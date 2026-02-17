Getty
La blessure de Jude Bellingham est plus grave que prévu, la star du Real Madrid devrait manquer le dernier stage de l'Angleterre avant la Coupe du monde
Bellingham a quitté le match de la Liga en larmes
Bellingham a quitté le terrain en boitant lors d'un match de Liga contre le Rayo Vallecano le 1er février. Il a quitté le terrain en larmes après s'être effondré à moins de 10 minutes de la fin du match, après s'être écroulé sur la pelouse en poursuivant un ballon perdu.
Il était immédiatement évident que Bellingham avait subi une blessure grave, le meneur de jeu très actif se tenant la jambe gauche. Le Real Madrid a rapidement procédé à des examens médicaux, qui ont déterminé qu'aucune intervention chirurgicale ne serait nécessaire.
Les matchs que Bellingham pourrait manquer avec le Real Madrid et l'Angleterre
Les délais de récupération initiaux laissaient entendre que Bellingham pourrait être indisponible pendant environ cinq semaines, mais les Blancos se disaient confiants que leur numéro 5 emblématique serait prêt pour le match contre leur rival local, Getafe, le 2 mars.
Selon The Sun, le programme de rééducation prendra beaucoup plus de temps que prévu, le club ne voulant prendre aucun risque concernant la condition physique de Bellingham. Selon les dernières informations, il pourrait être écarté des terrains jusqu'au début du mois d'avril.
Une absence d'une telle durée l'empêcherait de participer aux matchs amicaux de l'Angleterre contre l'Uruguay et le Japon fin mars. Ces rencontres seront les dernières disputées par les Three Lions avant que l'attention ne se tourne vers la Coupe du monde.
Bellingham devrait également manquer les matchs décisifs du Real Madrid dans la course au titre de la Liga, ainsi que les deux manches des barrages de la phase à élimination directe de la Ligue des champions contre le Benfica de José Mourinho. Il pourrait ne pas être de retour pour les huitièmes de finale de la compétition européenne, qui pourraient opposer les Blancos à Manchester City.
Tuchel fait le point sur la condition physique de Bellingham
Bellingham n'a disputé qu'un seul match avec l'Angleterre depuis juin 2025, lors de la dernière rencontre contre l'Albanie en novembre. Il a subi une opération à l'épaule l'été dernier, ce qui a retardé son début de saison.
Des questions ont été soulevées quant à sa relation de travail avec le sélectionneur des Three Lions, Tuchel, le tacticien allemand exigeant affirmant qu'il n'attribuera aucune place pour la Coupe du monde sur la seule base de la réputation.
Il a déclaré à propos de la condition physique de Bellingham : « Le club est un peu plus prudent quant à ses perspectives de rétablissement. Jude se donne à fond, et comme nous le connaissons, il est déterminé et très professionnel. Il fera tout son possible pour être avec nous en mars.
Bien sûr, nous sommes en contact, c'est normal, et nous lui souhaitons bonne chance. Nous ferons tout notre possible pour l'aider et le soutenir. C'est une petite course contre la montre. Personnellement, je suis optimiste, mais je ne suis pas sûr. »
Bellingham sera-t-il sélectionné malgré tout ?
On s'attend à ce que Bellingham soit appelé pour la Coupe du monde, qu'il participe ou non aux matchs internationaux de mars, car sa capacité à changer le cours d'un match est incontestable.
Interrogé récemment par GOAL sur la présence du « Galactico » du Real Madrid dans l'avion, l'ancien attaquant anglais Michael Owen a déclaré : « Je trouverais une place pour Jude Bellingham s'il est en forme. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde, pas seulement l'un des meilleurs joueurs anglais. Tout dépendra de la décision de Tuchel de faire jouer l'un de ces 10 joueurs dans une position plus large pour les intégrer.
Si tout le monde est en pleine forme, au meilleur de son niveau, alors pour moi, Jude Bellingham est le meilleur joueur du pays à ce poste. Mais il y a quelques « si » et « mais » avant d'en arriver là. »
L'Angleterre disputera deux matchs amicaux avant le tournoi sur le sol américain, en Floride, contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica, ce qui permettrait à Bellingham de faire son retour sur la scène internationale.
Tuchel, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2028, verra les Three Lions débuter leur quête du titre mondial face à la Croatie au Texas, dans le magnifique stade des Dallas Cowboys, franchise de la NFL, le 17 juin.
