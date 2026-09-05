Hansi Flick a entretenu le mystère autour de la composition du Barça face à Valence, après que le dernier entraînement avant la rencontre a réservé une surprise concernant Lamine Yamal, tandis que le technicien allemand s'apprête à effectuer plusieurs changements au début d'une semaine chargée entre le championnat et la Ligue des champions.
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L'obstacle Yamal et une situation inédite : incertitude au Barça avant d'affronter Valence
Lamine Yamal sème le doute
Selon un rapport du journal Sport, Lamine Yamal était absent du dernier entraînement du Barça avant la rencontre face à Valence, une grande surprise alors que 23 joueurs ont pris part à la séance, parmi lesquels Gavi, Gabriel Jesus et Dominik Livakovic, tandis que la star du Barça s'est entraînée à part.
Flick a expliqué que Yamal a reçu un coup au cours de la dernière période, raison pour laquelle le staff technique a préféré qu'il s'entraîne à l'écart du groupe, tout en assurant qu'il voyagerait avec l'équipe à Valence, dans l'attente de la décision finale concernant sa participation.
Flick a affirmé que le joueur veut disputer le match et n'aime pas s'entraîner seul, soulignant qu'il traverse une bonne période sur le plan du niveau, de l'état d'esprit et du moral, et il a également salué sa prestation lors du dernier match.
L'entraîneur allemand a ajouté qu'il estime que jouer est préférable pour Yamal que s'entraîner, mais il a insisté sur la nécessité d'attendre pour savoir s'il débutera le match ou bénéficiera d'un repos.
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Un obstacle inattendu : inquiétude et chaleur étouffante
Le journal poursuit : « C'est un obstacle inattendu pour l'entraîneur allemand. On imagine donc qu'il ressent une certaine inquiétude. Yamal, qui a été retenu parmi les candidats au poste de capitaine, disputera ce match de Mestalla, qui se déroulera dans une chaleur étouffante, et il est entouré de la plus grande attention. »
Et de continuer : « Cela représente, bien entendu, un handicap pour les deux équipes, mais il faut en tenir grandement compte. On s'attend en effet à ce que la température au stade de Valence atteigne environ 34 degrés Celsius à l'heure du match. C'est une très mauvaise idée, alors que nous sommes encore en plein cœur de l'été, de programmer la rencontre au plus fort de la chaleur de la journée. »
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Flick s'appuie sur son banc : une situation sans précédent
La liste de Barcelone compte 24 joueurs, après que Flick a emmené tous les joueurs disponibles à Valence, reportant la décision d'écarter un joueur au moment précédant le coup d'envoi de la rencontre, l'un des membres de la liste devant ainsi suivre la partie depuis les tribunes.
C'est la première fois que Flick se retrouve dans cette situation au cours de la saison, après le retour de blessure de Gavi et la disponibilité de Gabriel Jesus.
La liste a également été marquée par la première apparition du gardien croate Livakovic, qui devrait occuper la place de deuxième gardien dans la hiérarchie.
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Une semaine chargée et une course-poursuite au Real Madrid
Sport a affirmé : « Il y aura des changements, et Flick fera appel aux remplaçants lors d'une semaine qui comprend deux matches : le match d'ouverture de la Ligue des champions face à Feyenoord, et Valence, une rencontre également d'une importance capitale pour se constituer un premier écart de points cette saison sur le Real Madrid. »
Et de conclure : « Le faux pas du Real sur la pelouse de Villamarín offre au Barça l'occasion de creuser pour la première fois un écart de trois points sur son rival de toujours. Ainsi, une victoire sur la pelouse de Mestalla garantirait à l'équipe de Flick de terminer la quatrième journée seule en tête. Et surtout, de conserver la superbe performance affichée par l'équipe depuis le début de la saison. Poursuivre sur cette lancée avec assurance est désormais essentiel. »
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