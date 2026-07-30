Goal.com
En direct€50
Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

Traduit par

La crise du Real Madrid menace la qualification de Diomandé et Rodri

Mercato
Real Madrid
LaLiga
Yan Diomandé
Rodri
Manchester City
RB Leipzig
Espagne

Un nouvel obstacle sur la route du recrutement de Diomandé et Rodri

Les négociations du Real Madrid pour s'attacher les services de Yan Diomande et de Rodri avancent à bon rythme, mais le club merengue se heurte actuellement à un nouvel obstacle qui pourrait retarder la qualification des joueurs. 

Le journal « Sport » a rapporté que les négociations du Real avec Leipzig au sujet de Diomande sont entrées dans leur phase finale, les désaccords entre les deux clubs se concentrant sur la structure de l'opération et certaines variables de dernière minute liées au transfert, malgré l'optimisme de toutes les parties quant à sa conclusion. 

Le montant final de l'opération pourrait dépasser 120 millions d'euros, entre somme fixe et primes supplémentaires.

Quant aux négociations pour le recrutement de Rodri, elles en sont encore à un stade relativement précoce, mais un climat de confiance règne au sein de la cité sportive de Valdebebas. Le Real Madrid a d'ailleurs déjà entamé ses discussions avec Manchester City. 

  • Yan DiomandeGetty Images

    Un nouvel obstacle lié à l'enregistrement des joueurs

    Les règlements de la Liga espagnole autorisent l'enregistrement d'un maximum de 25 joueurs sous contrat professionnel. À l'heure actuelle, le Real Madrid occupe 24 places, tandis que Franco Mastantuono reste enregistré au sein de l'équipe de Castilla, malgré ses apparitions avec l'équipe première.

    La vente de Gonzalo Garcia devrait libérer une place, ce qui suffit pour enregistrer seulement l'un des nouveaux joueurs.

    Mais le problème va au-delà de cela, car la plupart des clubs préfèrent conserver la 25e place pour toute éventualité durant la période des transferts, une pratique que le Real Madrid lui-même a adoptée la saison dernière. 

    Par conséquent, si Diomandé et Rodri arrivent tous les deux, le club aura besoin du départ d'un autre joueur pour préserver sa marge de manœuvre.

    • Publicité
  • Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Une blessure d'Asensio complique les calculs

    Les choses se sont compliquées après la blessure de Raúl Asencio, confirmée par le Real Madrid ce jeudi.

    Le défenseur était proche d'un départ, après que l'entraîneur José Mourinho lui a fait savoir qu'il n'entrait pas dans ses plans. Toutefois, cette blessure pourrait retarder son départ et affecter également la planification du club pour sa ligne défensive, d'autant que le Real Madrid étudie toujours la possibilité de recruter un nouveau défenseur central avant la fermeture du marché des transferts.

  • Camavinga(C)Getty Images

    Mastantuono et Camavinga sur la table

    Dans ce contexte, le Real Madrid étudie plusieurs options afin de faciliter le départ de certains joueurs. 

    Parmi les noms évoqués figure Franco Mastantuono, mais son prêt éventuel ne résoudrait pas le problème des licences liées à l'enregistrement de Yan Diomandé et de Rodri, car il occupe actuellement une licence rattachée à l'équipe réserve.

    Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la planification sportive, le club ne souhaitant pas maintenir la situation d'un joueur totalement intégré à l'équipe première mais inscrit avec la Castilla. 

    Par ailleurs, la direction de Valdebebas estime que la meilleure option pour la progression de Mastantuono, après une saison marquée par un temps de jeu limité, est un départ en prêt afin d'obtenir davantage de minutes.

    Plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour s'attacher ses services, et River Plate figure parmi les destinations qui accueilleraient favorablement son retour, une option que le joueur voit d'un bon œil. Mais le Real Madrid préfère le prêter à un club européen pour poursuivre son adaptation au football du Vieux Continent avant son retour au stade Santiago-Bernabéu.

    Quant à Camavinga, il s'agit du joueur susceptible de libérer une place dans l'effectif de l'équipe première, d'autant qu'il suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs lors du présent mercato. 

    Toutefois, l'international français n'envisage pas de quitter le Real Madrid cet été, ce qui rend cette option pratiquement écartée pour le moment.

    Par conséquent, si le Real Madrid souhaite finaliser les arrivées de Diomandé et de Rodri tout en conservant la dernière place de l'effectif de l'équipe première en prévision de tout imprévu, il devra trouver une porte de sortie supplémentaire pour l'un de ses joueurs au cours des prochaines semaines.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google