Le Polonais Wojciech Szczesny, gardien de but du Barça, a révélé qu'il n'était pas prêt à combattre son addiction à la cigarette.

Au-delà de son niveau sur le terrain, Szczesny a réussi à gagner le cœur des supporters du Barça, grâce à sa personnalité franche et sa manière spontanée.

Et pour la première fois de sa carrière, il dispose d'un chant qui lui est propre de la part des supporters (Szczesny le fumeur), une chose qui le réjouit beaucoup malgré son lien avec son addiction au tabac.

Le journal Sport a publié les déclarations de Szczesny, lors de son entretien avec le journal « The Athletic », où il a évoqué la « faiblesse » dont il souffre, affirmant que même s'il s'agit d'une chose « terrible » qu'il ne conseille à personne, il n'est pas prêt à mener une bataille contre elle.

Le gardien polonais a déclaré : « Je n'avais jamais eu de chant à mon nom auparavant, donc j'en profite. Cela ne semble peut-être pas la chose la plus professionnelle au monde, mais je suis comme je suis. Les gens savent que j'ai une addiction dont je ne peux pas me débarrasser. »

Il a ajouté : « Je pense que cela leur paraît aussi authentique, car beaucoup de joueurs ont différents types d'addictions, que ce soit la nicotine, l'alcool ou les jeux d'argent. Mais je suis ouvert à ce sujet. C'est une addiction que je ne suis même pas prêt à combattre. Je l'accepte, et c'est peut-être ce qui la fait paraître authentique aux yeux des gens. »

Le gardien polonais a également expliqué que les gens ne pensent pas qu'il fume uniquement à cause des photos prises par les paparazzi, mais parce qu'il l'a reconnu lui-même.

Il a déclaré : « J'ai reconnu mon addiction, une addiction dont souffrent beaucoup de personnes à travers le monde. Et peut-être que les gens peuvent se reconnaître dans cette histoire. »

Il a poursuivi en affirmant : « Je ne pense jamais à encourager les gens à fumer. Je pense que c'est une chose terrible, et tout le monde devrait l'éviter. C'est l'une de mes faiblesses, mais je suis en paix avec cette faiblesse. »