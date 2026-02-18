L'UEFA confirme l'ouverture d'une enquête sur Gianluca Prestianni après que Vinicius Jr, star du Real Madrid, ait accusé le joueur du Benfica d'avoir tenu des propos racistes

Le match a été interrompu pendant environ 10 minutes après que Vinicius se soit engagé dans une vive altercation avec les supporters du Benfica alors qu'il célébrait son but décisif. Alors que les équipes se préparaient à reprendre le jeu, Vinicius s'est précipité vers l'arbitre et a accusé le joueur portugais Prestianni d'avoir tenu des propos racistes. L'arbitre François Letexier a alors activé la première étape du protocole antiracisme de l'UEFA.

Les stars madrilènes étaient visiblement furieuses, Kylian Mbappé ayant apparemment mené les appels à l'abandon du match si aucune mesure n'était prise. Revenant sur l'incident, Mbappé a livré une évaluation cinglante de ce dont il avait été témoin sur le terrain. « Il y a le numéro 25 du Benfica, je ne veux pas dire son nom car il ne mérite pas d'être nommé, qui a commencé à tenir des propos injurieux », a-t-il déclaré. « Puis il a remonté son maillot jusqu'ici [en se couvrant la bouche] pour dire cinq fois que Vini était un singe. Je l'ai entendu. D'autres joueurs du Benfica l'ont également entendu.

Ce joueur [Prestianni] ne mérite pas de participer à cette compétition. Nous devons donner le meilleur exemple aux jeunes. Si nous laissons passer cela, alors les valeurs du football ne servent à rien, tout ce en quoi nous croyons ne sert à rien. Nous devons faire quelque chose. »