Le club italien de l'Inter Milan a entamé des démarches concrètes pour se séparer de son défenseur international français Benjamin Pavard durant l'actuel mercato estival, alors que ce dernier ne fait plus partie des plans de l'entraîneur Cristian Chivu, qui prépare une nouvelle ère à « Giuseppe Meazza ».

Selon le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste des transferts en Europe, la direction des Nerazzurri souhaite vivement libérer de l'espace dans l'effectif ainsi que dans la masse salariale, en particulier après que le club est parvenu à un accord de principe pour recruter le défenseur argentin Cristian Romero, en provenance de Tottenham Hotspur, ce qui fait du départ de Pavard une nécessité économique et sportive pour le club italien.

Dans un rebondissement inattendu, Romano a affirmé, lors de sa diffusion en direct sur sa chaîne YouTube, que l'Inter Milan a proposé Pavard au club saoudien d'Al-Ittihad et à d'autres clubs, dans une tentative d'accélérer son départ et de dégager les liquidités financières nécessaires.

Bien que le joueur français, sacré champion du monde en 2018, suscite l'intérêt de clubs européens prestigieux, sa prochaine destination demeure incertaine après qu'il a refusé les offres officielles qui lui sont parvenues récemment, tandis que l'Inter cherche à boucler ce dossier au plus vite, espérant tirer parti de la capacité financière des clubs saoudiens pour finaliser l'opération en douceur.