L'Inter met la pression sur Vicario : qu'en est-il de Sommer et Martinez ? Le plan des Nerazzurri pour la saison prochaine

Avec Vicario en route vers la Via della Liberazione, l'Inter commence à réfléchir à l'avenir de Yann Sommer et Josef Martinez. Si, dans un premier temps, le gardien suisse, dont le contrat expire le 30 juin, semblait être le candidat le plus probable à quitter le club nerazzurro, compte tenu notamment de certaines performances en demi-teinte cette saison, le vent semble désormais avoir tourné.





Ces derniers jours, la presse helvétique avait relancé la rumeur d'un intérêt de Bâle, qui rêve d'un retour au bercail du gardien né en 1988 pour succéder à Hitz. Sommer, cependant, envisagerait de rester à l'Inter en tant que gardien remplaçant. Dans ce scénario, c'est Josef Martinez qui serait écarté. L'Inter avait investi pas moins de 15 millions d'euros pour recruter l'Espagnol en provenance de Gênes, mais le gardien n'a jamais été envisagé comme nouveau titulaire de l'Inter, ni par Inzaghi auparavant, ni par Chivu par la suite. En marge de l'équipe nerazzurra, l'Inter attend désormais des offres pour Martinez en espérant ne pas subir de perte financière.