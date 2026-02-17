La blessure de Jude Bellingham est plus grave que prévu, la star du Real Madrid devrait manquer le dernier stage de l'Angleterre avant la Coupe du monde

Les délais de récupération initiaux laissaient entendre que Bellingham pourrait être indisponible pendant environ cinq semaines, mais les Blancos se disaient confiants que leur numéro 5 emblématique serait prêt pour le match contre leur rival local, Getafe, le 2 mars.

Selon The Sun, le programme de rééducation prendra beaucoup plus de temps que prévu, le club ne voulant prendre aucun risque concernant la condition physique de Bellingham. Selon les dernières informations, il pourrait être écarté des terrains jusqu'au début du mois d'avril.

Une absence d'une telle durée l'empêcherait de participer aux matchs amicaux de l'Angleterre contre l'Uruguay et le Japon fin mars. Ces rencontres seront les dernières disputées par les Three Lions avant que l'attention ne se tourne vers la Coupe du monde.

Bellingham devrait également manquer les matchs décisifs du Real Madrid dans la course au titre de la Liga, ainsi que les deux manches des barrages de la phase à élimination directe de la Ligue des champions contre le Benfica de José Mourinho. Il pourrait ne pas être de retour pour les huitièmes de finale de la compétition européenne, qui pourraient opposer les Blancos à Manchester City.