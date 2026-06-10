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Grafica Calciomercato Akinsanmiro 16.9Calciomercato/Getty

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L'Inter serait en contact avec Pise au sujet d'Akinsanmiro et de Cocchi

Inter
E. Akinsanmiro
Pisa
M. Cocchi
Mercato
Inter U23
Calcio Padova
Serie B

Deux jeunes joueurs sont au cœur des discussions entre les clubs.

Relégué en Serie B, Pise s’attache à bâtir un effectif capable de viser immédiatement la remontée.


Après le départ du Suédois Oscar Hiljemark, arrivé en février en provenance d’Elfsborg pour remplacer Alberto Gilardino, le club toscan a recruté Paolo Bianco, libre de tout contrat avec Monza, afin d’en faire son nouvel entraîneur, après s’être heurté au refus de Fabio Pecchia.

  • AFFAIRES AVEC L'INTER

    Le club toscan a notifié à l'Inter son intention d'activer l'option d'achat permettant d'acquérir définitivement le milieu de terrain nigérian Ebenezer Akinsanmiro (né en 2004, ex-Sampdoria) pour un montant de 6 millions d'euros. Cette saison, le joueur a pris part à 25 rencontres, pour un total d'une passe décisive et de deux cartons jaunes. L’Inter conserve toutefois un droit de rachat fixé à 7,5 millions d’euros.


    Par ailleurs, le club toscan s’est renseigné sur Matteo Cocchi.

    Le latéral gauche, né en 2007 et déjà auteur de 4 apparitions avec l’équipe première, a disputé 27 matchs avec les U23 en Serie C, marquant 1 but, délivrant 2 passes décisives et écopant de 2 avertissements ainsi que d’une expulsion.


    Padoue, autre club de Serie B, suit également le joueur, qui pourrait par ailleurs servir de contrepartie technique dans les discussions avec l’Atalanta concernant Marco Palestra, de retour à Bergame après un prêt à Cagliari et cible prioritaire de l’Inter pour succéder à Denzel Dumfries, parti au Real Madrid.


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