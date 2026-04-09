La décision de Flick irrite une star du FC Barcelone

Robert Lewandowski, l’attaquant du FC Barcelone, a affiché sa déception après avoir été remplacé juste avant la mi-temps du match contre l’Atlético de Madrid, mercredi soir.

Barcelone s’est incliné 0-2 sur sa pelouse du Camp Nou, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

L’expulsion de son coéquipier Pau Cubarsi l’a directement affecté, contraignant l’entraîneur Hansi Flick à réajuster sa tactique pour protéger les intérêts de l’équipe.

À la mi-temps, Flick a donc remplacé Lewandowski et Pedri, ce dernier souffrant de légers problèmes physiques. Le changement de l’attaquant polonais était purement tactique : l’entraîneur allemand a préféré aligner Marcus Rashford en pointe pour le second acte.