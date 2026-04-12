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La « catastrophe » impliquant Achraf Hakimi et l’incident impliquant la star libyenne… Un arbitre de « deuxième division » a été désigné pour diriger le match Liverpool-Paris Saint-Germain

Liverpool vs Paris Saint-Germain
Liverpool
Paris Saint-Germain
Ligue des Champions
M. Mariani
A. Hakimi
M. Al Musrati
Angleterre
France
Italie
Maroc
Libye

Une saison difficile qui le mène à la Coupe du monde

Mardi prochain, Anfield doit accueillir la rencontre décisive entre Liverpool et le Paris Saint-Germain, lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions.

Dans ce contexte délicat, l’UEFA a désigné un arbitre italien controversé pour diriger cette rencontre très attendue. 

Le match aller, disputé au Parc des Princes, s’était soldé par une victoire 2-0 des locaux.

  • La « catastrophe de Hakimi » et l’« affaire de la star libyenne »

    L'UEFA a désigné ce dimanche matin l'Italien Maurizio Mariani, 44 ans, pour diriger la rencontre Liverpool-Paris Saint-Germain.

    Mariani possède une solide expérience en Ligue des champions, ayant dirigé 17 rencontres dans cette compétition, dont 6 cette saison.

    Il a déjà dirigé des rencontres des deux formations cette saison, dont la victoire 3-2 de Liverpool face à l’Atlético de Madrid lors de la phase de groupes.

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    Il a également dirigé la défaite du PSG contre le Bayern Munich (1-2), match au cours duquel il a expulsé Luis Díaz pour un tacle dangereux sur la cheville d’Achraf Hakimi, blessant le Marocain et le mettant en péril pour la Coupe d’Afrique des nations 2025, s’il ne se rétablit pas à temps.

    La saison dernière, il avait également dirigé la victoire 3-1 du PSG lors de l’aller des quarts de finale contre Aston Villa.

    Il s’était aussi distingué lors du barrage Monaco-Benfica en excluant sévèrement le Libyen Moatassem Masrati, alors à Monaco (aujourd’hui à Hellas Vérone), pour simple protestation après un tacle adverse.

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  • Une saison éprouvante, ponctuée d’une sanction retentissante et conclue par une qualification pour la Coupe du monde.

    Malgré tout, Mariani a connu une saison difficile. En début de championnat, la Fédération italienne de football l’a sanctionné en le rétrogradant temporairement en Serie B, suite à une erreur commise le 25 octobre lors de Naples-Inter (victoire napolitaine 3-1). Il avait en effet accordé un penalty à Naples pour une faute légère de Henrikh Mkhitaryan sur Giovanni Di Lorenzo, déclenchant la colère des « Nerazzurri » et lui valant des critiques acerbes, notamment de la part de Gianluca Rocchi, responsable des arbitres italiens.

    Il s’est vu retirer le droit d’arbitrer le week-end suivant et a essuyé de vives critiques de la part des médias transalpins.

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    Malgré ces
     critiques, il a récemment été sélectionné pour participer à la Coupe du monde 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet.

    Il sera assisté par ses compatriotes Daniele Bendoni et Alberto Tegni, tandis que Matteo Marchetti officiera comme quatrième arbitre. La salle du VAR sera dirigée par Marco Di Bello, épaulé par Alessandro Di Paolo.

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