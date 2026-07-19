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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

La déception de Marmoush et les exploits de Messi et Martínez… Les 7 moments qui ont façonné le rêve argentin

FEATURES
Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
O. Marmoush
E. Martinez
L. Messi
L. Paredes
E. Fernandez
G. Montiel
B. Embolo
J. Alvarez
Espagne
Argentine
É.-U.
Égypte
Suisse

Un récit de survie écrit in extremis

L'Argentine a traversé la phase de groupes avec une sérénité exemplaire : trois victoires, la première place du groupe assurée dès l'entame et un seul but encaissé. Mais l'équation s'est complexifiée en phases éliminatoires, chaque rencontre se transformant en véritable combat pour la survie.

À chaque étape, l’équipe de Lionel Scaloni a frôlé l’élimination avant qu’un nouveau héros ne surgisse pour la maintenir en vie au moment opportun.

Des arrêts d’Emiliano Martínez aux éclairs de Lionel Messi, en passant par les interventions opportunes de Leandro Paredes, les buts de Julián Álvarez, Enzo Fernández et Lautaro Martínez, sans oublier une décision cruciale de la VAR, les héros se sont succédé, mais le scénario est resté le même : l’Argentine a poursuivi sa route jusqu’en finale.

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  • 1- D’une main, Debo a maintenu le rêve en vie.

    Argentine 3-2 Cap-Vert : 115^e minute

    Au terme d’un match acharné en 16^e de finale qui s’est prolongé en prolongation, le Cap-Vert a failli forcer les tirs au but sur un coup franc dans les dernières secondes, mais Emiliano « Dibu » Martínez, qui disputait le tournoi avec un doigt cassé, a repoussé le ballon d’un arrêt décisif, offrant ainsi à l’Argentine son premier véritable sursis dans cette aventure.

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  • 2- Messi mène la remontada face à l'Égypte

    Argentine 3-2 Égypte – De la 83e minute jusqu'à la fin

    Cette rencontre, potentiellement décisive pour la Albiceleste, a vu les Argentins concéder pour la première fois un double retard. Un penalty avait bien été accordé en première période, mais Lionel Messi l’avait manqué.

    Alors que le temps s’écoulait et que le spectre de l’élimination se précisait, l’équipe a maintenu la pression sous l’impulsion de son capitaine. À la 80^e minute, Messi servait une passe décisive à Cuti Romero, qui réduisait le score d’une tête puissante. Quatre minutes plus tard, il égalise d’une frappe directe du gauche après avoir lancé lui-même l’action : son premier centre est repoussé par Mohand Lashin, mais sa deuxième tentative atteint la surface.

    Il a ensuite poursuivi l’action, récupérant le rebond que Gonzalo Montiel a parfaitement contrôlé dans la surface. Ce but n’a pas seulement prolongé le match : il a ouvert la voie au retour le plus crucial de la campagne argentine vers la finale, et l’un des plus épiques de l’histoire des équipes nationales en Coupe du monde.

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  • 3- L'intervention de Paredes… L'échec de Marmoush

    Argentine 3-2 Égypte : temps additionnel

    Alors que l’Égypte lançait une contre-attaque potentiellement décisive, Leandro Paredes a intercepté le ballon au meilleur moment devant Omar Marmoush, évitant un face-à-face qui aurait pu éliminer l’Argentine. Quelques instants plus tard, cette même action se transformait en une contre-attaque conclue par Enzo Fernández, auteur du but de la victoire.

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  • 4- La vidéo change la donne pour la Suisse

    Suisse 1-2 Argentine : 72^e minute

    Au cours d’une rencontre complexe, la vidéo est intervenue pour corriger une erreur d’arbitrage : après avoir annulé un carton jaune à Paredes, elle a infligé un deuxième avertissement à Breel Embolo pour simulation, entraînant l’expulsion de l’attaquant suisse. Cette supériorité numérique a offert à l’Argentine un avantage décisif lors des prolongations.

    À lire également : La composition de l'Argentine pour la finale : les contours de l'attaque se dessinent… et un point d'interrogation au milieu de terrain

  • 5- La frappe de Julián Álvarez enterre les espoirs suisses.

    Argentine 2-1 Suisse – 111^e minute

    Bien qu’évoluant contre dix Suisses, l’Argentine a buté sur le bloc défensif helvétique jusqu’à la 111^e minute, moment choisi par Julián Álvarez pour déclencher une frappe limpide des vingt mètres et loger le ballon dans la lucarne, inscrivant ainsi son premier but du tournoi et propulsant les siens en demi-finale.

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  • 6- Un tir d'Enzo redonne vie à l'équipe face à l'Angleterre

    Angleterre 1-1 Argentine : 85^e minute

    L'Argentine a dominé la rencontre, mais s'est heurtée à l'excellente performance de Jordan Pickford. Alors que l'élimination semblait imminente, Messi a intelligemment créé un espace pour servir Enzo Fernández, qui a décoché une frappe puissante des vingt mètres, permettant à l'Argentine de revenir dans la partie et de se rapprocher de la finale.


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  • 7 - Montiel sauve… puis Lautaro fait la différence

    Angleterre 1-2 Argentine : temps additionnel

    Après l’égalisation, les Three Lions ont failli l’emporter sur une contre-attaque lancée par Jude Bellingham, mais Gonzalo Montiel a bien coupé l’action au moment crucial. À la suite de cette récupération, l’Argentine a lancé un contre-attaque rapide, initiée par Messi, conclue d’une tête décisive de Lautaro Martínez, qualifiant l’Albiceleste pour la finale de la Coupe du monde.

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