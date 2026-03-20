« Nous avons régulièrement des discussions avec Manu », a confirmé le directeur sportif Christoph Freund lors d'une conférence de presse vendredi. Cependant, M. Freund ne semble pas s'attendre à une décision imminente concernant une éventuelle prolongation de son contrat, qui expire cet été.
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La décision prend-elle plus de temps que prévu ? La question du gardien reste en suspens au FC Bayern
« Nous verrons ce que nous réservent le mois d’avril et le début du mois de mai, quand il sera de retour dans les cages, comment il se sentira alors, y compris lors des matchs de championnat anglais. » À ce moment-là, Neuer « viendra nous voir » et « nous discuterons ensemble pour déterminer la direction à prendre ». L’important, c’est « ce que lui dicte son intuition ».
Au début de l'année, lors d'une visite à un fan-club, Neuer avait encore souligné qu'il était « favorable » à une prolongation de contrat et qu'il prendrait une « décision finale » fin mars, début avril. À l'heure actuelle, la question de savoir si Neuer poursuivra sa carrière semble totalement ouverte, ce qui pourrait également être lié à ses problèmes de santé persistants.
Manuel Neuer est en proie à des problèmes de blessures
Peu avant Noël, Neuer a dû déclarer forfait pour la première fois en raison d'une déchirure musculaire. Mi-février, il s'est à nouveau déchiré un muscle du mollet lors du match de Bundesliga contre le Werder Brême. Il y a deux semaines, il a fait son retour dans le onze de départ contre le Borussia Mönchengladbach, mais a dû céder sa place à la mi-temps et est à nouveau absent depuis.
Neuer sera remplacé par Jonas Urbig, 22 ans. « Normalement », Urbig sera également titulaire samedi contre l'Union Berlin, a déclaré l'entraîneur Vincent Kompany. Neuer ne devrait donc revenir dans les cages du FC Bayern qu'après la prochaine trêve internationale, alors qu'il aura 40 ans. Vendredi, Neuer fêtera son anniversaire.
Vincent Kompany évoque la fin de sa carrière
« 40 ans, c'est jeune », estime Kompany, qui franchira lui-même ce cap le 10 avril. Kompany a mis un terme à sa carrière active dès 2020. « Mentalement », il aurait pu continuer à jouer, mais « mes genoux en ont décidé autrement ». D'une manière générale, à ce stade avancé d'une carrière, « la soif de victoire est le mot clé », a déclaré Kompany.
« Manu s’est battu pour revenir après une très grave blessure, c’était vraiment impressionnant. Cette saison, il était dans une forme incroyable. Être capable de réitérer cela encore et encore, c’est une question de mental. Mais à un moment donné, ton corps te dit : tu continues ou pas. Ça a été le cas pour moi. 40 ans, c’est jeune, mais il faut vraiment beaucoup de motivation pour revenir sans cesse à ce niveau. »
FC Bayern Munich, calendrier : les prochains matchs du FCB
Date Heure Rencontre Samedi 21 mars 15h30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Samedi 4 avril 15h30 SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga) Mardi 7 avril 21 h Real Madrid - FC Bayern (Ligue des champions) Samedi 11 avril 18 h 30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) Mercredi 15 avril 21 h FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)