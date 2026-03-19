Où en étions-nous restés ? C'est peut-être là la nouvelle approche de l'Inter concernant Manu Kone, le milieu de terrain de la Roma qui, en août, semblait sur le point de rejoindre Milan. Après avoir dû ravaler leur déception concernant le dossier Lookman, les dirigeants de l'Inter avaient décidé de passer à la vitesse supérieure pour le joueur français, qui avait déjà donné son accord. Alors que tout semblait prêt pour la signature, le club giallorosso a brusquement freiné avant de franchir la ligne d'arrivée. La pression des supporters était trop forte, l'entourage a suggéré de reporter une telle opération et, après Lookman, l'Inter voit s'envoler son deuxième grand coup de l'été.
Traduit par
L'Inter n'a jamais abandonné le rêve Koné : que va-t-il se passer cet été ?
UN RÊVE QUE JE N'AI JAMAIS ABANDONNÉ
Contrairement à Lookman, qui a par la suite signé à l'Atlético Madrid, le dossier Koné n'a jamais été définitivement écarté par l'Inter, bien évidemment parce que l'estime portée au joueur est immense. C'est pour cette raison que ces derniers mois, les Nerazzurri ont toujours laissé la porte ouverte, dans l'espoir de rester dans la course en vue de ce qui se passera l'été prochain, lorsque la Roma pourrait se retrouver dans l'obligation de vendre. L'entraîneur de l'Inter lui-même, Cristian Chivu, n'a jamais changé d'avis quant à l'utilité que ce joueur aurait dans l'effectif de l'Inter, qui pourrait voir partir plusieurs éléments en juin : Mkhitaryan (en fin de contrat), Calhanoglu (Galatasaray ?), Frattesi et Diouf (toujours dans le projet ?).
MENACE MONDIALE
Manu Koné est le genre de joueur qui apporte à l'attaque les atouts nécessaires pour passer à la vitesse supérieure. Le problème, c'est que c'est précisément pour cette raison que l'AS Rome l'évalue à au moins 40 millions d'euros. Une somme difficile à réunir pour les Nerazzurri, qui auront de nombreuses opérations à mener cet été. Koné est exactement ce qu’il faudrait pour poser des bases solides à un secteur qui risque de subir une profonde transformation, mais il est peu probable qu’à l’ouverture du mercato, l’Inter ait la possibilité de se présenter à Rome avec l’offre adéquate. Et puis il y a la Coupe du monde, un tournoi qui pourrait faire grimper encore davantage la cote de Koné, attirant vers lui des clubs dotés d’une puissance de feu bien supérieure à celle de l’Inter. Ainsi, au-delà de l’estime et de l’intérêt constant, l’affaire Koné-Inter doit, à ce jour, être traitée avec la diligence nécessaire et en sachant que l’Inter ne se trouvera pas face à un chemin tout tracé vers le joueur.