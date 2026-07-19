La déception de Marmoush et les exploits de Messi et Martínez… Les 7 moments qui ont façonné le rêve argentin

L'Argentine a traversé la phase de groupes avec une sérénité exemplaire : trois victoires, la première place du groupe assurée dès l'entame et un seul but encaissé. Mais l'équation s'est complexifiée en phases éliminatoires, chaque rencontre se transformant en véritable combat pour la survie.

À chaque étape, l’équipe de Lionel Scaloni a frôlé l’élimination avant qu’un nouveau héros ne surgisse pour la maintenir en vie au moment opportun.

Des arrêts d’Emiliano Martínez aux éclairs de Lionel Messi, en passant par les interventions opportunes de Leandro Paredes, les buts de Julián Álvarez, Enzo Fernández et Lautaro Martínez, sans oublier une décision cruciale de la VAR, les héros se sont succédé, mais le scénario est resté le même : l’Argentine a poursuivi sa route jusqu’en finale.

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