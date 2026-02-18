Getty Images Sport
L'UEFA confirme l'ouverture d'une enquête sur Gianluca Prestianni après que Vinicius Jr, star du Real Madrid, ait accusé le joueur du Benfica d'avoir tenu des propos racistes
Vinicius Jr et Mbappé dénoncent les insultes
Le match a été interrompu pendant environ 10 minutes après que Vinicius se soit engagé dans une vive altercation avec les supporters du Benfica alors qu'il célébrait son but décisif. Alors que les équipes se préparaient à reprendre le jeu, Vinicius s'est précipité vers l'arbitre et a accusé le joueur portugais Prestianni d'avoir tenu des propos racistes. L'arbitre François Letexier a alors activé la première étape du protocole antiracisme de l'UEFA.
Les stars madrilènes étaient visiblement furieuses, Kylian Mbappé ayant apparemment mené les appels à l'abandon du match si aucune mesure n'était prise. Revenant sur l'incident, Mbappé a livré une évaluation cinglante de ce dont il avait été témoin sur le terrain. « Il y a le numéro 25 du Benfica, je ne veux pas dire son nom car il ne mérite pas d'être nommé, qui a commencé à tenir des propos injurieux », a-t-il déclaré. « Puis il a remonté son maillot jusqu'ici [en se couvrant la bouche] pour dire cinq fois que Vini était un singe. Je l'ai entendu. D'autres joueurs du Benfica l'ont également entendu.
Ce joueur [Prestianni] ne mérite pas de participer à cette compétition. Nous devons donner le meilleur exemple aux jeunes. Si nous laissons passer cela, alors les valeurs du football ne servent à rien, tout ce en quoi nous croyons ne sert à rien. Nous devons faire quelque chose. »
Que disait la déclaration de l'UEFA ?
L'UEFA a confirmé mercredi qu'une enquête serait ouverte sur cet incident.
Dans un communiqué, elle a déclaré : « Un inspecteur de l'UEFA chargé des questions d'éthique et de discipline a été nommé pour enquêter sur les allégations de comportement discriminatoire lors du match aller des barrages de la Ligue des champions de l'UEFA 2025/2026 entre le Club Benfica et le Real Madrid CF, le 17 février 2026.
De plus amples informations sur cette affaire seront communiquées en temps voulu. »
Prestianni nie les accusations alors que l'UEFA examine les images
De son côté, Prestianni, 19 ans, s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour nier avec véhémence ces accusations, affirmant avoir été mal interprété par le contingent du Real Madrid. Le jeune joueur du Benfica a insisté sur le fait qu'il y avait eu un malentendu linguistique dans le feu de l'action. « À aucun moment je n'ai proféré d'insultes racistes à l'encontre de Vinicius Jr, qui a malheureusement mal compris ce qu'il pensait avoir entendu. Je n'ai jamais été raciste envers qui que ce soit », a-t-il écrit.
Vinicius, qui a souvent été victime d'insultes racistes tout au long de sa carrière en Europe, a exprimé sa frustration à l'égard du joueur et des systèmes existants destinés à protéger les athlètes. Dans une déclaration crue et percutante, l'attaquant brésilien a souligné la lâcheté qu'il perçoit chez ses agresseurs. « Les racistes sont avant tout des lâches et ont besoin de se couvrir la bouche avec leur maillot pour montrer à quel point ils sont faibles », a-t-il déclaré. « En plus de cela, ils sont protégés par ceux qui devraient les punir. Rien de ce qui s'est passé aujourd'hui n'est nouveau dans ma vie ou dans celle de ma famille. J'ai reçu un carton jaune pour avoir célébré un but, sans comprendre pourquoi. Le protocole a été à peine appliqué et s'est avéré inutile. Je n'aime pas être impliqué dans des situations comme celle-ci, surtout après une grande victoire, mais c'est nécessaire. »
Mourinho risque une suspension pour avoir enfreint les règles de conduite sur le banc de touche lors d'un match marqué par le chaos dans les tribunes.
L'enquête ne se limite pas aux échanges entre les joueurs ; l'UEFA examine également les objets lancés depuis le côté du terrain occupé par les supporters du Benfica, dont l'un a touché Vinicius pendant les événements chaotiques qui ont suivi son but. Pour ajouter au drame, l'ancien entraîneur du Real Madrid et actuel entraîneur du Benfica, José Mourinho, a été expulsé pendant le match pour avoir protesté contre l'arbitrage. « Les rapports officiels du match sont en cours d'examen. Lorsque des incidents sont signalés, des procédures sont engagées et, si des sanctions disciplinaires sont imposées, elles sont annoncées sur le site web de l'UEFA », a déclaré l'organisation. En conséquence, Mourinho sera exclu de la ligne de touche pour le match retour au Santiago Bernabeu, laissant son équipe sans son leader pour ce match décisif pour la qualification.
Des sanctions disciplinaires menacent Benfica
Si l'enquête conclut à la culpabilité de Prestianni pour comportement discriminatoire, celui-ci encourt une suspension importante pour plusieurs matchs en vertu de l'article 14 de l'UEFA, qui régit le racisme. Le club de Benfica pourrait également faire l'objet de sanctions, notamment la fermeture partielle ou totale du stade, pour les objets lancés sur les joueurs madrilènes. Le grand club portugais sera sous le feu des projecteurs alors qu'il se prépare à se rendre dans la capitale espagnole. Madrid reste concentré sur l'aspect sportif de la rencontre, avec une légère avance avant le match retour au Bernabeu, mais l'ombre de cet incident dominera certainement la préparation de la deuxième manche de cette rencontre européenne à haut enjeu.
La direction du Real Madrid aurait offert son soutien total à Vinicius Jr, tandis que Benfica continue de soutenir la version des faits de son joueur. Alors que l'inspecteur éthique recueille des preuves, le match retour à Madrid s'annonce chargé en émotions, tous les regards étant rivés sur la manière dont les deux équipes et l'instance dirigeante géreront les répercussions de l'une des soirées les plus controversées de la Ligue des champions de ces dernières années.
