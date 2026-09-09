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Grafica Dimarco Inter 2026 27Calciomercato
Emanuele Tramacere

Traduit par

L’Inter va blinder Dimarco : clause activée, puis une prolongation plus conséquente

Mercato
Inter
F. Dimarco

D’abord la « demande » publique, puis la rencontre, désormais le prochain mouvement viendra du club.

L'Inter du futur pourra encore compter sur Federico Dimarco. Au moins la saison prochaine, mais avec l'objectif d'aller au-delà, bien au-delà.

Ces derniers jours, le sujet lié à la prolongation de son contrat, qui arrivait à expiration le 30 juin 2027 , est devenu d'actualité aussi grâce à sa prise de parole publique lors de la soirée du Gran Galà del Calcio. Mais ces dernières heures, à la faveur de la rencontre qui a eu lieu avec son agent, l'Inter a enclenché et programmé ses prochaines démarches.


  • UNE ANNÉE DE PLUS

    Dans le contrat signé avec le latéral italien le 30 décembre 2023, l’Inter s’était assuré la possibilité de prolonger unilatéralement d’une saison supplémentaire l’accord qui arrivait à échéance le 30 juin 2027.

    Et cette option, rapporte la Gazzetta dello Sport,le club de Viale della Liberazione l’a déjà activée par anticipation, portant la nouvelle échéance au 30 juin 2028 et se donnant plus de temps pour pouvoir agir.

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  • LA RENCONTRE À MADRID AVEC L’AGENT

    La rencontre, qui s’est tenue à Madrid dans l’hôtel où séjournait l’équipe, entre le nouveau directeur sportif Dario Baccin (promu après le départ de Piero Ausilio) et le nouvel agent du joueur Arturo Canales, a en effet servi à faire connaissance et à commencer à exposer l’idée que le club avait au sujet du latéral de l’Inter.

  • LA PROPOSITION DE L’INTER

    La ligne imposée par la propriété américaine oblige les dirigeants de l’Inter à adopter une politique restrictive concernant les éventuelles offres à présenter pour les contrats de joueurs de plus de 25 ans.

    L’idée de Baccin et Marotta est de proposer au latéral un contrat de longue durée, mais qui, inévitablement, ne pourra pas prévoir une revalorisation substantielle à la hausse de la partie fixe du salaire. En revanche, il sera possible de beaucoup travailler sur les bonus individuels et collectifs.

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  • Dimarco veut rester

    Le coup de gueule du pur produit du centre de formation de l’Inter lors du Gran Galà del Calcio avait fait du bruit : « Pour le moment, malheureusement, nous n’en avons pas parlé, j’espérais que cela arriverait vu la façon dont s’est terminée la saison dernière, mais nous aurons l’occasion de le faire prochainement ».

    Que Dimarco soit supporter de l’Inter et se voie à vie au club, cela est connu, et ces derniers jours, il a répété à la direction qu’il était disposé à aller dans le sens des stratégies du club. Bien sûr, il s’attendait, et continue de l’attendre, à une récompense et à une reconnaissance pour être devenu le MVP de la Serie A avec deux titres ajoutés à son palmarès, aussi et surtout grâce à ses buts et à ses passes décisives.



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