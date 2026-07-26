Goal.com
En direct€50
كريستيانو رونالدو قائد النصر kooora
GOAL

Traduit par

La décision la plus difficile : est-il temps pour Al-Nassr de se séparer de Cristiano Ronaldo ?

FEATURES
Opinion
C. Ronaldo
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Portugal
Arabie saoudite

Une crise majeure secoue le Real Madrid

Al-Nassr traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire récente, en raison de la crise financière qui pèse sur l'avenir du club et qui pourrait compromettre entièrement son projet sportif.

Alors qu'il est question de dettes colossales et de la difficulté de conclure de nouvelles recrues, le nom du Portugais Cristiano Ronaldo revient au premier plan, mais cette fois-ci non pas en raison de ses buts ou de ses statistiques, mais à cause d'une question qui paraît plus audacieuse que jamais : le moment de son départ est-il venu ?

Au-delà de la valeur historique de Ronaldo et de ce qu'il apporte sur le terrain, son maintien alors que les dettes d'Al-Nassr atteignent 800 millions de riyals fait que la situation est devenue catastrophique dans tous les sens du terme.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    Un projet qui a épuisé le budget

    Il est indéniable que Ronaldo a transformé l'image du Championnat saoudien à l'échelle mondiale et fait grimper la valeur marketing d'Al-Nassr de manière sans précédent. En contrepartie, il porte un projet considéré comme le plus coûteux de l'histoire du club.

    Le salaire colossal que perçoit la star portugaise, ainsi que les avantages liés à son contrat, représentent une charge financière énorme, alors qu'Al-Nassr traverse une crise manifeste qui l'empêche de conclure de nouvelles recrues, ou même de boucler les dossiers de prolongation de certains de ses joueurs.

    Et avec l'apparition de rumeurs faisant état de lourdes dettes, il devient logique que certains posent la question : Al-Nassr peut-il poursuivre ce projet avec le même coût ?

    • Publicité

  • Le football ne se construit pas autour d'un seul joueur

    Les grandes expériences du football ont prouvé que le succès à long terme ne repose pas sur une seule star, mais sur un système complet réunissant des joueurs, un entraîneur et une direction stable.

    Et si Al-Nassr décidait de mettre fin au projet Ronaldo, il dégagerait une marge financière importante permettant à la direction de conclure plus d'un transfert d'envergure et de régler une partie de ses engagements financiers, au lieu d'orienter la majeure partie du budget vers un seul joueur.

    À lire aussi : évaluation catastrophique, le réveil des stars du Maroc et de l'Égypte foudroie Ronaldo au Mondial !

    C'est pourquoi la question ne réside pas dans la valeur technique de Ronaldo, mais dans le coût de l'ensemble du projet comparé au rendement sportif obtenu par l'équipe jusqu'à présent.

  • Et si cela continuait ?

    À l'inverse, on ne peut pas faire porter à Ronaldo l'entière responsabilité de la crise, car il continue d'afficher des statistiques remarquables, de conserver son professionnalisme, de marquer des buts et de faire la différence. Sa popularité commerciale représente en outre une source de revenus importante pour le club.

    Mais le maintien du joueur signifie également le maintien d'engagements financiers considérables, ce qui pourrait limiter la capacité de la direction à reconstruire l'équipe, surtout si la crise financière est plus profonde que tout le monde ne le pense.

    C'est pourquoi la décision ne sera pas seulement sportive, mais aussi économique, ce qui lie directement l'avenir de Ronaldo à la capacité d'Al-Nassr à surmonter sa crise actuelle.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    La décision la plus difficile

    Si l'objectif est uniquement de jouer les titres lors de la saison actuelle, alors le maintien de Ronaldo pourrait avoir du sens. En revanche, si l'objectif est de bâtir un projet durable qui ramène Al-Nassr au sommet pour de longues années, la direction pourrait être contrainte de prendre la décision la plus difficile de son histoire récente.

    Le départ de Ronaldo ne signifierait pas la fin d'Al-Nassr, tout comme son maintien n'est pas une garantie de retour des titres. Mais ce qui est certain, c'est que la crise actuelle a ouvert une porte que personne n'imaginait voir s'ouvrir un jour : mettre fin au projet Ronaldo est-il devenu la solution pour sauver Al-Nassr ?

Saudi Pro League
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN
Al Fath crest
Al Fath
ALF