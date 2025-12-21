La compo de l’OL contre St Cyr : Le onze surprenant de Paulo Fonseca

5e de Ligue 1, l’OL (27 pts) compte boucler une année 2025 mouvementée en beauté. À l’instar des autres clubs de Ligue 1, c’est avec les 32es de finale de la Coupe de France que les Gones vont terminer l’année. Et Paulo Fonseca compte bien imiter les autres cadors de l’élite qui ont bien lancé leur campagne.

Cependant, le technicien portugais est privé de plusieurs joueurs, dont Malick Fofana, Ernest Nuamah et Nicolas Tagliafico, toujours blessés. À cela, s’ajoutent les départs de Moussa Niakhaté (Sénégal) et Clinton Mata (Angola) à la CAN. Ce qui oblige donc Paulo Fonseca à faire de grands ajustements dans son onze face à Saint-Cyr, ce soir.