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L’UEFA lance la plateforme « Clearline » pour expliquer les décisions de la VAR et ses critères aux supporters
L’UEFA dévoile un guide public révolutionnaire sur la VAR
L’UEFA a lancé une initiative numérique pionnière destinée à apporter une transparence sans précédent à l’arbitrage vidéo dans le football européen. L’instance dirigeante a créé une plateforme en ligne en accès libre appelée « Clearline » afin d’expliquer précisément comment et quand la technologie VAR doit être utilisée pendant les matches.
Cet outil novateur est entièrement accessible à toutes les parties prenantes du football, notamment les supporters, les clubs, les joueurs et les journalistes. En arrivant sur la plateforme, les utilisateurs trouvent des réponses claires sur les situations dans lesquelles la VAR doit intervenir, avec le détail de scénarios spécifiques comme les décisions de penalty, les cartons rouges directs, les phases offensives menant à une occasion, les décisions factuelles de hors-jeu depuis le VOR, ainsi que les cas d’erreur sur l’identité d’un joueur.
Améliorer la régularité en Ligue des champions
Développée sous la direction du responsable de l’arbitrage européen Roberto Rosetti, la plateforme met fortement l’accent sur la cohérence et la clarté. Le portail comprend des sections dédiées détaillant le processus standardisé de révision VAR de l’UEFA, ainsi que des explications officielles approfondies des décisions VAR prises lors des matches de la Ligue des champions.
Cette ressource numérique sert de point de rendez-vous officiel après-match pour les supporters suivant les grandes affiches européennes. Les supporters peuvent accéder à la plateforme à l’issue des matches de la Ligue des champions afin de comparer les décisions arbitrales prises en temps réel avec les exemples vidéo existants conservés dans la bibliothèque officielle de la plateforme.
Des critères unifiés convenus avec les principales ligues
Le développement de la plateforme Clearline est le résultat direct d'une réunion clé entre des responsables de l'UEFA et les directeurs de l'arbitrage des cinq principaux championnats nationaux d'Europe. Ensemble, les responsables de l'arbitrage se sont accordés sur un langage VAR standardisé afin de fluidifier la prise de décision dans les compétitions européennes.
Selon Mundo Deportivo, cette initiative s'inscrit dans la lignée de mesures modernes de transparence similaires en cours de préparation dans le football national, comme la mise au point par la CTA espagnole d'un manuel sur les critères d'arbitrage. Le nouveau guide de l'UEFA vise à éliminer toute confusion et à établir une compréhension commune des protocoles d'arbitrage pour toutes les personnes impliquées dans le jeu.
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Renforcer la transparence pour les prochaines journées européennes
En démystifiant les protocoles de l’assistance vidéo, l’UEFA espère instaurer une plus grande confiance et réduire significativement les débats d’après-match concernant les interventions arbitrales controversées. Les téléspectateurs de la Ligue des champions peuvent désormais évaluer les décisions officielles à l’aune de directives claires et standardisées établies par la plus haute autorité arbitrale d’Europe.
La plateforme Clearline continuera d’actualiser sa bibliothèque existante à mesure que de nouvelles situations pédagogiques surviendront lors des prochaines campagnes de Ligue des champions. Ce répertoire évolutif garantit que les supporters, les joueurs et les entraîneurs conservent un accès permanent aux critères exacts qui guident les arbitres européens sur le terrain.
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