La « catastrophe » impliquant Achraf Hakimi et l’incident impliquant la star libyenne… Un arbitre de « deuxième division » a été désigné pour diriger le match Liverpool-Paris Saint-Germain

L'UEFA a désigné ce dimanche matin l'Italien Maurizio Mariani, 44 ans, pour diriger la rencontre Liverpool-Paris Saint-Germain.

Mariani possède une solide expérience en Ligue des champions, ayant dirigé 17 rencontres dans cette compétition, dont 6 cette saison.

Il a déjà dirigé des rencontres des deux formations cette saison, dont la victoire 3-2 de Liverpool face à l’Atlético de Madrid lors de la phase de groupes.

Lire aussi : Flick dénonce l’arrogance de Simeone… L’Atlético entre le rêve de la Ligue des champions et le spectre d’une saison catastrophique

Lire aussi : Sur le scénario du derby et l'impuissance du Real... Barcelone tisse tranquillement sa toile autour du titre de la Liga

Il a également dirigé la défaite du PSG contre le Bayern Munich (1-2), match au cours duquel il a expulsé Luis Díaz pour un tacle dangereux sur la cheville d’Achraf Hakimi, blessant le Marocain et le mettant en péril pour la Coupe d’Afrique des nations 2025, s’il ne se rétablit pas à temps.

La saison dernière, il avait également dirigé la victoire 3-1 du PSG lors de l’aller des quarts de finale contre Aston Villa.

Il s’était aussi distingué lors du barrage Monaco-Benfica en excluant sévèrement le Libyen Moatassem Masrati, alors à Monaco (aujourd’hui à Hellas Vérone), pour simple protestation après un tacle adverse.