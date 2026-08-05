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L'Inter Milan propose sa star à Al-Ittihad : réponse ferme de la direction à la « pression » de Moussa Diaby !

Al Ittihad
Inter
M. Diaby
B. Pavard
Saudi Pro League
Serie A

Le mercato du « Doyen » sur une braise ardente

Le club saoudien d'Al-Ittihad est entré au cœur des préoccupations dans les couloirs du club italien de l'Inter, qui semble déterminé à se séparer de l'un de ses piliers essentiels afin de restructurer son effectif lors du mercato estival actuel. Il s'agit ici précisément de la star française Benjamin Pavard.

Ces mouvements interviennent à un moment sensible que traverse « le Doyen », où les ambitions d'un renfort défensif avec des noms de niveau mondial se mêlent à des crises internes liées aux envies de départ de certaines de ses stars actuelles, en tête desquelles le Français Moussa Diaby qui prévoit de partir, selon des rapports de presse.

  • Pavard dans le viseur de l'Ittihad sur décision de l'Inter

    Le club italien de l'Inter Milan a entamé des démarches concrètes pour se séparer de son défenseur international français Benjamin Pavard durant l'actuel mercato estival, alors que ce dernier ne fait plus partie des plans de l'entraîneur Cristian Chivu, qui prépare une nouvelle ère à « Giuseppe Meazza ».

    Selon le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste des transferts en Europe, la direction des Nerazzurri souhaite vivement libérer de l'espace dans l'effectif ainsi que dans la masse salariale, en particulier après que le club est parvenu à un accord de principe pour recruter le défenseur argentin Cristian Romero, en provenance de Tottenham Hotspur, ce qui fait du départ de Pavard une nécessité économique et sportive pour le club italien.

    Dans un rebondissement inattendu, Romano a affirmé, lors de sa diffusion en direct sur sa chaîne YouTube, que l'Inter Milan a proposé Pavard au club saoudien d'Al-Ittihad et à d'autres clubs, dans une tentative d'accélérer son départ et de dégager les liquidités financières nécessaires.

    Bien que le joueur français, sacré champion du monde en 2018, suscite l'intérêt de clubs européens prestigieux, sa prochaine destination demeure incertaine après qu'il a refusé les offres officielles qui lui sont parvenues récemment, tandis que l'Inter cherche à boucler ce dossier au plus vite, espérant tirer parti de la capacité financière des clubs saoudiens pour finaliser l'opération en douceur.

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  • Benjamin Pavard MarsigliaGetty Images

    Bras de fer entre l'Inter et Pavard

    De l'autre côté, des rapports en provenance d'Italie indiquent que Pavard ne semble pas pressé de prendre sa décision malgré les pressions exercées par son club italien. Le journal « Tuttosport » a en effet rapporté que le défenseur français a catégoriquement refusé les offres présentées par le Benfica portugais et le Galatasaray turc, bien qu'il ne s'imagine aucun avenir au regard de la nouvelle orientation de la direction technique.

    Al-Ittihad représente une destination attrayante pour le joueur, non seulement sur le plan financier, mais aussi pour côtoyer une pléiade de stars internationales évoluant actuellement dans le championnat saoudien.

    Le journal italien a précisé que le départ de Pavard à Djeddah pourrait faciliter la tâche de l'Inter dans la poursuite d'autres objectifs sur le marché des transferts, tel que l'ailier Nico González, joueur de l'Atlético Madrid, que le club italien a inscrit sur sa liste d'options pour renforcer sa puissance offensive la saison prochaine.

  • Al-Ittihad ne cédera pas aux exigences de Diaby

    Parallèlement aux négociations concernant Pavard, le club d'Al-Ittihad fait face à de fortes pressions liées à l'avenir de son ailier français Moussa Diaby. En effet, alors que le club tente d'améliorer la qualité de son effectif, des informations ont fait état de tentatives de l'agent du joueur visant à imposer son départ des rangs du « Doyen ».

    Cependant, il semble que la direction d'Al-Ittihad ait une vision claire et une position ferme sur cette question, refusant de se séparer facilement de l'un de ses éléments les plus importants dans le jeu, surtout au vu des offres qui ne sont pas à la hauteur de la valeur technique et marketing du joueur, une valeur que le club avait payée lors de son recrutement.

    Dans ce contexte, le journaliste saoudien Hattan Al-Najjar a publié un tweet sur son compte de la plateforme « X » (anciennement Twitter), dans lequel il a écrit : « Il n'existe aucune intention à Al-Ittihad de vendre Moussa Diaby. Les offres présentées sont faibles par rapport à la valeur du joueur et à son importance, et elles ne permettraient même pas de recruter un remplaçant. Les pressions exercées par l'agent du joueur ou par le club allemand avec une telle offre ne serviront à rien. (40 millions d'euros) est le prix juste, et ce, si Al-Ittihad envisage de vendre. »


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  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    L'Inter, un acteur incontournable du mercato du Doyen

    L'Inter Milan reste un nom en vue dans le mercato estival d'Al-Ittihad. Le journaliste Mohammed Al-Bakiri a rapporté que l'Inter a décidé de modifier son offre présentée à Al-Ittihad afin de signer officiellement l'ailier français Moussa Diaby lors du mercato estival.

    Al-Bakiri a précisé, via la plateforme X, qu'en raison des hésitations d'Al-Ittihad à trancher sur l'offre italienne visant à acheter le contrat de Moussa Diaby, d'un montant de 40 millions d'euros, les dirigeants de l'Inter ont proposé un prêt pour 28 millions d'euros, sur une durée d'une saison, bien que le Français soit davantage ouvert à l'idée d'un départ définitif.

    Par ailleurs, le journal « Al-Riyadiya » a révélé qu'Al-Ittihad avait reçu une offre officielle de l'Inter pour recruter Moussa Diaby, contre 18 millions d'euros, avec l'ajout du milieu de terrain albanais Kristjan Asllani en échange de la signature de Moussa Diaby.

    Diaby a déjà été lié à plusieurs reprises à un départ d'Al-Ittihad, mais à chaque fois, l'histoire s'est terminée par son maintien au sein du club saoudien. Les prochains jours seront révélateurs quant à son avenir avec Al-Ittihad.

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