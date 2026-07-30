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« La danse est dans mon sang » : une ancienne star de Chelsea et de Manchester City s'inscrit à Strictly Come Dancing
Wright-Phillips troquent les crampons pour la salle de bal
L'ancien international anglais Wright-Phillips a été annoncé comme participant à la prochaine saison 2026 de Strictly Come Dancing. La nouvelle a été officiellement révélée jeudi sur les réseaux sociaux de l'émission phare de la BBC.
L'ancien ailier a connu une brillante carrière de joueur, avec 36 sélections pour son pays, ainsi que des passages remarqués à Manchester City, Chelsea et aux Queens Park Rangers. Il a également évolué aux États-Unis sous les couleurs des New York Red Bulls et de Phoenix Rising avant de raccrocher les crampons.
« La danse est dans mon sang »
S’exprimant après son annonce, Wright-Phillips a fait part de son enthousiasme face au défi qui l’attend, tout en reconnaissant la courbe d’apprentissage abrupte qu’implique la danse de salon. L’actuel consultant a admis que son expérience sur la piste de danse s’était jusqu’ici principalement limitée aux célébrations familiales.
« La danse est dans mon sang, mais surtout lors des événements familiaux ! », a plaisanté Wright-Phillips. « Strictly est clairement en dehors de ma zone de confort, mais je suis super enthousiaste à l’idée de commencer et j’ai vraiment hâte de relever ce défi ! »
L’ambassadeur se transforme en artiste de spectacle
Depuis sa retraite du football professionnel, Wright-Phillips a bâti une carrière réussie dans les médias en tant que consultant pour de grands diffuseurs, dont la BBC, Sky Sports, ITV et la Premier League. Le fils de la légende d'Arsenal Ian Wright occupe également le rôle d'ambassadeur officiel du club de Manchester City depuis 2020.
Il rejoint désormais un casting éclectique de célébrités pour l'édition 2026, parmi lesquelles l'actrice Lacey Turner, la personnalité télé Dani Dyer et la chanteuse australienne Delta Goodrem. D'autres participants vedettes doivent être dévoilés au cours de l'été, alors que l'attente monte avant la nouvelle saison d'automne.
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Première à l’automne sur la BBC
La toute nouvelle saison de Strictly Come Dancing arrivera sur les écrans de télévision cet automne, avec une diffusion les samedis et dimanches soirs sur BBC One et BBC iPlayer. Les téléspectateurs peuvent déjà ajouter l’émission phare de divertissement à leur liste de visionnage avant la grande première de septembre.
Wright-Phillips cherchera à troquer sa vitesse de pointe caractéristique sur l’aile contre du rythme et de l’aisance sur la piste de danse. Les fans de football seront impatients de voir si l’ancien champion de Premier League peut reproduire sa réussite sportive dans la célèbre salle de bal de la BBC.
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