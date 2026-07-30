« La danse est dans mon sang »

L'ancien international anglais Wright-Phillips a été annoncé comme participant à la prochaine saison 2026 de Strictly Come Dancing. La nouvelle a été officiellement révélée jeudi sur les réseaux sociaux de l'émission phare de la BBC.

L'ancien ailier a connu une brillante carrière de joueur, avec 36 sélections pour son pays, ainsi que des passages remarqués à Manchester City, Chelsea et aux Queens Park Rangers. Il a également évolué aux États-Unis sous les couleurs des New York Red Bulls et de Phoenix Rising avant de raccrocher les crampons.