huit buts, soit déjà plus que lors de son sacre en 2022. À un âge avancé pour un footballeur, Messi s’appuie sur une intelligence de jeu et une technique intemporelles. Contrairement à Ronaldo, il ne dépend pas d’une condition physique éphémère.
D’un point de vue personnel, aucune raison de cesser l’aventure : après des années tumultueuses en sélection, il est enfin porté aux nues et assume pleinement son rôle de leader. Ses coéquipiers l’ont d’ailleurs porté en triomphe après son retour gagnant face à l’Égypte, qu’il a lui-même orchestré.
Sous contrat avec l’Inter Miami jusqu’en 2028, il pourrait, l’été précédent, viser une troisième Copa América consécutive ou même participer aux Jeux olympiques. À l’orée du Mondial 2030, dont une rencontre se tiendra en Argentine, il aura 42 ans et ne sera donc qu’un an plus vieux que Ronaldo aujourd’hui. Si CR7 a alors raccroché les crampons, Messi pourrait détrôner le Camerounais Roger Milla comme joueur de champ et buteur le plus âgé de l’histoire de la Coupe du monde, tout en poursuivant son duel avec Kylian Mbappé pour le titre de meilleur réalisateur de l’épreuve.
Interrogé sur une éventuelle participation au Mondial 2030, Messi a botté en touche durant la phase de groupes. « Je ne sais pas », a-t-il simplement répondu. Scaloni a déjà prévenu : Messi portera le maillot argentin « aussi longtemps qu’il le souhaitera ». Les responsables marketing du tournoi et les amateurs de duels de légende entre superstars espèrent donc que Messi, et pourquoi pas Ronaldo, prolongeront l’aventure. Sur le plan sportif, l’Argentin reste, quoi qu’il arrive, un atout majeur pour son équipe.
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