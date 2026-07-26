La décision la plus difficile : est-il temps pour Al-Nassr de se séparer de Cristiano Ronaldo ?

Al-Nassr traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire récente, en raison de la crise financière qui pèse sur l'avenir du club et qui pourrait compromettre entièrement son projet sportif.

Alors qu'il est question de dettes colossales et de la difficulté de conclure de nouvelles recrues, le nom du Portugais Cristiano Ronaldo revient au premier plan, mais cette fois-ci non pas en raison de ses buts ou de ses statistiques, mais à cause d'une question qui paraît plus audacieuse que jamais : le moment de son départ est-il venu ?

Au-delà de la valeur historique de Ronaldo et de ce qu'il apporte sur le terrain, son maintien alors que les dettes d'Al-Nassr atteignent 800 millions de riyals fait que la situation est devenue catastrophique dans tous les sens du terme.