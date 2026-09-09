L'Inter du futur pourra encore compter sur Federico Dimarco. Au moins la saison prochaine, mais avec l'objectif d'aller au-delà, bien au-delà.

Ces derniers jours, le sujet lié à la prolongation de son contrat, qui arrivait à expiration le 30 juin 2027 , est devenu d'actualité aussi grâce à sa prise de parole publique lors de la soirée du Gran Galà del Calcio. Mais ces dernières heures, à la faveur de la rencontre qui a eu lieu avec son agent, l'Inter a enclenché et programmé ses prochaines démarches.



