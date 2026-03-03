Goal.com
La dernière danse de Sarina Wiegman ? Les Lionesses se lancent dans la quête de la Coupe du monde féminine 2027 dans un climat d'incertitude quant à l'avenir de la sélectionneuse anglaise

Le mois dernier, lorsqu'on a demandé à Sarina Wiegman, la sélectionneuse des Lionesses, si elle craignait que sa situation contractuelle ne détourne l'attention de l'Angleterre avant la Coupe du monde féminine 2027, elle s'est montrée très optimiste dans sa réponse. « Il n'y a aucune distraction », a-t-elle répondu. « Tout le monde est vraiment concentré sur cette qualification. Je n'ai entendu personne dans mon équipe ou mon staff s'en préoccuper. »

Mais même s'il n'y a aucune raison de penser le contraire, c'est la grande question qui plane sur cette équipe d'Angleterre alors qu'elle se tourne vers l'avenir. Le contrat de Wiegman expire à la fin de cette Coupe du monde et elle a déclaré lors de cette même conférence de presse en février qu'il n'y avait « aucune nouvelle » concernant son avenir.

« La Coupe du monde est encore loin », a-t-elle ajouté. « Je l'ai déjà dit, nous sommes en discussion permanente et nous sommes toujours très satisfaits des deux côtés. Nous nous concentrons désormais pleinement sur ces qualifications. Nous voulons nous qualifier et le meilleur moyen d'y parvenir est en juin. C'est notre objectif et nous allons d'abord nous concentrer là-dessus. »

C'est à peu près à cette période du cycle précédent que Wiegman a signé sa dernière prolongation de contrat, en janvier 2024, juste après la Coupe du monde féminine 2023 et peu avant le début des qualifications pour le Championnat d'Europe 2025. Mais à huit mois de la gloire de l'Euro 2025 et avec les qualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 qui débutent mardi contre l'Ukraine, on ne sait pas si Wiegman sera encore là après le prochain tournoi.

La coach la plus titrée de l'histoire des Lionesses serait-elle en train d'entamer sa « dernière danse » ? Ou s'agit-il simplement d'une formalité qui sera réglée au cours des prochains mois ? Wiegman sera-t-elle à la tête de l'équipe d'Angleterre au-delà de 2027 ? Ou la Fédération anglaise de football (FA) doit-elle commencer à réfléchir à l'après-Wiegman ?

    Succès incontestable

    Il est difficile d'imaginer les Lionesses sans Wiegman. Depuis qu'elle a pris les rênes de cette équipe en septembre 2021, elle a connu un succès sans précédent dans son rôle et a remporté des victoires transcendantes que l'Angleterre n'avait plus connues depuis la victoire de l'équipe masculine en Coupe du monde en 1966.

    Lors de son premier grand tournoi, l'Euro 2022 à domicile, elle a battu tous les records lorsque les Lionesses se sont imposées au stade de Wembley, battant l'Allemagne en prolongation pour remporter leur tout premier trophée majeur. Cet été-là a changé le football féminin en Angleterre et l'héritage de ce tournoi reste encore très présent aujourd'hui.

    Et pourtant, Wiegman et ses Lionesses ont réussi à enchaîner sur cette performance incroyablement difficile avec encore plus de succès. Un an plus tard, l'Angleterre a atteint la finale de la Coupe du monde féminine pour la première fois, puis, en 2025, elle a conservé son titre européen.

    Des progrès au-delà des résultats

    Ce ne sont pas seulement les moments passés sur le terrain qui soulignent le succès de Wiegman dans ce rôle. La Néerlandaise a également fait un travail fantastique en intégrant la prochaine génération de talents anglais, en établissant des liens et en coopérant brillamment avec les entraîneurs de l'équipe nationale junior afin de faire passer les jeunes joueurs dans l'équipe senior.

    Il s'agit d'un effort collaboratif. L'équipe des moins de 23 ans a été rétablie à peu près au moment de l'arrivée de Wiegman, une excellente décision de la part de la FA, et cela a constitué un environnement important pour combler le fossé entre les moins de 20 ans et les Lionesses, avec plus d'une douzaine de joueuses ayant joué pour les moins de 23 ans pendant le mandat de Wiegman avant d'intégrer l'équipe senior.

    La communication entre la Néerlandaise et tous les acteurs impliqués est excellente, ce qui a permis de prendre des décisions judicieuses concernant le transfert des joueuses entre les différentes catégories d'âge. Il convient également de noter que celles qui sont redescendues en U23 après avoir joué avec les Lionesses ont généralement bien accepté cette déception et l'ont canalisée de manière positive, ce qui n'est possible que grâce à une bonne communication et à une définition claire du chemin à suivre.

    Un nouveau défi ?

    Tout bien considéré, la FA ne voudrait certainement pas voir Wiegman partir. Alors pourquoi pourrait-elle choisir de partir ?

    Eh bien, elle occupe ce poste depuis plus de cinq ans maintenant, et même si rien ne laisse penser que Wiegman n'apprécie plus chaque jour passé à ce poste, il y aura toujours des intrigues de la part de quiconque dans ce sport quant à la perspective d'un nouveau défi. On ne pourrait guère en vouloir à la Néerlandaise si une nouvelle opportunité qui l'intéresse se présentait, qu'il s'agisse d'entraîner ailleurs ou d'occuper un poste complètement différent.

    Il y a certainement beaucoup de gens à travers le monde qui suivent de près la situation de Wiegman. C'est une entraîneuse qui a remporté les trois derniers titres du Championnat d'Europe et atteint les deux dernières finales de la Coupe du monde.

    Avant de s'installer en Angleterre, elle a transformé le football féminin aux Pays-Bas, menant les Oranje à une victoire sans précédent lors de l'Euro organisé dans leur pays, ce qui a changé la perception du football féminin dans le pays. À l'instar des Lionesses, les Néerlandaises font désormais partie des meilleures équipes du football féminin, en grande partie grâce au travail de Wiegman.

    Elle a ainsi permis à deux nations de passer au niveau supérieur ; pourra-t-elle faire de même avec une troisième ?

    Une fin parfaite ?

    Tout est presque prêt pour une « dernière danse » parfaite. En 2023, l'équipe d'Angleterre de Wiegman a échoué de peu en finale de la Coupe du monde, s'inclinant 1-0 face à l'Espagne, quatre ans après que son équipe néerlandaise ait perdu une finale très disputée contre les États-Unis. Elle a encore une affaire sérieuse à régler dans ce qui pourrait être son dernier tournoi à la tête des Lionesses.

    Si elle emmenait cette équipe d'Angleterre au Brésil l'été prochain et la menait à la victoire, offrant à la nation son tout premier titre de championne du monde féminin et son premier triomphe senior sur la plus grande scène depuis 1966, ne serait-ce pas le moment idéal pour se retirer ?

    Encore plus à accomplir

    Mais ce n'est pas tout ce que Wiegman peut encore accomplir dans ce rôle. Ce n'est pas comme si elle allait manquer de motivation ou d'objectifs à atteindre si l'Angleterre remportait effectivement la victoire au Brésil.

    Il y a aussi les Jeux olympiques, qui constituent l'un des objectifs les plus difficiles à atteindre, mais certainement l'un des plus gratifiants. Alors que le football masculin aux Jeux olympiques est un tournoi U23, l'édition féminine est réservée aux équipes seniors et, à ce titre, est considérée comme presque équivalente à la Coupe du monde. En fait, étant donné la difficulté de se qualifier, en particulier pour les équipes européennes, et son statut général de célébration de nombreux sports, et pas seulement du football, il s'agit pour certains du plus grand événement de tous.

    Mener l'équipe britannique à la gloire olympique serait certainement quelque chose qui enthousiasmerait Wiegman. La Ligue des nations féminine 2027 servira de qualification pour les Jeux de 2028 pour l'équipe de l'UEFA, tandis que la Ligue des nations est un autre tournoi que l'Angleterre n'a pas encore remporté, si l'on cherche à cocher toutes les cases. Si elle réalise de bonnes performances dans ce tournoi, Wiegman, qui aurait dirigé l'équipe britannique si l'Angleterre avait obtenu sa qualification pour les Jeux olympiques de 2024, pourrait avoir une chance de remporter un autre titre prestigieux.

    Il ne s'agit pas seulement de remporter des trophées et des compétitions. Dans un paysage qui compte également une incroyable équipe espagnole, la passionnante équipe américaine d'Emma Hayes et bien d'autres, le plaisir de battre tous les adversaires et de sortir vainqueur de ces batailles est également présent.

    Résultat incertain

    Pour l'instant, il est difficile de savoir comment les choses vont évoluer. Compte tenu de la durée de son mandat et de ses réalisations, il ne serait pas surprenant que Wiegman souhaite relever un nouveau défi. D'un autre côté, compte tenu de ce qu'elle a construit au cours des cinq dernières années et des perspectives prometteuses qui s'offrent à l'équipe d'Angleterre, il ne serait pas non plus surprenant que Wiegman souhaite rester. Après tout, c'est un poste qu'elle apprécie clairement.

    Les optimistes espèrent que les commentaires de Wiegman sur la situation le mois dernier laissent présager une prolongation.

    « Nous nous concentrons désormais pleinement sur cette qualification. Nous voulons nous qualifier et le meilleur moyen d'y parvenir est en juin. C'est notre objectif et nous allons d'abord nous concentrer là-dessus », a-t-elle déclaré, ces derniers mots suggérant peut-être qu'une fois cette question réglée, la situation contractuelle pourrait devenir une priorité.

    Et si, à ce moment-là, il apparaît clairement que Wiegman souhaite partir ? Elle avait prévenu les Pays-Bas longtemps à l'avance lorsqu'elle avait décidé de partir en Angleterre, annonçant la nouvelle un an avant son départ. La FA espère donc disposer d'un délai similaire pour gérer le difficile processus de son remplacement, si nécessaire.

    Pour l'instant, cependant, l'accent est mis sur la tâche à accomplir. L'Angleterre affrontera l'Ukraine mardi lors de son premier match de qualification pour la Coupe du monde, avant de recevoir l'Islande samedi. C'est un groupe difficile, qui comprend l'Espagne, championne du monde, et seul le vainqueur se qualifiera automatiquement pour le tournoi au Brésil. Tous les autres participeront aux barrages.

    Les Lionesses espèrent ne pas en arriver là et pouvoir assurer leur place dès le mois de juin. Si tel est le cas, cela donnera à l'Angleterre tout le temps nécessaire pour organiser la meilleure préparation possible pour la Coupe du monde, tout en permettant à la FA de se pencher sur l'avenir de Wiegman et de cette équipe.

