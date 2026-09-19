« L’odyssée continue ! » – Keisuke Honda débute dans un 11e pays à l’âge de 40 ans

L’icône du football japonais Keisuke Honda a prolongé son extraordinaire carrière aux quatre coins du monde en effectuant ses débuts officiels avec le FC Jurong, pensionnaire de la Premier League de Singapour. Le milieu de terrain de 40 ans est entré en jeu à la 82e minute lors d’une victoire 3-0 contre Hougang United au stade de Jurong East.

Portant son emblématique maillot floqué du numéro 4, le vétéran est entré sur la pelouse sous une immense ovation du public local.

Singapour représente le 11e pays dans lequel Honda a évolué en professionnel au cours de sa prestigieuse carrière.



