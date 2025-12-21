L’Olympique Lyonnais affronte Saint-Cyr Collonges au Mont d’Or, ce dimanche, à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de France. Un match qui s’annonce abordable pour les Gones face à la formation de Régional 1. Mais cet écart de niveau n’a pas empêché Paulo Fonseca d’aligner une équipe redoutable d’entrée.
La compo de l’OL contre St Cyr : Le onze surprenant de Paulo Fonseca
- AFP
L’OL veut conclure l’année en beauté
5e de Ligue 1, l’OL (27 pts) compte boucler une année 2025 mouvementée en beauté. À l’instar des autres clubs de Ligue 1, c’est avec les 32es de finale de la Coupe de France que les Gones vont terminer l’année. Et Paulo Fonseca compte bien imiter les autres cadors de l’élite qui ont bien lancé leur campagne.
Cependant, le technicien portugais est privé de plusieurs joueurs, dont Malick Fofana, Ernest Nuamah et Nicolas Tagliafico, toujours blessés. À cela, s’ajoutent les départs de Moussa Niakhaté (Sénégal) et Clinton Mata (Angola) à la CAN. Ce qui oblige donc Paulo Fonseca à faire de grands ajustements dans son onze face à Saint-Cyr, ce soir.
- AFP
Paulo Fonseca change tout en défense
Relégué sur le banc depuis sa blessure et la prise de pouvoir de Dominik Greif, Rémy Descamps devrait retrouver les cages de l’OL, ce dimanche. Face à lui, Paulo Fonseca devrait miser sur le duo Hans Hateboer - Ruben Kluivert pour former la charnière centrale. Les deux axiaux seraient entourés des latéraux Ainsley Maitland-Niles à droite et Vinicius Abner à gauche.
- AFP
Les décisions fortes de Fonseca en attaque
Dans l’entrejeu, c’est Khalis Merah qui devrait accompagner Tyler Morton en double sentinelle devant la défense. Plus haut, Paulo Fonseca devrait confier les clés de l’organisation du jeu à Pavel Sulc. En attaque, Adam Karabec et Afonso Moreira devraient occuper les ailes pendant que Martin Satriano serait en pointe.
La compo attendue de l’OL contre Saint-Cyr
Descamps - Maitland-Niles, Hateboer, Kluivert, Abner - Morton, Merah - Karabec, Sulc, Moreira - Satriano.