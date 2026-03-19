L'Inter n'a jamais abandonné le rêve Koné : que va-t-il se passer cet été ?

Manu Koné est le genre de joueur qui apporte à l'attaque les atouts nécessaires pour passer à la vitesse supérieure. Le problème, c'est que c'est précisément pour cette raison que l'AS Rome l'évalue à au moins 40 millions d'euros. Une somme difficile à réunir pour les Nerazzurri, qui auront de nombreuses opérations à mener cet été. Koné est exactement ce qu’il faudrait pour poser des bases solides à un secteur qui risque de subir une profonde transformation, mais il est peu probable qu’à l’ouverture du mercato, l’Inter ait la possibilité de se présenter à Rome avec l’offre adéquate. Et puis il y a la Coupe du monde, un tournoi qui pourrait faire grimper encore davantage la cote de Koné, attirant vers lui des clubs dotés d’une puissance de feu bien supérieure à celle de l’Inter. Ainsi, au-delà de l’estime et de l’intérêt constant, l’affaire Koné-Inter doit, à ce jour, être traitée avec la diligence nécessaire et en sachant que l’Inter ne se trouvera pas face à un chemin tout tracé vers le joueur.