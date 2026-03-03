La dernière danse de Sarina Wiegman ? Les Lionesses se lancent dans la quête de la Coupe du monde féminine 2027 dans un climat d'incertitude quant à l'avenir de la sélectionneuse anglaise

Mais même s'il n'y a aucune raison de penser le contraire, c'est la grande question qui plane sur cette équipe d'Angleterre alors qu'elle se tourne vers l'avenir. Le contrat de Wiegman expire à la fin de cette Coupe du monde et elle a déclaré lors de cette même conférence de presse en février qu'il n'y avait « aucune nouvelle » concernant son avenir.

« La Coupe du monde est encore loin », a-t-elle ajouté. « Je l'ai déjà dit, nous sommes en discussion permanente et nous sommes toujours très satisfaits des deux côtés. Nous nous concentrons désormais pleinement sur ces qualifications. Nous voulons nous qualifier et le meilleur moyen d'y parvenir est en juin. C'est notre objectif et nous allons d'abord nous concentrer là-dessus. »

C'est à peu près à cette période du cycle précédent que Wiegman a signé sa dernière prolongation de contrat, en janvier 2024, juste après la Coupe du monde féminine 2023 et peu avant le début des qualifications pour le Championnat d'Europe 2025. Mais à huit mois de la gloire de l'Euro 2025 et avec les qualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 qui débutent mardi contre l'Ukraine, on ne sait pas si Wiegman sera encore là après le prochain tournoi.

La coach la plus titrée de l'histoire des Lionesses serait-elle en train d'entamer sa « dernière danse » ? Ou s'agit-il simplement d'une formalité qui sera réglée au cours des prochains mois ? Wiegman sera-t-elle à la tête de l'équipe d'Angleterre au-delà de 2027 ? Ou la Fédération anglaise de football (FA) doit-elle commencer à réfléchir à l'après-Wiegman ?