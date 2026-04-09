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La décision de Flick irrite une star du FC Barcelone

FC Barcelone vs Atletico Madrid
FC Barcelone
Atletico Madrid
Ligue des Champions
H. Flick
R. Lewandowski
Espagne

Malgré le respect mutuel qui les lie, Hansi Flick a fini par décevoir Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski, l’attaquant du FC Barcelone, a affiché sa déception après avoir été remplacé juste avant la mi-temps du match contre l’Atlético de Madrid, mercredi soir.

Barcelone s’est incliné 0-2 sur sa pelouse du Camp Nou, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

L’expulsion de son coéquipier Pau Cubarsi l’a directement affecté, contraignant l’entraîneur Hansi Flick à réajuster sa tactique pour protéger les intérêts de l’équipe. 

À la mi-temps, Flick a donc remplacé Lewandowski et Pedri, ce dernier souffrant de légers problèmes physiques. Le changement de l’attaquant polonais était purement tactique : l’entraîneur allemand a préféré aligner Marcus Rashford en pointe pour le second acte.

  • La décision de Flick n’a pas convaincu Lewandowski.

    Selon le journal « Sport », la décision de Flick n’a pas convaincu Robert Lewandowski.

    Aligné d’entrée, le Polonais devait fixer les deux centraux et créer des intervalles pour les ailiers. Il a gagné plusieurs duels aériens, mais a souffert d’un marquage étroit dans un match à haute intensité. 

    Malgré quelques lacunes dans le pressing, qui ont précédé l'expulsion, l'avant-centre s'est créé plusieurs occasions de marquer.

    Même si ses relations avec Flick restent empreintes de respect, le Polonais est convaincu qu’il aurait pu apporter davantage en seconde période, d’autant qu’il n’était pas blessé.

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