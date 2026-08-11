L’UEFA a lancé une initiative numérique pionnière destinée à apporter une transparence sans précédent à l’arbitrage vidéo dans le football européen. L’instance dirigeante a créé une plateforme en ligne en accès libre appelée « Clearline » afin d’expliquer précisément comment et quand la technologie VAR doit être utilisée pendant les matches.

Cet outil novateur est entièrement accessible à toutes les parties prenantes du football, notamment les supporters, les clubs, les joueurs et les journalistes. En arrivant sur la plateforme, les utilisateurs trouvent des réponses claires sur les situations dans lesquelles la VAR doit intervenir, avec le détail de scénarios spécifiques comme les décisions de penalty, les cartons rouges directs, les phases offensives menant à une occasion, les décisions factuelles de hors-jeu depuis le VOR, ainsi que les cas d’erreur sur l’identité d’un joueur.