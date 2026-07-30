Les négociations du Real Madrid pour s'attacher les services de Yan Diomande et de Rodri avancent à bon rythme, mais le club merengue se heurte actuellement à un nouvel obstacle qui pourrait retarder la qualification des joueurs.

Le journal « Sport » a rapporté que les négociations du Real avec Leipzig au sujet de Diomande sont entrées dans leur phase finale, les désaccords entre les deux clubs se concentrant sur la structure de l'opération et certaines variables de dernière minute liées au transfert, malgré l'optimisme de toutes les parties quant à sa conclusion.

Le montant final de l'opération pourrait dépasser 120 millions d'euros, entre somme fixe et primes supplémentaires.

Quant aux négociations pour le recrutement de Rodri, elles en sont encore à un stade relativement précoce, mais un climat de confiance règne au sein de la cité sportive de Valdebebas. Le Real Madrid a d'ailleurs déjà entamé ses discussions avec Manchester City.