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imago-sport-1014520231.jpgPressinphoto
Alvino Hanafi
Traduit par

« L’odyssée continue ! » – Keisuke Honda débute dans un 11e pays à l’âge de 40 ans

S.League
K. Honda
FC Jurong

L’icône du football japonais Keisuke Honda a poursuivi sa carrière aux quatre coins du monde en faisant ses débuts en Singapore Premier League avec le FC Jurong à l’âge de 40 ans. Entré en fin de match, l’ancien joueur star de la Coupe du monde a ainsi marqué son arrivée dans un 11e pays.

  • L’odyssée mondiale se poursuit alors que Honda fait ses débuts à 40 ans

    L’icône du football japonais Keisuke Honda a prolongé son extraordinaire carrière aux quatre coins du monde en effectuant ses débuts officiels avec le FC Jurong, pensionnaire de la Premier League de Singapour. Le milieu de terrain de 40 ans est entré en jeu à la 82e minute lors d’une victoire 3-0 contre Hougang United au stade de Jurong East.

    Portant son emblématique maillot floqué du numéro 4, le vétéran est entré sur la pelouse sous une immense ovation du public local.

    Singapour représente le 11e pays dans lequel Honda a évolué en professionnel au cours de sa prestigieuse carrière.


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    Une présence immédiate malgré une brève entrée en jeu tardive

    Entré à la place de son compatriote Yuma Tsuzurabara sur le flanc droit, Honda a immédiatement fait forte impression malgré son temps de jeu limité. À la 87e minute, son pressing incessant a forcé le gardien de Hougang, Takahiro Koga, à se dégager dans la précipitation.

    Dans les arrêts de jeu, le milieu de terrain a distillé un ballon en profondeur précis pour Mizuki Ando, qui a marqué, avant que le but ne soit finalement refusé pour hors-jeu.

    Après avoir donné des consignes depuis le bord du terrain lors du match d’ouverture, Honda a prouvé qu’il était prêt à contribuer directement sur le terrain.


  • Un parcours remarquable à travers les continents et dans un double rôle

    Les débuts de Honda à Singapour marquent le dernier chapitre d'une carrière unique, entamée avec le club de J1 League de Nagoya Grampus. Son parcours l'a mené aux Pays-Bas, en Russie, en Italie, au Mexique, en Australie, au Brésil, en Azerbaïdjan, en Lituanie et au Bhoutan.

    Entre 2018 et 2023, l'international aux 90 sélections a également occupé le poste de directeur général de l'équipe nationale du Cambodge tout en restant joueur en activité.

    Plus récemment, il a porté les couleurs du club bhoutanais de Paro FC en 2024 avant de signer au FC Jurong pour la campagne 2026-2027.

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  • imago-sport-21857025.jpgAFLOSPORT

    Jurong prend de l’élan avec deux victoires de suite

    Les débuts de Honda ont parachevé une soirée tranquille pour le FC Jurong, qui a décroché sa deuxième victoire consécutive en championnat. Takuma Yamaguchi a ouvert le score avant que Haziq Kamarudin et le remplaçant Ando ne scellent les trois points.

    Hougang a terminé le match à dix après un carton rouge direct pour Zulqarnaen Suzliman.

    Le FC Jurong cherchera à maintenir son début de saison parfait à mesure que Honda s’intégrera davantage au groupe.