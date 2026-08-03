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Liverpool FC v Leeds United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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La désillusion d'Iraola : Liverpool s'effondre avec une lourde défaite face à Leeds

Liverpool vs Leeds
Liverpool
Leeds
Jeux d'amitié des clubs
A. Iraola
F. Wirtz
Angleterre

Andoni Iraola, le nouvel entraîneur de Liverpool, a subi un coup dur : son équipe a laissé filer son avance de deux buts pour s'incliner face à Leeds United (2-4), au terme d'une remontada spectaculaire en seconde période, orchestrée par un doublé de Dominic Calvert-Lewin.

Cette rencontre amicale a révélé que Liverpool souffre énormément en l'absence de ses cadres, puisque l'équipe s'est totalement effondrée après la sortie de ses stars. Un constat qui a laissé Iraola, debout sur la ligne de touche, impuissant face à l'effondrement, dans un message clair : l'équipe a encore besoin de davantage de profondeur et de stabilité avant le coup d'envoi de la nouvelle saison. 

Dans son analyse, le journal AS est revenu sur les temps forts de la rencontre, marquée par une ouverture du score précoce de Liverpool, à la septième minute, par Luke Chambers, sur un coup de pied arrêté exécuté par Szoboszlai, dévié du talon par Milos Kerkez, avant que Chambers ne la loge de la tête au fond des filets : une action qui a confirmé l'insistance d'Iraola sur l'exploitation des coups de pied arrêtés.

Mais l'homme de la première période fut Florian Wirtz, qui a continué d'afficher un niveau remarquable durant cette phase de préparation. 

Wirtz a orchestré le jeu avec intelligence, se déplaçant entre les lignes pour ouvrir des espaces à Jeremie Frimpong et Rio Ngumoha, avant d'inscrire le deuxième but cinq minutes avant la fin de la première période, sur un centre de son ancien coéquipier au Bayer Leverkusen.

Lukas Nmecha a bien failli réduire l'écart pour Leeds, mais le gardien Giorgi Mamardashvili s'est illustré avec deux arrêts remarquables, permettant à la première période de s'achever sur un avantage de Liverpool (2-0).

  • Liverpool FC v Leeds United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Effondrement total après les changements

    En seconde période, la rencontre a basculé complètement. Après avoir semblé tenir la victoire à sa portée, Liverpool a vu Iraola procéder à plusieurs changements d'un seul coup, en faisant sortir Wirtz, Isak et Szoboszlai, ce qui a offert un avantage évident à Leeds.

    Brenden Aaronson a profité de la situation et a inscrit le premier but de Leeds à la 60e minute, avant que Dominic Calvert-Lewin ne débute son récital offensif, en marquant le but égalisateur après avoir suivi un ballon dans la surface.

    Sean Longstaff a ensuite ajouté le troisième but, tirant parti d'une nouvelle erreur défensive, avant que Calvert-Lewin ne revienne inscrire son deuxième but personnel, le quatrième de son équipe, d'une tête puissante sur un centre de Sebastiaan Bornauw, au milieu d'une grande confusion défensive de Liverpool.

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    Wirtz poursuit sur sa lancée

    Malgré la défaite, Florian Wirtz est reparti avec un nouveau bénéfice personnel, après avoir continué de démontrer sa grande progression cet été. 

    Après une première saison au cours de laquelle il n'avait pas répondu aux attentes, Iraola a réussi à construire l'équipe autour de ses qualités et lui a offert la liberté de jouer entre les lignes et de créer le jeu, faisant de lui l'élément le plus en vue de l'équipe durant la période de préparation.

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