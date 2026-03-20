La décision prend-elle plus de temps que prévu ? La question du gardien reste en suspens au FC Bayern

« Nous verrons ce que nous réservent le mois d’avril et le début du mois de mai, quand il sera de retour dans les cages, comment il se sentira alors, y compris lors des matchs de championnat anglais. » À ce moment-là, Neuer « viendra nous voir » et « nous discuterons ensemble pour déterminer la direction à prendre ». L’important, c’est « ce que lui dicte son intuition ».

Au début de l'année, lors d'une visite à un fan-club, Neuer avait encore souligné qu'il était « favorable » à une prolongation de contrat et qu'il prendrait une « décision finale » fin mars, début avril. À l'heure actuelle, la question de savoir si Neuer poursuivra sa carrière semble totalement ouverte, ce qui pourrait également être lié à ses problèmes de santé persistants.