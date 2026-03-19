L'Inter met la pression sur Vicario : qu'en est-il de Sommer et Martinez ? Le plan des Nerazzurri pour la saison prochaine

L'Inter a pris sa décision : le prochain gardien titulaire pour la saison 2026-2027 sera Guglielmo Vicario. En ce moment même, Piero Ausilio se trouve à Londres pour débloquer les négociations avec Tottenham en vue du prochain mercato estival.
La direction nerazzurra suit l'ancien joueur de Cagliari depuis un certain temps et s'intéressait déjà à lui avant que le gardien ne rejoigne Tottenham. Aujourd'hui, après trois ans outre-Manche, Vicario pourrait revenir en Italie. Son éventuelle arrivée à l'Inter signifierait un départ pour l'un des deux gardiens, Sommer ou Martinez.