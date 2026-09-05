Selon un rapport du journal Sport, Lamine Yamal était absent du dernier entraînement du Barça avant la rencontre face à Valence, une grande surprise alors que 23 joueurs ont pris part à la séance, parmi lesquels Gavi, Gabriel Jesus et Dominik Livakovic, tandis que la star du Barça s'est entraînée à part.

Flick a expliqué que Yamal a reçu un coup au cours de la dernière période, raison pour laquelle le staff technique a préféré qu'il s'entraîne à l'écart du groupe, tout en assurant qu'il voyagerait avec l'équipe à Valence, dans l'attente de la décision finale concernant sa participation.

Flick a affirmé que le joueur veut disputer le match et n'aime pas s'entraîner seul, soulignant qu'il traverse une bonne période sur le plan du niveau, de l'état d'esprit et du moral, et il a également salué sa prestation lors du dernier match.

L'entraîneur allemand a ajouté qu'il estime que jouer est préférable pour Yamal que s'entraîner, mais il a insisté sur la nécessité d'attendre pour savoir s'il débutera le match ou bénéficiera d'un repos.